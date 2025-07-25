配角既已陸續亮相　美中談判壓軸登場

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

川普一向把關稅視為制敵武器，藉此高度施壓對手就範，顯非單純的經濟思維，而是一場含量高的政治槓桿操作。對等關稅在經濟上冀望解決財政赤字、貿易逆差、製造業回流及解美債務危機。

但在政治上，無非是遏阻中國大陸崛起。繼今年4月「解放日」後，川普自7月7日(台北時間)起陸續揭曉對各貿易國的最新關稅清單。截至7月24日，已有近30個國家或地區收到通知函，其中不乏看似無特定模式的稅率調整。

同時，已有英國、越南、菲律賓印尼、日本等國達成關稅協議，也有不少國家(包括台灣)正積極談判中。既然配角已陸續亮相，而眾所矚目的無非就是，美中關稅談判即將壓軸登場。

達成不平等協議國家 還要助美國遇阻中國

如上所述，川普政府與多個國家陸續達成新的關稅協議，包括英國、越南、菲律賓、印尼與日本，這些協議不僅涵蓋產品市場準入與稅率調整，更隱含深化雙邊投資、控制中轉貿易與設下對「非市場經濟體」限制的戰略用意。

簡單來說，就是被川普視為「以投資與開放市場換取關稅」的示範，真是「吃人夠夠」。從整體格局來看，川普意圖明確，即透過經濟合作夥伴壓縮中國大陸在全球供應鏈中的影響力，並防堵其利用周邊國家規避關稅的「繞道出口」（洗產地）模式。美歐、美韓及美台談判可能會趨向類似美日的協議內容，都要付出極大代價，才有機會將原本關稅降至15%。

一、英國是美國達成首個貿易協議國家，協議內容含蓋擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。

另外，購買價值100億美元的波音飛機，美國商務部指出等。而英國汽車製造商每年輸美車輛配額限制為10萬輛，並適用10%的「對等稅率」。

二、越南：根據協議條款，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40$關稅；越南也將向美國完全開放貿易市場。此協議背後透露出川普在於遏止中國大陸透過東南亞「繞道」規避美國關稅，也順勢向越南施壓要求配合。

三、日本：美國將對日本徵收15% 關稅，低於7 月初威脅的25%。但日本承諾向美國關鍵產業投入高達5,500億美元的巨額投資，增加75%的美國稻米進口量，並大幅擴大進口配額。

此外，還將購買價值80億美元的美國商品，包括玉米、大豆、生物乙醇和永續航空燃料，美國也將把對日本汽車的懲罰性關稅從25%降至15%。

四、菲律賓：美國擬在8月1日起向菲律賓課徵19%的關稅，而菲律賓則會向美國開放市場，且給予零關稅。

五、印尼：印尼對幾乎所有美國進口商品實施零關稅，而美國則維持對印尼商品徵收19%的關稅。作為交換，印尼承諾將採購價值數百億美元的美國產品，並且取消多項長期被美國企業詬病的貿易壁壘。

美印協議中還包含一項針對「非市場經濟體」（nonmarket economies）的嚴格條款。如果印尼出口到美國的商品，其零件或原物料有一定比例來自中國、俄羅斯或越南等被美國指定的非市場經濟體，那麼該商品將面臨高達40%的懲罰性關稅。

▼倫敦會談再次證實，在國際供應鏈與產業競合日益複雜的背景下，美中雙方很難完全脫鉤。（圖／路透社）

中方備戰八年 累積不少籌碼

美中4月曾互祭高額關稅，雙方在5月12日於日內瓦達成「休戰協議」之後，6月9日在倫敦舉行新一輪高層經貿會談。此次會議由美國財政部長貝森特領軍，中方則由國務院副總理何立峰領銜。

在歷經兩天的談判後，雙方就落實兩國元首通話共識及日內瓦會談共識達成了「框架協議」。中國大陸將有限度地提供磁鐵及稀土，美方則將向中方提供已經同意的事項，包括允許中國學生前往美國讀書。

不過，川普仍表示，美國會對中國大陸商品總計課徵55%關稅，中國大陸則對美國課徵10%關稅。然而，美中貿易戰休兵期將於8月12日到期。

據悉，美中的高階官員將於7月28日和29日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行第3輪貿易會談。美中代表團將分別由貝森特和中國國務院副總理何立峰領軍。即將舉行的談判範疇可能超越稀土和出口管制，擴及「更大規模的討論」。

中國大陸經濟成長受關稅影響程度如何，一直是全球關注焦點。國務院新聞辦公室於7月15日舉行「2025年上半年國民經濟運作狀況」記者會。

國家統計局副局長盛來運指出，初步核算，上半年GDP達660,536億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年比增長5.3%。分季度看，第一季GDP增長5.4%，第二季增長5.2%，預計今年可望實現全年增長5%左右的目標。上半年，貨物進出口總額217,876億元，同比增長2.9%。出口130,000億元，增長7.2%；進口87,876億元，下降2.7%。

值得注意的是，受「對等關稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度同比下降，降幅達20.8%，上半年對美出口下降10.9%。但對最大的2個貿易夥伴-東協（ASEAN）和歐盟（EU）的出口，卻分別增長13%和6.6%，顯示大陸藉由東南亞轉口貿易與歐盟轉移市場，緩解美方關稅影響。另對共建「一帶一路」國家進出口增長4.7%。

倫敦會談再次證實，在國際供應鏈與產業競合日益複雜的背景下，雙方很難完全脫鉤。例如，中國大陸在稀土、鋰、石墨等重要戰略礦產的全球供應占有壟斷地位，這些資源是半導體及高端軍事武器不可或缺的原料。

美國雖近年積極尋求供應鏈多元化與替代方案，但短期內仍難擺脫對中稀土的依賴。看來中方備戰八年，早已累積不少籌碼應戰。換言之，中美協議應是對等協議，不可能像上述達成不平等協議國家。

川普大呼勝利 實在言之過早

川普關稅談判節節勝利，川普在個人Truth Social連續發文吹捧關稅成就，聲稱日本史上首次「向美國完全開放市場」，日股及美股也大漲慶祝。然而，美國在貿易與金融卻無法與中國大陸真正脫鉤。況且，美國物價水準有上升的趨勢，經濟衰退疑慮尚未解除，川普卻大呼勝利，實在言之過早。

持平而論，在這場對等關稅，中國大陸的應對並非完全被動，一方面利用「稀土牌」加強談判籌碼，一方面轉向歐盟、東協與一帶一路市場，顯示中方多年來一直調整其全球供應與出口戰略。

美中二大經濟體關稅談判關呼全球經貿走勢，未來若美中無法在8月12日之前談妥新協議，關稅休兵期結束後，全球貿易秩序恐再度面臨新一輪震盪與重組。

▼持平而論，在這場對等關稅，中國大陸的應對並非完全被動，一方面利用「稀土牌」加強談判籌碼，一方面轉向歐盟、東協與一帶一路市場。(圖／達志影像／美聯社)

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