張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析

●張競／中華戰略學會資深研究員

本日媒體報導轉刊Maxar Technologies商用衛星影像圖片，顯示8月21日中國大陸海警3104南域艦狀況。8月11日南域艦在黃岩島東部海域與桂林艦發生碰撞事件後，當時即因受損無法符合戰備要求，隨即解除任務納編，並奉命返港檢修。南域艦在施放小艇撈回落水物件後，即在無傍護兵力隨行下自行返港。碰撞事件海域距離海南榆林港514海浬，南域艦於13日下午接近日落前駛抵榆林港，隨即向解放軍該港後勤修護單位報到進廠檢修。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲▼為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

就前述8月21日影像資料【圖一】顯示，南域艦艦艏前段結構已經完全切除，其切除位置遠較撞擊後艦體扭曲變形部份，更接近艦艏主砲。依據【圖二】所顯示影像，該艦艦艏錨機與絞機看來還算完整，甚至還覆蓋綠色保護罩，並無任何受損跡象。水下艦艏聲納音鼓亦未見受到撞擊而剝離，因此顯然某些表面看來並無損傷單元與艙間，經過損傷勘估後￼，還是必須加以切除，完全重新建造。

但若對比切除艦艏後之影像，顯然艦艏錨機絞機都同時被完整切除；因此吾人可以確認，就算錨機與絞機在甲板面上看不出損害情況有多嚴重，但其位於甲板之下動力單元與連接錨鏈艙之錨鏈管艙，甚有可能發生嚴重變形，因此必須加以切除，然後重新裝置新艙間結構。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

再就水下部份來說，依據切除位置觀察，再加上艦艏前方另有船舶活動，吾人可推估艦艏聲納音鼓與接線艙，恐怕亦已損毀遭致切除；但相關鄰接艙間維持水密應當不成問題，因此才能在切除艦艏前段後，順利出塢待料進行後續維修工程。就南域艦因撞擊受損返港後，在一週內完成進塢切除艦艏前段，然後出塢靠港待料之進度來說，解放軍後勤支援修護能量，在修護能量與效率來說，確實不能低估。

但從新造艦艏前段與艏置音鼓在船段工場尚未完成，因此為避免沒有必要佔用乾塢，所以讓南域艦先行出塢傍靠碼頭，等待船段工場先將艦艏船段完工後，再讓南域艦進塢接合；其實吾人亦可從中推論出若干有價值資訊。

當然或許有人會認為是否有可能不用進塢，就能夠直接切除南域艦艦艏前段？基本上要是艦體碰撞扭曲變形部分，完全都在水線以上，確實是有可能不必進塢就能施工切除；但依據南域艦碰撞後影像資料顯示，不進塢就實施完整損害堪估與規劃修復工程需求，恐怕不太可能。

總而言之，各國都會繼續睜大眼睛觀察南域艦與桂林艦修復工程施工狀況與相關進度，此為評估解放軍戰損應急修護能量重要參考資訊，吾人亦可從其過程所顯現跡象與徵候，獲得重要情報資料。

本文作者為資深媒體人、企管博士。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 雲論 張競 黃岩島

