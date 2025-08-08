美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

▲川普政府若落實對不在美國設廠的台灣晶片進口課徵100%關稅，此政策對台灣經濟，特別是半導體產業，構成重大挑戰。（圖／路透）

●蔡政言／淡江大學國際企業系教授

川普政府若落實對不在美國設廠的台灣晶片進口課徵100%關稅，以扶植美國本土半導體產業發展，此政策對台灣經濟，特別是半導體產業，構成重大挑戰。

台灣作為全球半導體供應鏈的關鍵參與者，在高階晶片製造領域尤為突出，台積電（TSMC）在全球先進晶片市場的佔有率超過90%。美國是台灣的重要出口市場之一，但台灣的晶片亦大量銷往其他地區。

直接影響

100%的關稅將使台灣晶片在美國市場的價格翻倍，可能導致需求下降，進而影響台灣的出口收入。

根據2024年數據，台灣晶片出口總額達1650億美元。儘管直接對美出口比例相對較低，但間接出口，即晶片先出口至其他國家，再納入最終產品銷往美國的影響更為廣泛。價格上漲可能促使部分美國客戶尋求替代供應商。

間接影響

間接層面，美國科技公司可能因成本上升而轉向其他供應商，或要求台灣將生產線遷至美國，這將增加台灣的投資壓力。此外，此關稅政策可能加劇美台經濟關係的緊張，影響雙方科技合作。

根據華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）2025年民調，川普上任後，台灣民眾對美國的信任度有所下降。認為美國「非常不值得信任」的比例從2024年7月的8.2%上升至2025年4月的15.9%；認為「不值得信任」的比例從15.8%上升至22%。同時，認為美國值得信賴的比例下降。

全球供應鏈 連鎖反應

台灣半導體產業是全球供應鏈的關鍵環節，川普的關稅政策可能引發全球供應鏈的重組。

短期內，台灣在先進晶片領域缺乏直接競爭對手，其他國家難以取代其地位。長期來看，低成本地區如越南、印度，以及美國本土的半導體產業回流，可能成為潛在競爭者，對台灣構成挑戰。

▼台灣半導體產業是全球供應鏈的關鍵環節，川普的關稅政策可能引發全球供應鏈的重組。（圖／路透）

台灣的應對策略

面對此關稅政策，除市場多元化和技術創新優勢，台灣還可考慮以下策略：

利用全球生產網絡：透過台積電在美國、歐洲、日本的工廠及與東南亞的合作，緩解美國關稅的影響。

平衡經濟與外交：在美國適度投資以維持市場准入，同時務必也要保護本土產業。

開拓新市場：加強與歐洲、印度、越南的合作，拓展出口市場。

加碼研發創新：增加對半導體技術的研發投入，開發新應用如AI、量子計算，提升產品附加值。

政策誤區與調整建議

台灣的應對策略雖有進展，但存在以下誤區：

1. 過度依賴半導體

政策過於集中於台積電等半導體企業，忽略其他產業如五金配件的脆弱性。這些低毛利產業已因關稅壓力面臨危機，對經濟貢獻不可忽視。

2. 未充分考慮廣泛影響

關稅不僅是經濟問題，還可能加速美中脫鉤，削弱美國對台灣的安全承諾。研究顯示，此政策可能降低美國在台灣海峽的經濟影響力，對台灣安全構成風險。

3. 公眾溝通不足

關稅導致民眾對美國的信任度下降，政府未能有效溝通以緩解疑慮。台積電在美國的1650億美元投資可能被視為對美國的貢獻，未能向公眾解釋其對台灣的益處。

未來政策調整建議

為應對上述誤區，台灣可採取以下措施：

1. 多元化出口市場：積極開拓歐洲、日本、東南亞市場，降低對美國的依賴。

2. 支持受影響產業：為低毛利產業提供補貼或技術支援，確保經濟穩定。

3. 加強外交談判：動員內部一切可用資源，而非僅以行政部門之力與美國談判，爭取更低關稅，並強調台灣的誠意與在國際供應鏈的關鍵角色。

4. 提升公眾溝通：透明化解釋政策，緩解公眾疑慮。

5. 長遠規劃競爭力：持續投資研發，維持半導體領先地位，同時促進其他產業的可持續發展。

川普政府的100%關稅政策對台灣半導體產業構成挑戰，但台灣仍可努力透過市場多元化、技術創新及外交努力等應對。

建議政府採取綜合策略，平衡短期經濟壓力與長期發展目標，特別是利用台灣在全球供應鏈的關鍵地位，加強與美國及其他地區的合作。同時，應關注其他產業的穩定，並提升公眾溝通，以維護經濟穩定與國際競爭力。



▼建議政府採取綜合策略，平衡短期經濟壓力與長期發展目標，特別是利用台灣在全球供應鏈的關鍵地位，加強與美國及其他地區的合作。（圖／總統府提供）

