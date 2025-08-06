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台美關稅談判　葫蘆裡賣什麼膏藥？

我們想讓你知道…以台灣目前的內外處境，當然不可能成為川普眼裡的「贏家」。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲以台灣目前的內外處境，當然不可能成為川普眼裡的「贏家」。（圖／達志影像／美聯社）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

白宮宣布台灣出口至美國商品從8月7日起，加徵20％對等關稅，較原先32％有所調降，但高於日韓的15％。消息傳來，在台灣社會引發一片譁然，傳統產業業者何去何從，成為輿論熱議話題；在野陣營則批評，政府談判過程充滿「黑箱作業」。

台美談判　有可能受到非經濟因素干擾

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文說，大家都知道川普向來偏好「贏家」；其實，大家也都知道川普對台灣本就不屑一顧，曾形容台灣是「筆尖」。

川普沒有像其前任拜登總統那樣，多次提「出兵護台」的說法，而是刻意保持戰略模糊。因此，以台灣目前的內外處境，當然不可能成為川普眼裡的「贏家」。

賴清德總統表示，目前20％只是「暫時性」關稅，因為談判的程序安排，台美雙方還未達成總結會議。只要後續達成協議，可望再調降稅率。事實上，如同泰國、韓國和日本等，即便是美國的堅定盟友，也是經歷過一段漫長拉鋸的談判過程。

尤其是泰國，BBC News中文即指出，泰國對美出口規模龐大，去年出口額即超過630億美元，約占其總出口的五分之一。但泰國也是拖到最後一刻，才把美方原來設定的36％關稅降至19％。而且，談判過程充滿波折，至今仍沒有具體細節，說明雙方究竟達成了什麼協議。

值得注意的是，泰國同樣面臨國內政治和輿論的掣肘，現任政府是個脆弱且分裂的聯合政府，受制於各方利益團體。更糟的是，泰國做出了一些與貿易無關的決策，激怒了川普政府。

因此，台美談判也有可能受到非經濟因素的干擾。英國《金融時報》報導，聽取台美關稅談判簡報的兩位台灣官員和一位美國官員曾說，談判人員7月8日已就傳統上構成關稅協議核心的市場准入問題達成基本協議，並希望能在幾天內宣布。其中一位官員指稱，川普可能出於美中經貿談判的考量而擱置協議。

上海東亞研究所研究員包承柯受訪時分析，美國需要將對中國大陸關稅稅率，設定在高於台灣的中間位置，就不可能把對台關稅降得太低；而外媒則指出，北京擔心台美經濟關係過於緊密，可能損及中國利益。因為，北京不樂見台美經濟持續密切交流，更不願台灣在經濟上取得更高的獨立性。

台灣該注意地緣政治效應　關稅協議「魔鬼藏在細節裡」

台灣應該注意川普關稅戰可能造成的地緣政治效應。首先，關稅戰已引發許多國家內部政局的變動。例如，南韓前總統尹錫悅遭彈劾下台的一個重要因素，可能是他親美反共的保守路線，沒有從川普政府獲取經濟報償，故未得到國內民眾支持；在日本參議院選舉中，極右勢力崛起造成自民黨的大敗，恐怕也出於對川普關稅政策的反彈。

在歐盟內部，德法兩大經濟體對於應與美國快速達成協議，或是爭取更好協議，存在分歧。歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）最後雖與川普達成協議，但卻引發歐洲內部激烈爭議。匈牙利總理奧班（Viktor Orban），即指馮是「輕量級談判手」，諷刺協議根本是川普把馮「當早餐吃了」。

BBC News 中文評論，川普全球關稅勝利可能代價高昂，美國長期的貿易伙伴可能會開始尋求繞過美國，這個他們不再視為可靠經濟盟友的對象，而意圖建立新的經濟與政治聯繫。中國大陸就是其中一個選項。

有人形容與川普談關稅協議是「魔鬼藏在細節裡」。川普的不可預測性，讓人不清楚他葫蘆裡裝的是什麼膏藥。目前看來，與美國分享安全利益的盟國，也沒有在協議中得到關稅豁免；但可以確定的是，經貿一直是美國實施對外政策的主要工具。

▼台灣應該注意川普關稅戰可能造成的地緣政治效應。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

國人質疑黑箱作業　擔心「外交秘密」變成「秘密外交」

冷戰時期美國曾以反共為名，對所有社會主義國家進行「無差別」的經濟制裁。隨後，在美國國家安全會議的建議下，改以前蘇聯為目標，採取「差別待遇」策略，即運用最惠國待遇（MFN）為工具，對親蘇國家給予「懲罰」，對反蘇或採獨立路線國家，則給予「獎賞」。這項策略最後導致社會主義陣營的分崩離析。

川普的關稅政策本以中共為主要對象，未來是否會因此劃清敵友，改採差別對待政策，有待進一步觀察。但中共似乎已做了「超前部署」。

中共商務部於上月28日嚴正表態，強調反對任何國家以犧牲中方利益，換取與美國達成貿易協議，並警告若出現此類情況，中方將堅決反制。另一方面，有大陸學者建議，中共應重塑全球經貿架構，尤其是積極爭取第三世界國家，與美國爭奪全球經貿主導權。

今年4月12日，賴清德總統曾以「台灣加1：全球經貿變化的台灣新布局」為題發表演說，強調「面對美國對等關稅政策，只要朝野合作，全國人民共同團結因應，一定能順利度過難關。」

「談判以實力為後盾」，遺憾的是，以當前台灣社會分裂的狀況，很難想像政府會有強大底氣，走向與美國的談判桌上。

國人質疑黑箱作業，是擔心「外交秘密」變成了「秘密外交」。「秘密」本是外交談判的一個重要特徵。依外交百科的詮釋，「外交秘密」是指對外交談判的意圖、策略、內容及過程，皆須「守密」。因為在談判進行中，對其公開的越少，成功的希望就越大。

「秘密外交」則是指某些國家的政府之間，為了不正當目的而私下進行的陰謀性外交活動。它一旦造成惡果，往往就要由其本國人民或別國人民去承擔。

儘管因為民共交惡而使兩岸關係每況愈下；但不可否認，中國大陸和香港至今仍是台灣最大的貿易伙伴。因此，穩定兩岸關係，並分散出口以降低風險，對台灣而言都至為重要。

在此之前，如華府智庫大西洋理事會研究員宋文笛所說「對夾在咄咄逼人的北京與朝令夕改的川普之間的台灣來說，能保持低調已是幸事。」

▼「秘密外交」則是指某些國家的政府之間，為了不正當目的而私下進行的陰謀性外交活動。它一旦造成惡果，往往就要由其本國人民或別國人民去承擔。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

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曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

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