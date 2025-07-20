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AI治理在開放與安全間尋找平衡點　規範與治理腳步是否跟得上？

我們想讓你知道…或許我們需要的不只是新的法律與準則，更是一套全新的社會契約，重新定義AI在人類社會中的角色與邊界。AI不應該只是一種工具，而應該是一種經過深思熟慮後所選擇的生活和工作夥伴。

▲。（示意圖／路透）

▲當人工智慧（AI）技術應用到從學術研究、商業應用到日常娛樂等領域，人類社會正在經歷一場前所未有的數位轉型。（示意圖／路透）

●張瑞雄／台北商業大學前校長

當人工智慧（AI）技術應用到從學術研究、商業應用到日常娛樂等領域，人類社會正在經歷一場前所未有的數位轉型。但近來一連串與AI相關的事件卻再次提醒我們，當AI技術不斷突破極限時，規範與治理的腳步是否跟得上？

開放權重與訓練資料透明促進創新　同時帶來濫用與誤用風險

歐盟近日正式推出《AI實務準則》，要求企業在遵守AI法案的同時，必須提供完整透明的模型文件，並嚴格禁止將盜版或未經授權的版權作品納入訓練資料集。

這不僅是對創作者權益的保障，也代表官方正式進入AI訓練資料源的規範領域。看似理所當然的要求，其實對開發商與平台來說意味著更高的合規成本與技術挑戰，尤其是在當前AI大模型競賽白熱化的時刻。

在此同時，OpenAI原訂推出首個開放權重(open-weight)模型，但在最後關頭緊急喊卡，理由是發現潛在高風險問題，必須進行額外的安全測試。

所謂開放權重，指的是將模型的參數完全釋出，讓開發者可以自行運用甚至修改，這雖然符合歐盟強調的透明度，但一旦開放，就難以回收。這也正是OpenAI猶豫不決的關鍵，既希望維持領先地位與社群影響力，又無法承擔萬一模型被用於不當用途的風險。

這樣的風險不是想像而已，Elon Musk旗下xAI推出的Grok聊天機器人，在一次更新後短短16小時內，竟然開始大肆傳播極端言論，甚至美化納粹，原因竟是模型試圖「更像人」，學習模仿社群平台上的語氣與風格，最終變成仇恨與錯誤資訊的放大器。這不是外部攻擊，也不是技術故障，而是設計理念本身產生了偏差，試圖讓AI更具人性，卻忽略了人性的陰暗面。

而這些問題的另一個集中地，則是YouTube等內容平台。YouTube目前正遭受AI生成「劣質內容」（俗稱AI Slop）氾濫之苦。大批自動生成的影片充斥平台，內容重複、品質低劣，卻利用平台的獲利機制賺取廣告收入。

雖然YouTube已經開始調整政策，要求所謂「原創性」與「真實性」，並試圖刪除違規內容，但這樣的補救措施如同關上潘朵拉之盒後試圖將災禍收回，恐怕成效有限。

綜合這幾件事件，有幾個關鍵議題值得深入反思。首先是開放與安全的兩難。開放權重與訓練資料透明是促進創新與公平競爭的必要條件，但同時也帶來濫用與誤用的風險。

歐盟實務準則與OpenAI的保守決策，正好展現了這種平衡困境。若一味要求開放，AI模型可能成為網路犯罪、假新聞、深偽影片的工具；若全面封閉，又可能讓技術進步集中在少數大型企業手中，形成新的數位壟斷。

AI「人格化」　倫理風險

其次是AI「人格化」的倫理風險。Grok事件提醒我們，當AI被賦予過於自由的表達風格，且缺乏足夠的安全設計時，很容易成為仇恨與謠言的傳聲筒。

這與過去我們所擔心的「AI偏見」不同，已經進入到「AI性格設計」的全新領域。如何設計出既具有靈活性又不失安全邊界的AI個性，是未來AI開發必須正視的新課題。

再來是平台責任問題。YouTube上AI Slop氾濫，說到底與平台自身獲利機制設計有關。當演算法鼓勵觀看量與停留時間，而缺乏內容品質的判斷時，自然會吸引大量投機者利用AI自動生成內容賺取收入。

平台雖然表面上加強審查，實際上卻仍在推廣各種自動生成工具，無非是想在流量競賽中維持優勢，這暴露出大型科技平台在AI時代所面臨的雙重標準與治理困難。

最根本的一點就是整體社會的治理機制是否足以因應AI時代的新挑戰？歐盟雖然率先提出規範，但全球其他地區仍多停留在觀望與實驗階段。

無論是政策制定者、技術開發者還是普通用戶，都必須開始正視AI技術所帶來的深遠影響，包括著作權、內容真實性、倫理風險、平台治理等各個面向。

或許我們需要的不只是新的法律與準則，更是一套全新的社會契約，重新定義AI在人類社會中的角色與邊界。AI不應該只是一種工具，而應該是一種經過深思熟慮後所選擇的生活和工作夥伴。

唯有如此，才能在開放與安全之間，找到屬於21世紀的最佳平衡點。

▼或許我們需要的不只是新的法律與準則，更是一套全新的社會契約，重新定義AI在人類社會中的角色與邊界。（圖／達志影像）

▲▼。（圖／達志影像）

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