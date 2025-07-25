日本政局的重新洗牌　2025年參院大選結果與未來動向之探析

▲日本首相石破茂。（圖／路透）

●鄭子真／文化大學政治系教授

2024年10月甫上台的自民黨石破茂內閣，一上任即面對內政與外交重重難題。起自2024年眾院大選自民黨失去絕對多數席次，繼而面對今年美國川普總統的對等關稅，以及國內通貨膨脹、米價持續攀升等難題，導致內閣支持率一再下降。綜上，眾院選後的政權跛腳，讓自民黨不得不更謹慎面對此次參院大選。

基本上，參議院具有社會代表性，並非眾議院的衝刺民意。然而參議院的特色在於，眾議院隨時可以解散和改選，而且議員任期只有4年；相對地，參議院議員任期為6年，而且是定期舉行改選，基本上無法任意變動議院席次，凸顯執政黨的政權要穩定，必須在參議院取得席次過半的重要。

再者，雖然憲法賦予眾議院對於法律案與預算案一定程度的優越權，然立法程序須經參眾兩院同意始能成立，若執政黨無法在參議院取得足夠席次，即使法案得以在眾議院通過，亦可能因參議院之否決而導致政策推動受阻，進而對執政黨施政造成實質挑戰。

而此次日本參院大選過程，迥異於上一波國民民主黨、維新之會的表現，異軍突起的參政黨、保守黨等，完全洗刷傳統社民黨、日本共產黨的小黨印象，提出強而有力且震撼民心的口號。

嶄新化小黨短期內快速興起且瓜分自民黨席次，政黨政治從安倍晉三政權的「自民一強」，逐漸切換到多黨化競爭，跳脫以往從大黨分離出來的小黨角色，成為看待此次參院大選結果的關鍵，以及左右未來日本政局的走向。

前哨戰的東京都選舉 自民一強的崩解

6月22日東京都議會選舉，自民黨無法維持現有的30席次，拱手將最大黨位子讓給小池百合子領導的「都民之會」，也讓自民黨警覺到7月20日參院選舉的風向改變了。

2024年10月眾院大選自民黨才慘遭滑鐵盧大敗，為避免朝小野大的「扭曲國會」重新在參議院上演，大選前石破茂首相祭出給國民2萬日圓的給付金政策，以對應物價高漲的民怨。原本自民黨期待能夠以此牛肉政策招攬民心，然而影響自民黨選情的重點，在於嶄新小黨的出現和四成中間選民的動向。

一直以來自民黨堅持必須要有消費稅財源，以支付高齡化社會福利政策的支出，同時與美國對等關稅談判不力，此次參院大選面臨著內外夾攻的狀況。

相較之下，諸如傳統的社民黨或是革新的參政黨等，都表明必須減稅或是廢止消費稅以減輕民眾負擔。朝野兩方對於消費稅的對立，加上烏克蘭戰爭起日本國內通膨持續攀升，短期內若無法改善民眾生活和提高收入，自民黨要以目前的政策吸引選民目光是困難的。

換言之，在野黨重視的是如何在短期內讓民眾對其政策有感，進而投票以獲得更多席次；自民黨則是作為執政黨，必須穩固國家財源，以平衡發展對外安保和對內的社會經濟議題。

反觀在野黨狀況，由於日本國內經濟低迷，凸顯參政黨在此次參院大選祭出川普主義性質的「日本優先」政策，如限制在日活動的「外國人政策」等；國民黨則是挾持上次眾院選舉成果，持續訴諸降低所得稅門檻和減稅方針等。

從這些小黨的政策都能觀察出，跳脫以往附庸在大黨的路線，提出讓民眾有所感的極右化路線發展，卻也導致政治更加動盪和不穩定。

執政的自公聯盟面對最大在野黨立憲黨的進攻，以及重重包圍的維新之會、國民黨、參政黨小黨等，從眾院選舉到東京都選舉、參院大選的節節敗退，要如何維持住執政江山的保衛戰，勢必選後要與在野黨進行協商或合作，過去十年的自民一強風光已不復見。

▼選後石破首相自詡自民黨仍為「相對」的最大政黨，但席次大幅後退，包括未改選席次，即使與公明黨聯手也僅達到122席次，無法達到參院過半數門檻。（圖／達志影像／美聯社）

日本多黨化 政治混亂期的來臨

原本就是低支持率誕生的石破茂內閣，在去年眾院大選已失去執政聯盟的過半數優勢，進而在今年6月東京都議會選舉結果，延續執政敗象。石破內閣為期不到一年的光景，在這次參院選舉依舊無法挽回不了頹勢，未來更可能面臨被逼宮下台局面。

參院大選結果主要政黨的席次分配，分別是自民黨39席（選區27、比例12）、立憲黨22席（選區15、比例7）、維新之會7席（選區3、比例4）、公明黨8席（選區4、比例4）、國民黨17席（選區10、比例7）、共產黨3席（選區1、比例2）、令和黨3席（選區0、比例3）、參政黨14席（選區7、比例7）等。

選後石破首相自詡自民黨仍為「相對」的最大政黨，但席次大幅後退，包括未改選席次，即使與公明黨聯手也僅達到122席次，無法達到參院過半數門檻，這是從1955年體制成立以來，自民黨第一次在參眾兩院同時失去絕對多數的優勢。

自民黨對於如此慘敗的成績，後石破時代的來臨，意味著自民黨必須面對政治的世代交換和激烈的在野黨競爭。然而7月21日石破首相在記者會的論述重點有續任的意願、與在野黨的關係、美國對等關稅協商、社會福利財源與減稅等，卻未觸及民眾最有感的通膨和減稅議題。

失去政策辯證能力和挽救經濟方針的自民黨，未來日本政局的腳本可能有下列，一是石破內閣辭職，並且重新改選黨主席，但由於參眾兩院勢力分布已經是在野黨大於執政黨，因此並不意味著內閣總辭後一定誕生自民黨首相。

其次，自民黨主席之爭將圍繞著小泉進次郎和高市早苗的競爭。眾所皆知，在米價高漲的當下，小泉被委託擔任調整米價的農林水產大臣，成功逐漸降低米價，進而擺脫去年黨主席選舉之際的拙劣姿態。

雖然作為黨主席或是日本總理的候選人，仍被外界認為太青澀，卻具有年輕世代政治交換的代表性。高市早苗則秉持強勢安保作風，有一定的年輕和改革選民的支持，但黨內仍然有排斥的聲音出現。

二是維持自公路線，同時在政策上與其他小黨合作。自民黨可能祭出令和版的大政奉還，除了公明黨，將與更多在野黨合作的可能。

自民黨與在野黨的關係，目前雖然與國民黨協商降低所得稅門檻，與公明黨討論國民年金議題等，與維新之會探討安保議題等。但在政策協商過程中對於這些予取予求的政黨們，不排除自民黨未來可能朝向與參政黨和保守黨的小黨合作，尤其是參政黨。

參政黨在這次參院選舉表現亮眼，選前在47個都道府縣皆有提出候選人，意在獲得比例代表區席次，而結果也不負期待，大幅躍進到14席次。

事實上，參政黨主席神谷宗幣具有強烈政治意志，該黨僅成立五年，就從地方政黨一躍成為重要小黨。雖然選舉過程出現黨主席的失言風波，但參政黨提出的廣納人才、減稅、外國人問題等，都深獲民意支持，展現出積極參政和政治實力。在自公聯盟無法在國會過半數的情況下，吸收小黨共同運作政權，令和版的大政奉還必須還政於民，始得繼續維持。

三是以立憲民主黨為首的最大在野黨，要求自民黨負起政治責任，以及帶領其他小黨成立在野大聯盟，力抗自公執政。又或者在野黨在秋天要求解散眾議院和舉行選舉，力求民意支持在野大聯盟的執政。無論上述哪種腳本，都說明接下來日本政局的動盪和混亂期的來臨。

小結

此次大選結果顯示出日本政局未來三個趨勢，一是自民黨執政的適當性與否，二是日本的多黨政治，三是關鍵小黨的嶄新化。

首先，執政的自公聯盟勢必尋求與更多政黨建立合作關係，以確保政策能順利在國會推動。抑或是敗選後石破續任並啟動內閣改組，將成為外界檢視自民黨執政能力與改革誠意的關鍵時刻。

7月21日記者會石破表示執政黨要謙虛、反省和真誠，然而在野黨批評其言行不符，指出石破選前選後態度如一，並未展現政治領導人應有的負責任姿態。

遑論自民黨失去參院兩院的絕對優勢，不僅喪失主導國會的能力，更難以聲稱代表社會主流民意。自民黨敗選究竟是長期組織體質僵化所致，抑或石破作為首相的領導失當，仍有待黨內進一步檢討釐清。

未來若自民黨欲廣納在野黨合作，政策制定過程勢必面臨更多磨合和討價還價，提高自民黨在外交談判和安保合作的困難度。

其次，日本多黨化和政治混亂期的來臨。選後國民黨和參政黨紛紛表態不與自民黨聯合運作政權，而石破卻聲稱要尋找與在野黨的共同點，說明發球關鍵在野黨手中。參院大選後重新洗牌的執政黨與在野黨不同調，代表日本政治再度邁入多黨化和混亂時期，政權的不確定性將造成同盟國無法明確合作方針和外交談判，也會引發國內政治僵局和國會空轉的可能性。

最後，關鍵小黨的嶄新化。迥異於上階段維新之會等政黨強調國家安保的重要性，這次諸如國民黨、參政黨表現亮眼的小黨，提出內政上「日本優先」之深獲民意口號。

相較之下，立憲黨雖貴為最大在野黨，但獲得比例制的7席次與國民黨、參政黨一樣。此外，過往作為關鍵小黨的公明黨，在此次比例制上僅獲得4席，顯示其民意支持的下滑趨勢；主張社會主義的共產黨亦僅取得2席，不如令和黨拿到3席次，凸顯日本選民對於非典型小黨表現出新的支持趨勢。

往後關鍵小黨的嶄新化，將讓日本政黨政治脫胎換骨，邁入另一個維度的變革。

▼大選結果顯示出日本政局未來三個趨勢，一是自民黨執政的適當性與否，二是日本的多黨政治，三是關鍵小黨的嶄新化。（圖／路透）

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