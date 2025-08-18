ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
若內閣改組幅度不大　將無法重整民進黨氣勢

我們想讓你知道…治市與治國並不相同，如果眼界和格局沒有提升，只會做總統而做總統，而沒有任何政策和抱負，那政權拱手讓人自是理所當然。

▲。（圖／總統府提供）

▲賴清德被認為是小圈子用人，用人可能比馬英九更小，不限於學者，但可能注重他認識的人，或者只對他忠誠的人，以及他認為好的人。（示意圖／總統府提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

內閣傳出要在八月底九月初進行改組，改組的幅度從各方目前的消息看來，只有局部改組而非全面改組。在經歷726以及823的罷免戰之後，中間還有水災以及關稅的難題，此刻若只有局部改組，那民進黨2026甚至2028局勢堪憂，更甚者，若是領導方向及風格不變，那不只外憂而已，內訌可能更嚴重，前總統蔡英文的想想論壇已於9月重新運作，未來黨內風雲變幻可能比黨外面更甚。

前總統蔡英文的想想論壇已經決定在9月初重新運作，而成員就是蔡時代中央社的成員等，初期這個論壇的運作，將專攻政策為主，後期是否有政治運作，還在未定之數。

但光是政策的發布，就將跟現行政府的相關政策引發對比效應，若是賴政府現在政策內容或表述來看，除非重新大大調整，否則難免居於下風，這既是英賴之爭的延續賽，也是蔡賴2028年的預熱賽。

治市與治國並不相同　「沒有抱負」政權拱手讓人理所當然

最近網路常有網友留言，蔡英文到底可以不可以再選一次總統？這個問題牽涉到憲法問題，沒有明文規定不可以，但依憲政慣例不可行，但這個問題更深的意涵代表著對現在賴政府的不滿意，以及無法處理用人和派系問題，導致滿意度大跌，政權搖搖欲墜。

現實上，蔡英文不會再參選了，但是否有代理人出面，扮演2019年賴清德鯰魚角色，就很難說了。

最近有位姓林的教授寫了一篇賴清德總統的性格分析，這位學者過去也曾寫過李登輝總統性格分析、馬英九總統性格分析，吸引不少人的目光。在這位林姓是現任教於美國德州大學奧斯汀校區政府系，每年七月會參與中央研究院及政大選研中心的研究工作。

這位學者眼中，賴清德總統的性格竟然與馬英九總統性格類似，具有政治潔癖。具有政治潔癖的特徵就是用人圈子小、意識型態強。

一般很難把賴清德和馬英九相提並論，但這位學以「政治潔癖」這個特性，把二人聯絡了在一起。如果以用人圈子小來看，馬英九和賴清德好像真的很像，不過，還是有些差別，馬英九常被批評重用不會做事的學者，好看卻不好用，最後馬政府被媒體定位為無能。

賴清德目前用人的圈子也被認為是小圈子用人，但他用人可能比馬英九更小，不限於學者，但可能注重他認識的人，或者只對他忠誠的人，以及他認為好的人。

但這些人有些並不符合社會期待，例如舉重選手郭婞淳竟曾被列為體育部長人選，後來郭婞淳拒絕。顯然郭比賴政府或者卓內閣更知道輕重，不要讓政府或政治事務毀掉一個舉重的重要國手。

事實上，民進黨經過二次執政的經驗，應該有很多執政人才，若非只限於自己某種執著，怎會找不到好人選進入內閣呢？偏偏很多傳出的入閣人選都會跟台南有關係，或者又跟選舉時的讀書會有關係，更驚人的話是來自於教育部鄭英耀的一句「我是賴清德找來的人」來回答台師大女足相關問題。

這種對鄭英耀本人傷、對內閣傷、對賴清德更傷。然後一個經濟部長郭智輝竟然可以如此不受控，難道院長都管不了一個部長嗎？不要說內閣對外溝通很有問題，連內閣內的紀律都不用管了嗎？

黨內的派系在賴清德的處理下，也是火藥味十足，尤其英系與賴系之間彷彿裝了一根導火線，一觸即發，想想論壇的啟動，只會讓雙方的對立加劇，最後就會明年縣市長及議員提名爆發，甚至2028總統黨內初選也將「宇宙大爆炸」？

卓榮泰是老牌政治人物，是個紳士型的政治人物，也號稱中生代的大師兄，但一年多的院長做下來，很多認識他的人卻認為他是熟悉的陌生人。這一年來他並沒發揮外界期待他的協調長處，也不見他重視內閣紀律，或許這些人都是賴清德找來的人，他也管不動？

關稅的談判負責人副院長鄭麗君，本來任職文化部長，口碑還不錯，當那天上台解釋關稅時，完全破功，作為一個關稅談判代表，鄭麗君並不合格，有人開玩笑說，為何台美關稅會談成這樣？這下全懂了。

這是民進黨執政第二次朝小野大，國民黨立委的作為更是毫無規矩可言，政治局勢可謂難中之難，但正因如此，用人才要大開大闔，蔡英文都可以用她的政敵蘇貞昌了，為何賴清德還有什麼人是不能用的呢？

台灣不是台南市，治市與治國並不相同，如果眼界和格局沒有提升，只為做總統而做總統，而沒有任何政策和抱負，那政權拱手讓人自是理所當然。

▼政治局勢可謂難中之難，但正因如此，用人才要大開大闔，蔡英文都可以用她的政敵蘇貞昌了，為何賴清德還有什麼人是不能用的呢？（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

陳敏鳳專欄

陳敏鳳專欄 陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

ETtoday雲論
