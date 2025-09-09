ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端

我們想讓你知道…「拉下石破茂」不必然是「安倍政治」歸位及麻生太郎登上「闇將軍」的結局，此或許是為戰後日本民主種下禍根的開端，但相信日本民意能力挽狂瀾，做出符合日本國家利益的裁判。

▲日本首相石破茂。（圖／路透）

▲日本首相石破茂請辭。（圖／路透）

●何思慎／輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任

自民黨在參議院選舉挫敗，繼去年10月改選的眾議院失去過半席次，參議院亦無法掌握過半，石破茂內閣淪為戰後日本實施新憲後，在國會雙少數下，最弱勢的政權。惟在野陣營左右紛雜，難以整合，在國會中居少數的自民黨與聯合執政的夥伴公明黨與在野勢力巧妙的維繫平衡。

「拉下石破茂」不符民意期待　僅是「舊安倍派」、「麻生派」政治利益的盤算

參議院敗選後，自民黨即揚起逼宮的聲浪，要求石破茂下台負責，但石破茂不為所動，堅持至今。黨魁為敗選負責為責任政治常規，石破茂為何打破常規拒絕下台，其底氣何來？

在參議院選後，日本各家民調顯示，石破茂內閣的支持率一路走揚，奇蹟式的脫離支持率低於3成的「危險水域」，最新的《日本經濟新聞》民調支持率更回升至42%，遠高於自民黨28%的政黨支持率。「日經」民調亦透露，認為「不應該提前」舉行黨總裁選舉52%，主張「應該提前」的僅佔39%。自民黨內「拉下石破茂」的政治操作顯然不符民意的期待。

參議院選舉後，在野陣營並未趁勢發動倒閣，以迫使石破茂首相解散眾議院，一舉推倒「自公聯合政權」，實現政黨輪替。此乃因最大在野黨立憲民主黨在參議院選舉中表現差強人意，未展現在野共主的氣勢，主導在野勢力的合縱連橫，共組新的執政聯盟。

立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥在黨內的處境相似於自民黨中的石破茂，在選後的總結報告中，要求野田為「大慘敗」負責，重建黨的領導階層。此時解散眾議院徒令右派旗幟鮮明的國民民主黨及參政黨得利，立憲民主黨意外的成為「自公聯合政權」的閣外隱性支持力量。

在支持石破茂內閣的民意中以「人品值得信賴」為由居多，石破茂在自民黨內不與派閥為伍的孤鳥性格成為受國民青睞的主因，此亦表現在多數民意認為自民黨在選戰的接連挫敗，不該由石破茂一人負起全責，選民不滿自民黨在「安倍一強」結構下，「派閥政治」復活，重燃「政治與金錢」的弊端實為關鍵。參議院的敗選意味民意對自民黨「派閥政治」的審判尚未結束，無涉派閥的石破茂無須代為受過。

然而，自民黨「拉下石破茂」最力者為以高市早苗為首的「舊安倍派」及至今堅拒解散派系的「麻生派」掌門麻生太郎，渠等結合當選5屆以下政治基礎尚未穩固，擔心在此波審判自民黨「派閥政治」的海嘯下遭滅頂的少壯派國會議員，啟動黨內的提前選舉總裁機制，發動形同「罷免」石破茂的投票，為岌岌可危的「自公聯合內閣」投下不可測的變數。

「拉下石破茂」日本會更好？答案應是否定，因為此僅是與多數民意背道而馳的「舊安倍派」及「麻生派」為自身政治利益的盤算，而非自民黨浴火重生之道。

「拉下石破茂」不必然是「安倍政治」歸位及麻生太郎登上「闇將軍」的結局，此或許是為戰後日本民主種下禍根的開端，但相信日本民意能力挽狂瀾，做出符合日本國家利益的裁判。

▼在參議院選後，日本各家民調顯示，石破茂內閣的支持率一路走揚。自民黨內「拉下石破茂」的政治操作顯然不符民意的期待。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新看法」

►與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

►新青安房貸再次大鬆綁！　「三重奏」能讓青年安心嗎

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略..

天人共怒的加薩悲歌　以色列終究難敵世道人心對不公不..

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限

關鍵字: 何思慎 雲論 日本 石破茂 自民黨 首相 高市早苗

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
國民黨該讓年輕世代領導　否則繼續在野吧！
「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端
極端政治橫行台灣　民主火炬如何能長明不滅？
美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新..
與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

推薦閱讀

美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新..

與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

極端政治橫行台灣　民主火炬如何能長明不滅？

「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端

新青安房貸再次大鬆綁！　「三重奏」能讓青年安心嗎

閻大富／五虎將「被放假」　中信兄弟不能說的真相

兩岸好好學兩韓吧　務實地做務實的事！

「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　找不到金流很正常

及時雨／台灣很醜嗎？其實，外國人跟你看的不一樣

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

極端政治橫行台灣　民主火炬如何能長明不滅？

極端政治橫行台灣　民主火炬如何能長明不滅？

曾任TaiwanPlus影音平台高階主管、英籍記者Ed Moon（中文名艾永青）公開表述他離開台灣的真正原因：政治干預新聞自由、極端政治勢力..

陳國祥 9小時前

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新看法」

美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新看法」

與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

自民黨總裁選舉「暫定10/4登場」　日政壇2大老將表態參選

自民黨總裁選舉「暫定10/4登場」　日政壇2大老將表態參選

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美國政府債務攀升造成公債利率上..

美國政府債務攀升造成公債利率上..

與其論及體育班「存廢」　不如協..

極端政治橫行台灣　民主火炬如何..

「拉下石破茂」日本會更好？　或..

新青安房貸再次大鬆綁！　「三重..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面