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川習會預熱？盧比歐登場展開高層溝通　美中進入談判期的關鍵訊號

我們想讓你知道…大國之間的外交永遠不只是口號與選邊，而是籌碼與節奏的運算。美中有摩擦、有競爭，但終究也有合作。當川習會真的來臨，台灣不能只是毫無準備的吃瓜群眾！

▲王毅首次會見盧比歐。（圖／翻攝 微博 萌音大酋長）

▲王毅首次會見盧比歐。（圖／翻攝 微博 萌音大酋長）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在東南亞國家聯盟（東協）外長會議期間，曾經是中國黑名單人物的美國國務卿馬可·盧比歐，竟與中國外交部長王毅在吉隆坡舉行一場被雙方共同形容為「積極、建設性」的會晤。這場會談，被外界視為即將登場的川習會前哨，也為目前充滿關稅衝突與戰略對抗的美中關係開啟一條「談判回歸」的通道。

盧比歐與王毅就雙邊關係、區域安全、以及潛在合作空間進行深入討論。他事後向媒體透露，美中兩國存在許多可合作領域，並預告川普與習近平會面「可能性非常高」，甚至「很快」會實現。他強調，即使貿易並非此次重點，但溝通本身就是戰略性安排的一環。

王毅則重申中方希望美方理性務實地看待中國，尊重彼此，維持和平穩定發展。他明確批評美方關稅政策為「濫用手段、擾亂供應鏈」，卻也沒有關上合作大門，反而積極與區域國家溝通，展現中國想在東南亞建立穩定網絡的戰略意圖。

令人矚目的是，盧比歐曾是美國國會對華最強硬的鷹派人物之一，不僅推動多項制裁法案，甚至被北京列入制裁黑名單。如今他卻能與王毅握手談話，本身就代表了一項訊號，中方態度正在轉變——他們想要談。

美中終究要談　盧比歐「解封」是關鍵訊號

筆者從川普當選之後就一直強調，川習會「一定會登場」，而且川普會希望是在一年之內！如今，盧比歐這位曾被中國點名制裁的美國政要，卻在王毅面前進行高規格對話，代表的是中方願意談，也準備談。這不是北京被壓服，而是戰略上為下一階段美中互動做出的選擇。

中方的策略向來不是立刻翻桌，而是「留得談判籌碼在，不怕川普來」。王毅與盧比歐的互動，展現的是一種冷靜計算後的開門姿態。

而盧比歐則明白，若能成功推進川習會，不僅讓自己在期待跟中國交易的川普面前是大功一件，更能讓美國在區域內重塑話語權與行動主導權。

這樣的外交節奏，對台灣是一種提醒。若台灣繼續以「中美必對抗」為基礎來思考戰略，那麼當雙方坐上談判桌、甚至走向互利交易時，我們是否會措手不及？

大國之間的外交永遠不只是口號與選邊，而是籌碼與節奏的運算。美中有摩擦、有競爭，但終究也有合作。當川習會真的來臨，台灣不能只是毫無準備的吃瓜群眾！

▼當川習會真的來臨，台灣不能只是毫無準備的吃瓜群眾。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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翁履中專欄 翁履中

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