川普對日韓課徵25%　對台關稅難樂觀

▲美國總統川普政府在台灣時間7月8日，宣布了對包括日本與韓國在內的七國自8月1日起徵收高額「互惠關稅」。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普政府在台灣時間7月8日，宣布了對包括日本與韓國在內的七國自8月1日起徵收高額「互惠關稅」。日、韓將面臨25%稅率，南非為30%，馬來西亞與哈薩克亦為25%，而寮國與緬甸則高達40%。這些通知信由白宮直接寄達相關國家領導人，標誌著川普為期90天的關稅暫停將正式結束，貿易緊張局勢再度升溫。不過，台灣尚未出現在任何正式談判或豁免名單中。

川普強調，這些稅率是針對「非互惠」的貿易關係，並附加條件表示，若企業選擇赴美投資，即可免於關稅負擔。他同時警告，任何對美國反制或報復的行動將遭到加倍制裁。

這些策略被視為其強硬貿易政策的一部分，也凸顯川普透過「信函外交」重塑全球貿易秩序的企圖。

不只經濟政策，川普亦將矛頭對準金磚國家，揚言對所有與金磚國政策立場一致的國家加徵10%關稅，展現其外交政策的對抗色彩。儘管白宮表示與其他貿易夥伴談判仍在進行中，但截至目前，美國僅與英國、越南及中國達成有限協議。

這一連串舉措引發市場劇烈波動，美股三大指數下挫，亞洲貨幣對美元普遍走弱，尤其日圓與韓元雙雙重貶。汽車與製造業股票首當其衝，豐田與本田ADR在美市場表現明顯受挫。不過，目前已有美國國內法律挑戰此行政命令，法院預定7月31日聽證，未來仍具不確定性。

台灣關稅上看30% 需務實爭取與日韓同級

筆者昨天才推估台灣將面臨關稅挑戰，16%至20%甚至高於20%都可能發生，而今天川普政府宣布對日韓徵收25%稅率後，預警幾乎成真。

韓國因內部政局動盪，尚無協議，維持25%；日本的稅率則從原本暫定的24%微幅調升至25%，雖幅度不大，但具備明確的政治訊號，美國對日本的回應態度仍不滿，意在警告，川普吃軟不吃硬。根據川普的通知，除非能在8月1日前與美國達成貿易協議，否則將對日韓出口商品徵收25%的高額關稅。

從目前態勢來看，台灣恐怕難以樂觀期待。美國雖尚未對台灣宣布具體稅率，但以貿易順差規模與出口集中度來評估，台灣面臨25%-32%關稅風險的機率已大幅上升。尤其在川普政府對外貿易政策上，傳統盟友地位並不構成保護傘，經濟數字才是首要依據。

根據最新數據，台灣2025年第一季對美出口佔整體出口比重達到25.5%，創下歷史新高，對中國大陸出口佔比28.3%。若以此為基礎評估，台灣對美國的貿易依賴度很可能逐步趕上並超越，且在全球供應鏈重組與AI應用興起的背景下，對美市場的高度連結已成既定事實。

在這樣的背景下，關稅政策變化所帶來的邊際衝擊，將直接波及整體經濟結構，特別是以高科技為核心的出口導向型產業。

若台灣最終面臨高於日本、韓國的稅率，不僅將影響現有出口競爭力，也會加速企業對全球供應鏈重新配置的考量——包括將生產與投資基地轉移至美國本土，以減輕關稅負擔。這類趨勢一旦成形，對台灣的產業鏈完整性與勞動市場將產生中長期結構性衝擊。

觀察台美互動公開資訊，很難看出台灣有明確的貿易協議談判管道或官方溝通節點。這與台灣對美國出口表現與產業地位極不對稱，也顯示出，川普政府在針對台灣制定貿易政策時，可能依然以「順差國處理」的邏輯進行，而沒有預設台灣期待中的「特殊友好待遇」！

對台灣而言，當務之急恐怕不是期待美國會網開一面，而是做好台灣的關稅比例可能不低於日韓的心理準備，甚至必須將談判目標從爭取基礎10％關稅，務實的訂在確保與競爭對手日本、韓國享有相同稅率標準，因為這是台灣現實面可接受的最低基準線。

國家 新關稅稅率 原關稅稅率 日本 25% 24% 南韓 25% 25% 馬來西亞 25% 24% 哈薩克 25% 27% 南非 30% 30% 寮國 40% 48% 緬甸 40% 44% 突尼西亞 25% 28% 波士尼亞-赫塞哥維納 30% 35% 印尼 32% 32% 孟加拉 35% 37% 塞爾維亞 35% 37% 柬埔寨 36% 49% 泰國 36% 36%

當下更大的問題 台灣還有什麼牌可以出手？

當下更大的問題是，台灣手中的籌碼不論半導體或是加碼軍購都已經拋出，台灣還有什麼牌可以出手？政府是否已經集思廣益的找到了與川普團隊談判的新王牌？

爭取跟競爭對手同級關稅對台灣來說極為關鍵，因為一旦台灣遭遇比日韓主要競爭者還糟糕的關稅待遇，台灣企業為了維持國際競爭力，遷廠赴美將不再是選項，而是不得不為的方向。這不僅將改變台灣本地的產業結構，對勞動市場、科技人才的流動也會造成深遠衝擊。

另一方面，台灣還要思考我們跟日韓不同之處！因為台灣同時面臨來自美中兩強的地緣與經貿壓力：美方以關稅為手段施壓貿易再平衡，中方則長期以產業吸納與市場封鎖交錯操作。這樣的雙重環境之下，內部若仍持續陷於高度政治對立與政策遲滯，將進一步削弱整體應對能力與談判空間。

川普時代，政經角力的評估進入全球地緣經濟佈局與供應鏈再平衡的「再全球化」過程，川普的經濟民族主義希望打造以美國為中心的產經夥伴同盟，因為川普團隊相信，擺脫經濟互賴可以靠打造出美國聯盟來進行，這個想法確實太過自信，與比較利益法則的基本原則完全背道而馳！

問題是，如果沒有國家能夠與美國抗衡，川普的實驗，全世界都只能跟著一起走下去！坦白說，川普團隊很清楚，只要世界主要工業國都不會跟中國合作，美國就不會有真正需要擔心的對手，而這也是川普團隊有信心繼續向民主友邦施壓的底氣所在！直白說，美國或許也是用「民主」來道德綁架其他民主國家！

國際局勢正急速變化，在美中之間，台灣若決定選擇朝單邊前進，政府要做好的工作，就是積極準備這場關稅硬戰。不要期盼美國對台友善，需要做好最壞準備，強化產業應對衝擊的部署、同時加強對美國國會的溝通，爭取從國會立法來幫助台灣取得稅務與產業補貼、同時推動本地產業升級與外貿轉型，當然，這一切的部署，可能只有等台灣內部自己的政治紛擾解決之後才能落實！

溫馨提醒，等台灣自己吵完了，距離8月1日只剩一週！

▼當下更大的問題是，台灣手中的籌碼不論半導體或是加碼軍購都已經拋出，台灣還有什麼牌可以出手？政府是否已經集思廣益的找到了與川普團隊談判的新王牌。（圖／總統府提供）

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