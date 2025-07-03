美元貶值趨勢下　該挑歐元或日圓..

▲國際美元貶值趨勢明顯，今年上半年追蹤美元兌換一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數下跌逾10％。（圖／路透）

●文／三普經

國際美元貶值趨勢明顯，今年上半年追蹤美元兌換一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數下跌逾10％，寫下自1973年布列敦森林協定及金本位制度結束後最弱的局面。川普政府對等關稅、大而美法案等政策都讓市場投資人對持有美元的信心受到傷害。

在對等關稅協商即將在7月9日到期、另美國國會也可能在近期內通過大而美法案、10年內美國財政恐增加3.3兆美元債務，可能持續衝擊投資人持有美元的信心。

雖然預期美元未來依舊是國際貿易及投資的主要工具，但顧及美元貶值風險，若要改持有其他貨幣，歐元可能是主要的選擇，另日圓則是國人喜愛持有的貨幣。

從經濟前景與貨幣政策及利率 看日圓與歐元

今年上半年歐元兌美元升值13.8％，來到1.1808的近4年高點，日圓兌美元也升值8.5％，來到143.82的價位，但相較於過去幾年120以下的匯率，這波日圓兌美元升值幅度還算温和。未來歐元與日圓那一個貨幣能夠持續走強，以下僅分析兩個經濟體的未來經濟展望，供投資人參考。

首先就經濟前景來看，歐洲經濟自從俄烏戰爭爆發以來，就深受通膨上漲以及產業景氣不佳影響，過去兩年經濟成長率分別只有0.4％及0.9％，原本認為今年歐元區經濟應可逐步復甦，但受到美國對等關稅、俄烏戰爭持續以及新的中東情勢緊張等因素，歐洲央行在6月的貨幣政策會議中預測今年經濟成長為0.9％，與去年持平，2026年則加速成長至1.1％。簡言之，歐元區經濟呈現緩步復甦的態勢。

對比之下，日本經濟在2023年創下1.5％的不錯表現，但2024年受到天災、日圓貶值以及全球貿易疲弱影響，只成長0.1％。日本央行預測今年日本經濟將持續受到貿易政策及全球經濟前景不明的情況下，成長動能可能暫時減緩，直至2026年才逐步恢復，國際貨幣基金(IMF)預測日本今明兩年的經濟成長都只有0.6％。因此從經濟展望的角度來看，歐元略微勝出。

從貨幣政策及利率的角度來看，歐洲央行在6月5日再度降息一碼至2.0％，為自去年以來的第八次降息。甫出爐的6月份消費者物價(CPI)年增2.0％，符合歐洲央行2％通膨目標，短期內歐洲央行貨幣政策已由寬鬆轉為中性，暫時不會有降息的動作。

從中期來看，能源價格下跌與歐元走強可能進一步抑制通膨壓力，若美國加徵關稅導致出口需求減弱與產能過剩回流歐洲，通膨下行壓力可能更為明顯。

然而，歐洲央行總裁拉加德表示，若全球供應鏈進一步碎片化，進口價格將上升，本地產能亦可能受限，反而推升未通膨壓力。

歐元區10年期公債殖利率在2022年時猶因歐洲央行的負利率政策而盤在0％附近，後來隨著通膨上升與歐洲央行升息，10年期公債殖利率一度上揚至3％以上，近期則因投資人看好歐債前景以及通膨降温而由3月份的3.36％下滑至3.10％。對投資人來說，3％的歐元區公債殖利率仍有足夠吸引力。

相較於歐洲通膨情勢和緩，日本的通膨則仍持續維持在高檔，5月CPI仍年增3.5％，日本央行也在今年元月將政策利率調高一碼至0.5％，總裁植田表示，目前雖然整體通膨現在高於2％，但基本通膨卻低於2％，未來動能通膨將取決於需求強勁與上班族加薪、美國新關稅政策對經濟與物價的負面影響、以及食物價格上漲所引發的突發性內需供應衝擊，一旦確定基本通膨持續升到2％，就會準備再次調升利率。

過去由於日本利率長期偏低，因此日圓往往成為利差交易(carry trade)放空的對象，即借日圓(利率低)作多美元(利率高)，但這一波日圓兌美元升值已引起投資人注易，未來利差交易部位的調整可能進一步助漲日圓兌美元的升值幅度。

觀察日本10年期公債殖利率，從2016年到2020年一直維持在零利率或負利率的狀態，後來逐步攀升，最高來到5月的1.5％，目前則是在1.445％左右，未來仍有上揚空間，但對比歐元區公債利率，日債利率仍較低，因此就利率吸引力而言，仍是歐元勝出。

▼日本的通膨則仍持續維持在高檔，5月CPI仍年增3.5％，日本央行也在今年元月將政策利率調高一碼至0.5％。（圖／記者湯興漢攝）

川普談判 牽動短期各自匯率走勢

此外，就地緣政治風險來看，歐陸面臨俄烏戰爭、中東緊張情勢、葉門胡塞組織持續威脅紅海航線等持續性衝突，日本則面臨北韓威脅及台海情勢、南海情勢等風險，但並無立即迫切危機，因此就避險資產(save haven)的角度來看，日圓可能較歐元安全。

但從川普對等關稅政策的影響評估來看，媒體報導川普不滿日本不願進口美國稻米而導致貿易協定談判不順，日本可能被課較高的關稅。

反觀歐元區則傳出較可能與美國達成協議，因此誰能夠在與川普談判中談出較好的結果也可能牽動短期各自匯率走勢。

最後，觀察歐元兌日圓匯率，過去年歐元兌日圓穩定升值，幅度達40％，某種程度反應歐元區經濟以及歐元的地位穩定提升。

反觀日本經濟全球經濟規模排名則不斷滑落，1968年是全球第2大經濟體，後於2010年被中國大陸超越後成為全球第3大經濟體。2023年被德國超越，經濟規模排名下滑至全球第4，今年則可能被印度超越而下滑至全球第五。

以上分析，不含任何投資建議，同時提醒投資人，投資必定有風險，尤其是單押一種標的物。

▼觀察歐元兌日圓匯率，過去年歐元兌日圓穩定升值，幅度達40％，某種程度反應歐元區經濟以及歐元的地位穩定提升。（圖／新華社提供）

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