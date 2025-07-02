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從工友到線上舞弊　內控難阻？

我們想讓你知道…舞弊事件的發生，已不僅止於個別事件，更影響銀行企業社會責任與政府監理效能。因此，促請銀行將「與舞弊相關的特定風險」納入日間管理範疇，確實有燃眉之急的必要。

▲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲面對層出不窮的舞弊手法，現行機制對「特定舞弊風險」評估與監控仍顯不足。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●呂子立／台灣金融研究院副院長、曾任金管會檢查區銀行業務組組長

面對層出不窮的舞弊手法，現行機制對「特定舞弊風險」評估與監控仍顯不足。銀行亟需將舞弊風險納入日常管理與內部稽核，才能有效遏止損失與信任危機。

「與舞弊相關特定風險」納入管理範疇　有燃眉之急

近來某銀行意外發現負責清潔、收寄信件等庶務工作的工友，竟利用收取分行承租戶水電費時，私吞兩百多萬元水電費的舞弊事件，足以顯示舞弊行為已不再是業務人員利用內控間隙舞弊；又迭次發生銀行員與詐騙集團勾結犯案情節，更顯部分銀行員在職業道德認知確實存有風險，影響及於犯罪與背信的社會問題。

舞弊事件的發生，已不僅止於個別事件，更影響銀行企業社會責任與政府監理效能。因此，促請銀行將「與舞弊相關的特定風險」納入日間管理範疇，確實有燃眉之急的必要。

舞弊（Fraud）一詞，依國際內部稽核協會（IIA）發布之全球內部稽核準則定義：「指個人或組織為獲取不當或非法的個人或商業利益，而進行的以欺騙、隱瞞、不誠實、侵占資產或資訊、偽造或違反信任為特徵的故意行為」；又按審計準則公報第43號「查核財務報表對舞弊之考量」第6條指出：「所謂舞弊係指管理階層、治理單位或員工中之1人或1人以上，故意使用欺騙等方法以獲取不當或非法利益之行為⋯⋯。而所謂管理舞弊係指管理階層或治理單位成員中之1人或1人以上所涉入之舞弊行為，該項舞弊行為，可能僅為內部人員所為，亦可能是內部人員與外部第三人共同為之」。

盤點近3年銀行常見銀行員舞弊類型及主要內控缺失，金管會對舞弊行為所衍生的內控問題，悉以違反銀行法第45條之1第1項及授權訂定「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，爰依銀行法第129條第7款規定處予不等金額罰鍰，並促請確實辦理內控制度改善，惟類似舞弊情節卻仍持續發生。

2025年4月間金管會預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案（簡稱內控內稽辦法），參考國際內部稽核協會2020年發布《國際內部稽核協會三道防線模型：三道防線的更新版》，強調三道防線同步運作及相互協作的精神意涵，修正三道防線為三道防線模型，以落實三道防線之職能。

此次修正更著重於自行查核、風險管理架構、風險導向內部稽核、責任地圖及法遵／風管／資安專責等制度的修正，藉此強化銀行各經營面向的內控效能。

惟按近年斷斷續續發生的銀行員舞弊事件，不僅舞弊手法層出不窮，舞弊交易亦由實體線下交易轉為線上交易，更因勾串不法集團而致不法資金遭以虛擬資產交易隱匿，增加偵查難度，導致舞弊風險未見停歇或減弱。

舞弊事件雖屬個別事件，惟對以公益及信用為業的銀行而言，不僅造成客戶損害，對銀行商譽亦將遭折減，同時也影響民眾對主管機關監理效能的信任。

此次修法雖大幅強化銀行內控制度效能，惟對舞弊風險之評估與監控規範是稍嫌不足，至於是否能達到防範舞弊事件發生，仍有討論空間。

內部稽核執行　應可分3個層次

國際內部稽核協會2024年發布的《全球內部稽核準則》，其中領域五「執行內部稽核服務」將舞弊風險明確納為內部稽核職責的重要範疇，而於指導原則十三中強調「內部稽核應考量與舞弊相關的特定風險」，並按原則十四「基於證據執行稽核」及原則十五「清楚、準確地傳達稽核發現與建議」。

是以，對舞弊風險如能採行主動監控與納管，將有利於及早遏止舞弊事件之發生或減弱舞弊事件之影響程度。至於如何建立對舞弊事件的內部稽核制度，建議金管會除可另行規範銀行應將「與舞弊相關的特定風險」納入內部稽核範疇，並要求納入檢查計畫以為例行或專案查核項目，做好事前防範與事後及早發現，程度上仍可有效遏制舞弊風險的擴大。

至於內部稽核的執行，應可分3個層次：首先由作業流程評估舞弊風險的內控制度（如：授權、審核、分權制度），再進而針對高風險區域或業務種類執行深入測試、分析異常交易與趨勢（運用數據分析），最終與治理層溝通，要做到發現潛在舞弊徵兆時，能立即通報高階管理層或審計委員會，輔以內部稽核的平時監控，將能盡速確立舞弊人、事、物，以及時消弭或降低舞弊事件的發生與影響。

▼金管會。（圖／資料照）

▲▼金管會。（圖／資料照）

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