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普發現金一萬違什麼憲？　民眾看得到「很可能拿不到」

我們想讓你知道…大罷免投票在即，民進黨和行政院不敢在此時提覆議、也不敢表態要釋憲，怕在此時引起民怨、不利大罷免，所以政院就想到要以「不編列預算」的偷吃步，先拖過大罷免再說。

▲。（圖／記者劉維榛攝）

▲政院傳出擬以「釋憲」或「不編預算」方式解套，不管哪一種方式，反正就是「不發」。普發一萬民眾看得到，但短期很可能拿不到。（圖／記者劉維榛攝）

●單厚之／資深媒體人

立法院上週五通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明訂對國人普發一萬元現金。條例通過後，民進黨和行政院齊喊違憲，民進黨團主張由政院提出覆議，政院則傳出擬以「釋憲」或「不編預算」方式解套，不管哪一種方式，反正就是「不發」。普發一萬民眾看得到，但短期很可能拿不到。

只要民進黨不要的　通通都違憲

從賴清德去年就職以來，民進黨動輒就把「違憲」二字掛在嘴邊，提高原民禁伐補助違憲、總預算刪減也違憲、《財劃法》增加地方財源更違憲，增加政府支出違憲、減少政府支出也違憲，反正只要民進黨不要的，對人民或地方好的，通通都違憲。

民進黨最常講的理由就是，立法委員「不得為增加支出之議」，只要結果會導致政府支出增加的，就都違憲。但政府所有的施政作為，背後都是預算，公共建設要預算、社會福利要預算、教育經費要預算、補貼台電要預算、提升國防要預算，每一樣都是錢。難道這些所有的重大政策或建設，立委都只能刪而不能主張增嗎？

遠的不談，就講立法院才剛剛通過《軍人待遇條例》提高軍人的待遇，也是增加政府的支出，國防部估計每年要增加300億的費用，為何民進黨不說違憲、不提覆議？

對民進黨主張只要增加政府支出就是違憲，在野黨最常舉做反證的就是，民進黨團在2011年提案修法提高「老農津貼」。除此之外，很多年金相關的法案，最終都會增加政府支出，甚至連「隨物價指數」調整這樣的字眼，也都會造成預算的增加，難道物價可以漲、預算不能漲嗎？

再者，有些法律案是行政院和立委都同時有提案，例如XX津貼可能行政院隨著物價的上漲覺得應該調漲1000，而有立委主張漲2000，這時立委的提案難道就自動作廢嗎？那如果立委的主張是漲500，難道就不增加政府支出了嗎？

再以這次特別條例原規模4100億來說，立法院砍了補助台電的1000億、增加了普發現金的2300億，最終變成5450億，民進黨和政院說這樣違憲。若在野黨立委格外支持政府，把補助台電和國土韌性各加500億變成5100億，這樣違不違憲。

民進黨總把「立法委員不能增加支出」掛在嘴邊，但看看《憲法》第70條的文字「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。《憲法》明明白白寫著只針對「預算案」，法律案原本就包含在內，民進黨立委和行政院是有閱讀障礙嗎？

當然，這是賴清德總統在團結第三講所說，台灣1946年沒有派員參與制訂的《憲法》，這個《憲法》本文到底算不算數、合不合法、需不需要遵守，可能還要問問賴清德的意見。

▼從賴清德去年就職以來，民進黨動輒就把「違憲」二字掛在嘴邊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

政院想以「不編列預算」偷吃步　拖過大罷免

大罷免投票在即，民進黨和行政院不敢在此時提覆議、也不敢表態要釋憲，怕在此時引起民怨、不利大罷免，所以政院就想到要以「不編列預算」的偷吃步，不遵守立法院制訂的法律，先拖過大罷免再說。

政院可以不遵守立法院通過的法律嗎？理論上當然不行，但預算編列權是在行政院的手上，如果行政院堅持不編列，立法院也沒有預算可審，民眾自然就拿不到錢。

但政院也沒講清楚到底會怎樣「不編預算」，是5450億的特別預算全部不編，還是只編國土韌性的1500億和支持產業的930億；若是後者，這樣的預算能看嗎？立法院又有可能通過嗎？

根據《憲法》63條的規定，「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權」。當初因為「停建核四」所做的釋字520號解釋，就曾將法定預算解釋為「措施性法律」，並把興建核四認為是「國家重要政策」，行政院不能片面停止。同樣的道理，立法院自然會把普發現金當成國家重要事項，政院也沒有不執行的空間。

在朝野爭吵普發現金的同時，立法院也正進行大法官提名人的審查，被提名人陳慈陽被問到對立法院日前修法回復退休警消替代率時，只表示「一切尊重立法權」，並不認為有違憲之處；對於普發現金則說，行政、立法兩院有爭議，應該循兩院政治爭議解決模式處理。

很顯然，陳慈陽並不認同，過去一年多大法官直接介入行政、立法兩院爭議，動輒對政治性議題做出憲判的作法。而大法官過去的作法並沒能解決憲法的爭議，反而使得五院之間的結越打越死，甚至連司法院都被拉進戰場，讓憲政難以運作。

大罷免的結果不僅僅關係到全民能否領到這1萬元，更將決定國家未來的走向。如果大罷免真的成功，取得國會多數的民進黨，必然會任命更多體察上意的大法官，所有過去一年民進黨不滿意的法案，都可能如同普發現金一樣走進憲法法庭，最終被判定違憲。

若民進黨無法取得國會多數，才可能看到政治協商與妥協，讓國家脫離過去一年動輒覆議、釋憲的軌跡。

▼如果大罷免真的成功，取得國會多數的民進黨，必然會任命更多體察上意的大法官，所有過去一年民進黨不滿意的法案，最終被判定違憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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