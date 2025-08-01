美國對台關稅公布？20%關稅不是句點　而是「談判的逗點」

▲根據美國總統川普週四簽署的行政命令，自8月1日起，台灣出口到美國的產品將被課徵20%的關稅。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據美國總統川普週四簽署的行政命令，自8月1日起，台灣出口到美國的產品將被課徵20%的關稅。這項關稅是川普「互惠關稅政策」的一環，目的是向各國施壓，以迫使其重新調整與美國的貿易關係。台灣原先面臨高達32%的懲罰性關稅，因此這次落點於20%，對台灣而言確實可以視為一種「喘息空間」。

美方對不同國家採用不同稅率，日本、韓國與歐盟為15%，菲律賓為19%，而越南、孟加拉等國與台灣同為20%。儘管白宮對個別國家細節未多做說明，但明顯看得出來，美國正在針對每個貿易夥伴進行分類處理，根據其市場開放程度、投資回報與地緣政治價值進行談判。

台灣過去數月積極與美方交涉，並提出多項購買與投資承諾，包括擴大採購美國農產品與能源、半導體設廠、軍事設備採購等。賴總統公開表示，這是「暫時性」關稅，強調台灣政府還會持續爭取更好的條件。

從關稅排序看出台灣真實處境 唯一「留校察看」的對象

沒有趕在第一時間就分享，因為筆者忙著跟好朋友們聯繫，打聽消息！20%關稅不輕，但別急著下結論，因為這很顯然是談判還沒完成的信號。

如同賴清德總統所說，這是一項「暫時性」措施。「暫時性」三個字，確實是正解。因為以美國前十大貿易夥伴來說，沒有任何一個國家單純只收到一個對等關稅數字就算結案的！

日本，韓國，越南，德國（歐盟）等，結案條件都是有許多附加投資條款，而墨西哥，加拿大，印度，中國，則是獲得延長或顯然是談的不順利導致美國給了懲罰性的關稅，還沒談定！

台灣的20%，更像是美方趕在期限前，因為還沒談好條件，或是條件沒有被接受，而臨時丟出的數字！這個數字，反映出台灣還沒有被美國排除於協商之外，而是在美國還會「繼續談的清單」上。

作為學者，深知千言萬語比不上一張圖表，所以，根據川普政府公布的最新一輪關稅政策，筆者整理歸納了美國十大貿易夥伴國的最新關稅處理方式與稅率，明顯可以看出一個關鍵趨勢：每個國家，都有它在美方眼中的「交易價值與策略地位」。其中，台灣的處境，特別值得我們冷靜思考。

從圖表可見，台灣是這十大夥伴中，唯一沒有「談成、延長、結束」任何一種明確結果的夥伴。從外交角度講，這叫「保留斡旋空間」；但從現實角度看，就是被放進了「留校察看」的名單。這不代表台灣無能為力。相反，既然被放入觀察區，就更要主動提出完整戰略，展現誠意與底線。

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為什麼會這樣？因為台灣出口美國的產品，大多涉及232條款國安敏感產業，不像越南或印度是勞動密集或原物料為主。這代表，美方對台灣的談判要求，不只是稅率問題，而是更深層的供應鏈、軍事合作與地緣政治戰略，甚至還有美中競爭的考量！

這也是為什麼筆者一直說：我們不是美國的對等盟友，我們是美國「必須處理但可以等待」的夥伴。這話可能不好聽，但我們不能靠「感情訴求」來跟川普談判，因為川普最不缺的就是朋友，而他最在意的，只有利益。

這不僅是一場稅率談判，更是雙方對未來地緣戰略的對價協商。如果我們把這次的20%視為起始價，那麼台灣現在要做的，就是把國安與經貿戰略價值包裝成最具說服力的籌碼。

如同筆者先前所說，對美國的川普政府，必須務實理解「少輸已經是贏」，這絕對不是一場容易的談判。台灣如果要避免成為「全面只能接受要求的小弟」，需要領導人展現能夠集結全國之力的大智慧！

20%代表這是一場尚未完結的交涉，不是輸了，也不是贏了，不要再用精神勝利法來安撫人心，也不用極度悲觀，因為有實力的台灣民間企業界，早有太多具有高瞻遠矚的決策者，把各種情況都推演過，並且為自己的企業安排好對策，也因此對台灣的整體經濟狀況衝擊應仍在可控範圍！

台灣需要智慧、耐心與決心去完成這場談判。希望政府能為台灣談到最好、最穩、最長遠的條件。20%關稅不是結束，而是真正談判的起點！

▼對美國的川普政府，必須務實理解「少輸已經是贏」，這絕對不是一場容易的談判。（圖／總統府提供）

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