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關稅未定台幣「強強滾」　中小企業哀難以招架

我們想讓你知道…有道是，預防重於治療。筆者建議相關單位宜建立早期預警系統，提前防範未來可能的變化，及早因應，降低損失，才是上策。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普於7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，另又簽署行政命令，將對等關稅暫緩期限從7月9日延至8月1日。（圖／達志影像／美聯社）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

美國總統川普於7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，另又簽署行政命令，將對等關稅暫緩期限從7月9日延至8月1日。台灣至今尚未接獲美方關於對等關稅通知函件，關稅懸而未決，徒增不確定性。另一方面，台幣強升近二個月，幅度驚人，無論是大型出口型企業，或是中小型出口企業，均難逃匯損影響。

有避險能力，且毛利率高的企業，衝擊相對較小，但絕多數的中小企業無避險能力，匯損吃掉獲利；若加上山雨欲來的關稅，隨時引爆的中東及兩岸地緣政治風險，那真是欲哭無淚。然而，經濟部最近才啟動跨部門小組，協助中小企業度過難關，似乎動作慢半拍，效果恐大打折扣。

台幣由強升　進入緩升階段

今年4月新台幣仍在33元附近，但因美元資產遭拋售、美元走貶、熱錢流入及出口商拋匯等外在因素，以及與美關稅談判期間，央行未大舉進場干預所致。

5月初新台幣開始急升，單月大漲2.088元、漲幅6.98%，為1989年以來最大單月升幅。進入6月還是升不停，在預期升值的情況下，新台幣在6月27日以29.140元開出後持續走升，盤中升破29整數關卡，甚至升至28.904，再創三年來新紀錄。

且6月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）雙雙續揚，NEER升至106.32，創2005年4月有統計以來新高紀錄，REER也升至104.63，創2023年11月以來近20個月新高。

7月進入緩升階段，川普政府日前公布第一波新關稅名單，市場觀望氣氛濃厚。7月8日，新台幣呈現橫盤整理，最高僅貶至29.081元，終場收在29.068元、小貶2分。根據央行統計，截至7月8日，美元指數自2023年底與2024年初起分別貶值10.37%與4.04%，而台幣則分別升值12.77%與5.73%，居亞洲貨幣之首。

▼各主要貨幣對美元的升貶幅度。（圖／作者提供）

▲▼。（圖／作者提供）

中小企業逾九成八　無避險能力者居多

根據2024年出版的《中小企業白皮書》統計，2023年台灣全部企業總家數為169 萬3,014家，較2022年增加2.46%。中小企業共有167萬4,061 家，占全體企業家數的98.88%，年增率為2.47%。

其中，約有8成（80.23%）屬於服務業，且近半（45.52%）為「批發及零售業」；獨資經營比率為51.91%；區域分布集中於北部，家數占46.12%，銷售額占56.98%。

中小企業銷售額為28 兆7,603.46億元(台幣，下同)占整體企業銷售比重超過5成（52.66%），年增率為0.59%。其中，中小企業內銷額為25兆 7,413.22億元（占全體企業總內銷額的 61.62%），年增率為 3.03%，中小企業出口額為3兆190.24億元（占全體企業總出口額的23.52%），年增率為-16.31%。

此外，依據財政部資料，台灣出口導向的企業大概有4.6萬家，幾乎是製造業，這些製造業報價方式8成左右都以美元計價，而中小企業對風險承擔能力比較薄弱，受這波匯損影響，早已哀鴻遍野。

尤有進者，除匯率問題之外，由於台美關稅談判還沒定案，廠商擔憂訂單不確定性增加，又怕接單之後因匯率問題而虧損，經營壓力已然層層堆疊。

關稅加匯損衝擊大　一頭牛被剝兩張皮

觀今鑑古，台灣過去也多次歷經台幣強升，造成出口企業嚴重匯損情況。如 2020年新冠疫情(Covid-19)期間，新台幣曾強升至28元兌一美元。

當時雖有部分企業成功轉型、提升附加價值，但更多體質較弱的中小企業則難以承受壓力，最終還是關廠，不少人失業，留下遺憾。

據悉，本波新台幣超乎預期狂升下，不少貿易商坦言，新台幣對美元一口氣升值逾10%，過於快速，等於直接壓縮本就有限的利潤空間，部分出口產品原本僅有3%至5%的毛利率，在沒有避險的狀態下，等於「賣越多賠越多」。

匯率不穩定，直接影響中小企業的成本，造成「不敢接訂單」的處境。因為多接一張就會多虧損一張，且「匯率每升1%，虧損就增加1.5%」。

另舉一例，台灣螺絲出口國家數不少，但平均毛利率僅有約15%，這幾波台幣升值讓業者毛利幾乎歸零，衝擊遠大於美國對等關稅，而且連帶波及相關供應鏈，包括供貨給螺絲廠的抽線等中上游業者。

政府終於出手相救　可惜腳步慢了半拍

今人不解的是，台幣已升值近二月，匯損早已造成，第二季財報絕對難看，而政府相關單位至今才出手相救？經濟部於7月初舉行記者會，成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，整合中小企業署、產發署、貿易署及財金相關部會，每日召開會議，初步運作3個月，全力監控匯率趨勢與提供支援；任務小組協調八大公股行庫，在其網站設置「中小企業匯率避險服務專區」，推廣遠期外匯、外匯選擇權與自然避險等工具，流程力求簡便且低成本。同時推動五大金融支援方案，提供出口型中小企業低利貸款及信用保證。

▼政府協助出口型中小企業的主要政策。（圖／作者提供）

▲▼。（圖／作者提供）

管見以為，經濟部針對新台幣升值對中小企業造成的影響，迅速成立跨部門任務小組，並推出多項融資及出口支援措施，顯示政府協助企業應對匯率波動的決心。這些措施有助於緩解中小企業的資金壓力，並提升其出口競爭力。

然而，政策的實施腳步太慢，效果仍需觀察。再者，融資方案的申請流程是否簡便、審核速度是否迅速，以及企業對於匯率避險工具的認識與運用能力，都是影響政策成效的關鍵因素。此外，政府亦應加強對中小企業的財務與風險管理教育，提升其自我應變能力，以應對未來可能出現的匯率波動。

此外，財政部昨公布我國6月出口金額533.2億美元，創單月新高，其中6月對美國出口規模為172.7億美元、增幅90.9%，都刷新歷年單月紀錄。

統計今年上半年對美出超達662.3億美元，成為我最大出超國，超越對中國大陸與香港的359.6億美元，創有統計以來首見上半年對美出超規模超越陸港。對美出超如此大，必不利於與美國貿易談判，恐怕要以台幣升值來抵消順差。

未來，聯準會(Fed)一旦降息，美元指數必然下降，也會助長台幣升值壓力。總體而言，台幣仍有升值空間，經濟部的政策措施為中小企業提供了支援，但仍需持續關注政策的落實情況，並根據企業的實際需求進行調整與優化，才能奏效。

有道是，預防重於治療。筆者建議相關單位宜建立早期預警系統，提前防範未來可能的變化，及早因應，降低損失，才是上策。

▼多數的中小企業無避險能力，匯損吃掉獲利；若加上山雨欲來的關稅，隨時引爆的中東及兩岸地緣政治風險，那真是欲哭無淚。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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