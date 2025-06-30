從假檢警到AI變臉　全民如何在詐騙戰場自保？

▲自古以來，詐騙行為便如影隨形地伴隨著人類社會的發展。（圖／視覺中國CFP）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

自古以來，詐騙行為便如影隨形地伴隨著人類社會的發展。從早期的當面行騙、偽造文書，到現代利用電信與網路進行精密操作，詐騙手法隨著科技進步不斷翻新，其本質始終是相同的——用謊言包裝信任，騙取他人財物。然而，面對這場看不見的戰爭，政府與民間的因應是否足夠？我們又該如何自保？

詐騙的演化軌跡 三個時代的變貌

根據台灣近十年詐騙手法的變遷，可以大致分為三個階段：

一、傳統詐騙期（2013–2016）

這一時期以電話詐騙為主，套路話術明確，受害者多為中老年人。常見手法如假冒檢警要求匯款、假客服通知費用異常、假中獎需先付手續費，甚至以親人遭綁架為由勒索贖金。此時期雖以人力為主，但影響已相當廣泛。

二、數位轉型期（2017–2020）

社群平台興起後，詐騙手法開始轉為線上操作，進一步降低門檻並擴大影響力。此階段出現大量假投資、假交友詐騙，並仿冒購物網站或Line客服騙取帳號與驗證碼。詐騙逐步邁向「自動化」、「量產化」，對民眾造成更大威脅。

三、AI與演算法詐騙期（2021–2025）

生成式AI、Deepfake技術與短影音平台迅速發展，使詐騙手法更擬真、更有針對性。AI模仿親友聲音、假幣投資平台、社群短影音誘導連結、虛假徵才與地下換匯等，已讓詐騙滲透至年輕世代。這是現階段最具挑戰性的「智慧型詐騙」時代。

台、日、美三國的比較 案件數、損失與對策

以2023年為例，台灣年均詐騙案件約5萬件，平均每案損失約10萬至20萬元新台幣。日本案件雖僅約2萬件，但每案平均損失高達60萬台幣，受害者以高齡者居多。美國則因人口與平台數量龐大，2022年共通報256萬件詐騙，平均每人損失450美元，總額高達數百億美元。

這些數據顯示，台灣詐騙高頻低額、日本低頻高額、美國則是全面普遍化。每國社會結構與詐騙策略各異，卻無一倖免。

台灣的對策與困境

台灣政府在打詐方面已投入不少努力，包括推動「打詐五法」、導入AI監控、整合金融與通訊平台資訊、成立「打詐國家隊」與民間合作等，並針對不同族群進行分眾宣導。

為何民眾仍普遍感到「政府做得不夠」？因為（1）手法日新月異，平台反應緩慢：詐騙進化速度快過執法與平台應變速度，形成「偵防落差」。

(2) 刑責過輕，無法嚇阻：相較美國動輒10年以上的刑期，台灣刑罰普遍偏輕，難以對詐騙集團產生實質威嚇。

(3)金流封鎖不力：詐騙所得能快速洗錢轉帳，若能強制銀行對可疑款項暫緩出帳，例如延後3個工作天，可大幅提升追回率。

(4) 報案回應機制不足：警政署雖設有平台，提供受理案件的查詢，但是許多受害者並不知道，大多人反映報案後就了無音訊。警察機構若能主動提供案號、追蹤進度，並自動回覆報案人，民眾信心將明顯改善。

結語 反詐需要全民行動

詐騙集團的本質是利字當頭，若能在金流上「斷水源」，在法律上「重懲處」，在制度上「快應變」，才有機會扭轉現況。

如果現在金管會能立刻下令要求金融機構，將所有匯入帳戶的金錢留置三個工作天之後，才能進行提取現金或轉帳的行為。這個行政命令，一定會使打詐的效果立即倍增，因為受害者和檢警都能有更多的時間，截斷詐騙集團的金流，並追回受害者的金錢。

但是，更重要的是，詐騙防治不僅是政府責任，更需要全民警覺與合作。畢竟，在這場沒有硝煙的資訊戰中，我們每一個人，都是潛在的受害者，也可以是防詐的一員。防詐的成敗，就在大家的共同努力！

▼《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》總統賴清德（中）親臨會場發表談話。（圖／資料照 ）

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