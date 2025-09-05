ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
人質換停火　加薩人道壓力下的政治博弈

我們想讓你知道…哈瑪斯在川普喊話後幾乎立即做出回應，顯示這場外交與戰場交織的談判，正進入一個新的階段。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯在聲明中明確提出，願意在一個完整協議下釋放所有俘虜，以交換全面停火和以色列軍隊撤離。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

據《Drop Site News》報導，由傑瑞米‧史卡希爾（Jeremy Scahill）與賈瓦‧艾哈邁德（Jawa Ahmad）於 2025 年 9 月 5 日發表的文章指出，哈瑪斯政治領導層近日再次公開表態，願意在一項全面停火協議中釋放所有以色列俘虜，以換取以色列撤軍與停止對加薩的持續攻擊。這一聲明一經傳出，立即在國際社會引發高度關注，因為其內容涉及戰爭走向、人道救援、以及中東地區長期和平的可能性。

同時，美國總統川普（Donald Trump）在社群平台上高調要求哈瑪斯「立即釋放所有人質」，並警告若不從，將迎來迅速的結局。哈瑪斯在川普喊話後幾乎立即做出回應，顯示這場外交與戰場交織的談判，正進入一個新的階段。

哈瑪斯的最新表態

哈瑪斯在聲明中明確提出，願意在一個完整協議下釋放所有俘虜，以交換全面停火和以色列軍隊撤離。此舉並不僅止於人質交換，而是包括整體政治安排：哈瑪斯甚至同意放棄加薩的治理權，允許一個由技術官僚組成的行政團隊接管，以恢復社會基本秩序與重建。

這樣的立場顯示出哈瑪斯可能願意承受巨大的政治與組織風險，以換取停止戰爭及改善加薩的局勢。對於外界而言，這是一個罕見的讓步，也突顯出加薩民眾所承受的人道壓力已逼近極限。

川普的壓力與催化作用

川普在 TruthSocial 上發文，明確要求哈瑪斯「立刻釋放所有二十名人質，而非分批釋放」，並直言「事情將迅速結束」。這種高調的威脅與要求，立即將焦點集中在哈瑪斯的下一步動作上。

隨後，哈瑪斯在短短數小時內回應，表示願意接受一項全面交換方案。這種迅速回應顯示川普的公開喊話，可能成為推動談判的一個關鍵觸發點。即便哈瑪斯原本已在內部討論多種停火與交換方案，但川普的言辭為談判注入了急迫性，迫使其做出明確表態。

▼美國總統川普（Donald Trump）在社群平台上高調要求哈瑪斯「立即釋放所有人質」，並警告若不從，將迎來迅速的結局。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

停火協議　演變與挑戰

早在 8 月，哈瑪斯就曾同意一份由埃及提出的暫時性停火框架，其中包括分階段釋放部分人質。然而，以色列並未接受該提案。後續幾週內，雖然哈瑪斯釋放了部分俘虜，但雙方缺乏共識，談判陷入僵局。

此次哈瑪斯提出全面釋放所有人質，已是先前方案的延伸與升級。條件除了停火與撤軍，還包括開放邊界、允許物資流入，以及重建基礎設施。

但挑戰仍在於，以色列是否願意接受這樣的交換。以色列政府長期堅持必須解除哈瑪斯武裝，並保留對加薩部分安全控制。這些矛盾使談判依然難以達成實質突破。

以色列與國際社會的反應

以色列總理辦公室在回應中淡化哈瑪斯的聲明，稱之為「宣傳操作，並無新意」。同時，國防部長公開重申，如果哈瑪斯拒絕以色列的條件，將持續對加薩展開軍事行動，甚至不排除徹底摧毀哈瑪斯的可能性。

然而，在以色列軍方與政府內部，並非所有人持相同立場。有高層將領主張應接受交換協議，以避免人質繼續遭到傷害，並減少平民傷亡。這樣的分歧，反映出以色列社會內部在安全與人道之間的兩難。

在國際層面，美國雖支持人質釋放，但同時強調「一次性全面交換」優於分段協議。川普政府的特使甚至已經向以色列人質家屬表示，這樣的策略是「結束戰爭最快速的途徑」。這種立場進一步加大了以色列政府的壓力，也讓哈瑪斯看到可以直接與美方溝通的機會。

停火前景　區域格局

若哈瑪斯真的全面釋放所有俘虜，這將是加薩戰爭中的重大轉折。對哈瑪斯而言，失去人質這項重要談判籌碼，意味著未來將難以再透過武裝行動交換政治利益；但對加薩平民而言，這可能換來急需的人道援助與重建。

對川普而言，若能推動協議落實，不僅將鞏固其在美國國內的政治聲望，也可能成為其外交成就的一部分。但這也意味著美國需要在以色列與巴勒斯坦之間發揮更大影響力，甚至可能施壓以色列政府妥協。

至於中東地區，若能成功達成全面停火，將有助於緩和鄰近阿拉伯國家的緊張局勢，並為地區合作鋪路。反之，一旦談判破局，不僅人質處境更加危險，也可能引爆更大規模的軍事行動。

結語

哈瑪斯這次的全面人質釋放提案，凸顯戰爭已經走到極限，雙方都面臨戰略與人道上的沉重代價。川普的公開喊話為談判注入了急迫性，哈瑪斯的迅速回應顯示外交與政治操作能在瞬間改變戰場節奏。

但真正的難題，仍在於以色列是否願意放下既有立場，接受一份看似全面卻可能影響長遠安全利益的協議。如果美國能夠推動雙方建立可信的監督與保障機制，則這場戰爭或許有機會迎來結束。否則，停火提案仍將困在僵局中，令加薩民眾與人質家庭繼續承受痛苦。

▼以色列總理辦公室在回應中淡化哈瑪斯的聲明，稱之為「宣傳操作，並無新意」。同時，國防部長公開重申，如果哈瑪斯拒絕以色列的條件，將持續對加薩展開軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►從AI監管到產業韌性　建構台灣中小企業的競爭新優勢

►東協團結抗美霸權　破解21世紀不平等關稅條約

►美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

