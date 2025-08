大罷免啟示　做人民的代理人勝過抹紅政敵

▲從大罷免活動開始,在野黨立委就被非理性、無根據與無差別的貼上「親中」、「中國代理人」等標籤。(圖/記者林敬旻攝)

●金彥斌/文字工作者



從大罷免活動開始,在野黨立委就被非理性、無根據與無差別的貼上「親中」、「中國代理人」等標籤,至賴清德總統的「雜質說」,各式標籤齊飛,讓一場看似在民主社會下行使公民權利的活動,迫使人們一舉一動都需在街頭與社群媒體上遭到不必要、充滿偏見與敵意的檢視,讓賴清德總統所定義的「團結月」充滿諷刺。

罷免背後短期政治紅利 顯示執政者企圖鞏固權力的思維

而台灣甫進入颱風盛行的季節,經歷丹娜絲颱風的摧殘後,不僅吹垮台灣南部的房舍與農作,也吹破了政府一路力挺的光電政策的國王新衣,但為幫大罷免添柴火助攻,賴政府盡顯治理國家的邏輯混亂、充滿情緒的態度,只剩下政治操作。加上執政團隊迎接美國總統川普的20%暫時性稅率「詔書」與匯率戰的脅迫,使賴政府對內與對外皆陷入「To be or not to be」(生存或毀滅)的考驗。

雖然726的第一波「大罷免」失敗,8月23日仍有第二波七位立委的罷免案以及核三重啟公投,在野不可輕忽,因8月1日關稅結果公布,賴政府仍能夠繼續以文化部補助的台劇《零日攻擊》,操作愛台、護台與反共話題,這正好與賴總統近期不斷強調的團結「反共、反併吞」信念相互呼應。

因此,從罷免的仇恨動員,至台劇的推播,背後的短期政治紅利,都露骨的顯示執政者企圖鞏固權力與擴權的思維;但令人擔憂的是,國內政治的動盪與國際的變局下,最終受傷害的都是百姓。

而從賴總統至南部勘災的發言觀察,「To be or not to be」可能不是他們認為值得認真思考的問題。當災民要求國軍協助清理家園,卻適逢漢光演習期間,總統以「國軍主要任務是保護國家,不能所有事都需要國軍」作為回應;甚至災民需要以帆布暫時補救損壞的屋頂,總統勸說要「自己爬」。

加上在野黨提出普發現金一萬,行政院長卓榮泰反批評在野黨違憲、讓國家舉債,而且摸不著頭緒的認為「每個人買遙控飛機或冰箱,對國家毫無助益」、「若把錢給海委會購置無人機,國家安全能得到保障」,又稱發與不發是「天人交戰」,仿佛陷入「To be or not to be」的困境。只是,並非從百姓生存為出發點考量,而是帶有大罷免結局變數的政治算計。

總統與行政院長的言論,皆以「國家之名」的情勒手段,回絕災民的求助,讓災民獨自面對「天災」摧殘之後,還要受到政府冷血應對的二次傷害,因此,「To be or not to be」的答案呼之欲出,賴總統及民進黨或許期望的是:政權將以「國家」名,即凡事操作國族主義生存下去,在野黨與異己(雜質)終要被毀滅(打掉),一切目的皆為「抗共護臺」、打掉「中國代理人」,所以不僅要自己國家自己救,家園受風災損毀,理當自助、自己爬屋頂,這就是現今執政團隊令人不寒而慄的邏輯。

當指標性的大罷免鬧劇暫時結束,朝小野大的態勢不變,但內鬥與內耗的傷痕卻未見修復的可能,因賴總統選後在臉書發文堅定認為,「反共護台」仍是其未來主政方向,甚至僅單方讚揚罷免團體所堅信的論述與其付出的辛勤,卻不見與反罷方的對話與作為執政者的反省態度,還荒謬以「不是某一方的勝利,也不是另一方的失敗」,將自身定調如一位旁觀者,同時身兼裁判,看著社會撕裂,可看出其態度與至南部勘災時相仿,漠視人民的感受與需求,即人民渴求政治、經濟與社會生活的穩定。

▼從罷免的仇恨動員,至台劇的推播,背後的短期政治紅利,都露骨的顯示執政者企圖鞏固權力與擴權的思維。

人民在乎的非毫無根據的「中國代理人標籤」 而是誰能做人民的代理人

本次罷免結果,讓不願主動與政治沾上邊,或不願站在兩極化政治光譜的中間選民站出來,顯示他們在乎的是「如何過好日子」,這才是人民對團結的共同信念,並非賴總統口中夸夸其談的「團結共同的信念是反共、反併吞、護主權、維護民主」。

而荒誕的是,民主制度正在執政者不斷情勒、煽動民粹的政治手段下遭到扭曲,還重新詮釋自由在民主社會下的定義。民主國家本不該因他人持不同意見與認同而仇視、排外,而海耶克 (Friedrich August von Hayek) 所主張的「民主是手段,自由才是目的」,才是台灣民主政治該回歸的軌道。

因此,人民在乎的,非毫無根據的「中國代理人標籤」該貼在誰身上,而是誰能做人民的代理人,為自己發聲。經此罷免,人民仍會持續監督各陣營,盼望誰能讓世界看見自己的需求與主張、誰更能避免戰爭,又有誰,能夠跳脫政治光譜的劃分,認真解決台灣現實困境,即:詐騙橫行的威脅、司法標準紊亂造成正義不彰以及各種民生問題,又如何面對一位喜歡Cosplay、堅持其作為不是「TACO」而是談判操作手段;一切都為「MAGA」,實為大欺小霸凌他國主權與經貿;還樂於將對手強逼擂台角落,以極限施壓方式要對手吐出更多利益的美國霸權;更進一步地,又如何在美中對抗下,捍衛自身利益與堅定自身優勢,提出有效與中國大陸降低軍事、政治衝突的解方,同時穩「中」避險不脫鉤的繼續與美、中交涉,讓中華民國繼續生存,這些才是人民在乎的。

「To be or not to be, that is the question」,不僅是手握權力者的考驗,若朝野繼續對峙,社會無法理性對話,而只能以立場先行相互攻訐時,我們一向驕傲的民主、自由制度與人權價值,稍一不慎恐成為卡夫卡(Franz Kafka)《變形記》(Die Verwandlung)筆下的大蟲,因此,全民都應冷靜找回思辨能力,更謹慎、清醒地行使手中的公民權,不再輕視自己的權利與對民主制衡的力量,才能避免讓民主成為大蟲的悲劇發生。

▼本次罷免結果,讓不願主動與政治沾上邊,或不願站在兩極化政治光譜的中間選民站出來,顯示他們在乎的是「如何過好日子」。

