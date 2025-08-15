ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
阿拉斯加川普、普丁峰會　停火夢想遇上政治現實

我們想讓你知道…川普確實想達成停火，但對於停火的範圍與條件沒有一定的堅持，烏克蘭沒有直接參與談判的席位，命運被擺在別人的桌上，這意味可能在一份無法參與修改的協議中被重新定義。

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加將舉行自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首次美國本土峰會 。（示意圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加將舉行自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首次美國本土峰會。川普宣稱這是一場「試探性會晤」，目標是探測停火與長期和平協議的可能性；普丁則希望藉機鞏固對烏克蘭的戰場優勢，同時打破國際孤立。

川普曾威脅若普丁不在8月初前展現停火誠意，美國將對俄羅斯石油主要買家（包括中國與印度）實施制裁，但期限已過且未動手。

峰會排除了烏克蘭總統澤倫斯基，引發歐洲與基輔的高度疑慮，擔心川普可能在領土交換與安全保障上對普丁讓步。美方稱會後將與烏克蘭及北約協調，但歐盟已劃下紅線：不得以烏克蘭讓步作為停火前提。

普丁帶來經貿與軍控議題，試圖將烏克蘭戰爭與美俄關係脫鉤。川普則暗示若普丁合作，雙方可恢復經貿往來並啟動新軍備控制協議，以取代即將到期的《新削減戰略武器條約》。然而，普丁開的條件極具爭議：要求烏克蘭承認俄羅斯對頓巴斯與克里米亞的控制、宣布中立並終止西方軍事支援。

美方知情人士認為，普丁未展現任何真正妥協的跡象。對他而言，這場峰會本身就是勝利——一次擺脫孤立、爭取面對面影響美國總統的機會。

一場演出兩個劇本　川普要停火、普丁要勝利

世界該對這次會面期待什麼？實話是，真的不要期待太多。

有學者分析認為最佳情況是期待全面、無條件停火，並立即啟動多方參與、具備驗證機制的和平談判。不過，筆者認為這個結果幾乎是幻想，因為普丁從未放棄吞併烏克蘭部分領土的戰略目標。

最有可能的，或許是一份模糊的「原則性共識」或暫停部分攻擊的口頭承諾，強調還會繼續對話，方便雙方在政治宣傳上各自宣稱「成功」。這對普丁是喘息空間，對川普是贏家的形象素材，對烏克蘭則是無奈的戰略風險。

川普確實想達成停火，但對於停火的範圍與條件沒有一定的堅持，是令烏克蘭與盟國擔心的關鍵。因為沒人知道川普的停火目標，是全面，還是局部就可以？每一種方案對戰爭走向的影響都截然不同，而普丁顯然更願意接受有利於自己戰場布局的版本。

烏克蘭沒有直接參與談判的席位，命運被擺在別人的桌上，這意味著它的安全、領土與未來，可能在一份無法參與修改的協議中被重新定義。然而，殘酷的現實是，川普與普丁恐怕沒有把烏克蘭的想法納入考慮！

換句話說，對這場會面，烏克蘭和歐盟國家可能不怕沒結果，反而怕雙方笑著宣布「一切順利」——因為通常代表，真正的共識只有一個：就是先滿足兩位老大彼此的政治需求，其他的，慢慢再說。

至於會議的結果，是不是真的如此悲觀，我們繼續觀察下去！

▼烏克蘭沒有直接參與談判的席位，命運被擺在別人的桌上，殘酷的現實是，川普與普丁恐怕沒有把烏克蘭的想法納入考慮。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

