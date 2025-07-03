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川普「談判制勝」再下一城？與越南達成協議　東南亞面臨壓力測試

我們想讓你知道…今天川普跟越南達成初步協議，實質上是給東南亞各國設下了一個「關稅門檻」——20%的標準稅率不只適用越南，也預示未來與其他國家的協商底線。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布已與越南達成初步貿易協議，內容包括對越南出口至美國的商品徵收20%的關稅，並對轉運商品徵收40%的關稅。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普宣布已與越南達成初步貿易協議，內容包括對越南出口至美國的商品徵收20%的關稅，並對轉運商品徵收40%的關稅。作為交換，越南將取消所有對美國商品的關稅，開放其市場，並加強原產地規則以減少中國商品經越南轉運的現象。這是繼英國與中國後，川普政府在7月9日關稅大限前達成的第三項協議。

越南長期以來是中美貿易戰的受益者，許多跨國品牌如Nike、Gap、Lululemon等在中美緊張局勢下將製造移至越南，使其出口至美國規模迅速擴張。根據美國數據，2024年越南向美國出口達1370億美元，為美國第六大進口國。

然而這種快速成長也讓越南成為川普關稅政策的標靶。初期對越南祭出高達46%的「互惠關稅」，現則調整為20%條件，設下對東南亞關稅的標準門檻。越南亦承諾採購美國農產品與波音飛機，並進一步約束對中國轉運行為。

但聲明草案並未完全揭示未來的關稅走向，也未明確「轉運」定義，仍留有談判空間。而這項協議也可能影響區域內其他國家談判籌碼。

媒體報導，亞洲國家代表私下直言，東協其他國家談判代表若無法獲得與越南相等或更優條件，恐難對內交代。

▼從美國與越南的初步協議來分析，可以看出策略很明確，透過對美貿易依賴極高的國家施壓，以關稅作為槓桿，逼迫他們讓步並接受美方所設定的遊戲規則。（圖／路透社）

▲▼越南總理范明正。（圖／路透社）

川普用「越南模式」　預告東南亞國家關稅門檻！

川普又贏了？透過對依賴美國市場的貿易夥伴施壓，川普政府再次在談判桌上佔上風。今天跟越南達成初步協議，實質上是給東南亞各國設下了一個「關稅門檻」——20%的標準稅率不只適用越南，也預示未來與其他國家的協商底線。

但更具戰略意義的是，這項協議背後其實針對的還是中國。隨著中國製造業外溢，許多企業將產線轉至越南和其他東南亞國家以規避美國關稅，如今美國對越南商品設限，無異於堵上這個「中國繞道口」。特別是40%轉運稅率的設置，幾乎是針對中國訂做。

從美國與越南的初步協議來分析，可以看出川普的策略很明確，透過對美貿易依賴極高的國家施壓，以關稅作為槓桿，逼迫他們讓步並接受美方所設定的遊戲規則，另外還加上「自願」提出數十億美元的對美採購清單（如波音飛機與美國農產品）。

而選擇越南作為突破口，除了其龐大的對美出口量（2024年高達1,370億美元）、產業外移後的戰略角色，也因為它已成為中國商品轉運美國的中繼站。

川普政府抓住這一弱點，設下20%關稅的區域底線和40%的轉運稅率，等同宣告，從今以後，東南亞要進美國市場，沒有低關稅這條路。

當然，美越關稅協議談定，對目前還沒跟美國談好協議的東協多國帶來產生巨大衝擊。例如，柬埔寨依賴服裝和鞋類對美出口，如今面臨49%關稅，工廠可能裁員或倒閉；寮國出口家具、紡織與咖啡，遭課58%總關稅，幾乎被打出美國市場；泰國電子與汽車零件也面臨36%壁壘，出口競爭力嚴重受挫。

這些國家看到越南接受美國的條件之後，大概已經知道自己也很可能要接受20%以上的關稅！問題是，如果毛利無法支撐，企業是否會外移，對東協來說，將是嚴峻挑戰！

對東南亞而言，大概會採取幾條因應之道：

一、提高對美採購與市場開放換取稅率讓步。

二、強化原產地管理與避免被視為中國轉運中心。

三、吸引美資或與歐美企業合作設廠，取得地緣「友好供應鏈」認證。

四、加速市場多元化，降低對美過度依賴。

然而，這些對於中低收入、勞動密集型出口國而言，卻並非短期能解的難題。

某種程度上，川普透過談判取得對手讓步，在美國國內相當具說服力，但在全球經貿治理層面上，卻已經引發深層的不確定。當最大的市場以懲罰邏輯主導貿易秩序，最終可能導致的是區域國家轉向尋求其他地區作為替代市場，甚至出現區域貿易結構重組。

對台灣而言，這場東南亞壓力測試提供了清晰警訊，川普的關稅戰正在迫使各國跟中國脫鉤，接下來在川普執政的三年，在產業面，台灣的核心產業將會承受來自美國更大的拉力，產業將不得不思考投資美國的必要，在政治面，台灣的社會將會面臨來自美中競爭下，北京可能施加更大的壓力，不論產業還是政治面，「北京的算計」和「川普的邏輯」，都是台灣難以躲避的挑戰！

▼對台灣而言，這場東南亞壓力測試提供了清晰警訊，川普的關稅戰正在迫使各國跟中國脫鉤。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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