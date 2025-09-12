ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
四小黨合作拚2026！　台灣人民值得更好的第三勢力選項

我們想讓你知道…奉勸民進黨有如此不當作為的地方黨部應立刻踩剎車，並積極和四小黨、各地罷團志工溝通、協調與組成議員提名的策略聯盟，才是上策。

▲四小黨正式合作。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

▲四小黨正式合作。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

●詹順貴／律師

過去一年來柯本人與其委任律師多次對羈押裁定抗告、聲請具保停押，終於在9月5日獲得交保，這是柯文哲作為刑事案件被告本來就有、可以理直氣壯行使的權利；基於保障被告能充分行使防禦權，法院（尤其起訴後）該不該動輒羈押被告，也容有討論空間，但這些司法原理原則放到柯文哲所涉刑事案與民眾黨，卻被嚴重扭曲，完全變調。

台北地院同意交保的主要理由是主要證人已交互詰問完畢，言外之意是審理至今犯罪事實狀況已臻明確，很難再產生變化，這時候放柯文哲出去，也不懼柯串供滅證；至於裁定以創下政治人物交保金額最高紀錄的7000萬元，理由是參酌卷內事證，認為柯文哲犯罪嫌疑重大（即前述已經很難再生變化的犯罪事實），但卻有特定帳號帶風向說交保是法官訊問證人後認定無罪。

故作姿態的柯文哲

此外，既然是柯文哲委任律師主動聲請具保停押，獲裁定交保後，柯文哲卻又反過來惺惺作態，表示要再深思是否辦理交保。

事後來看，很可能是台北地院9月5日（週五）無預警做出交保裁定，臨時來不及想保釋出來的當下要在媒體與支持群眾前講些什麼，也來不及動員群眾到場迎接，才假掰需要深思，方便週末慢慢構思，以及讓民眾黨動員群眾與組女性啦啦隊（民眾黨一貫地物化女性）迎接柯文哲步出台北地院，不愧是數一數二的政治影帝。

一交保出來，柯便立刻挑戰台北地檢署，講出「檢察官你們查了一年到底查到什麼？不管他的帳戶、陳佩琪帳戶、3名子女帳戶，從國內查到國外，他的住家、辦公室、民眾黨中央黨部，連銀行保險箱都去打開來看，都沒查到金流。什麼都沒查到，這個案子根本是冤獄。」、「民進黨做夢都沒想到台灣民眾黨怎麼那麼乾淨」等驚天囈語；前往台北地院迎接的數百名小草激動痛哭大聲呼喊「柯文哲清清白白」，儼然存活於漫威電影多重宇宙的平行時空。

但起訴書上早已寫得清清楚楚，台北地院審理時交互詰問證人後，金額與送錢經過也都相符，其中民眾黨創黨元老邱佩琳證稱曾分別替信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗與文華東方董事長林命群3人送錢給柯文哲，其中謝國樑母親部分她證稱明確知道是200萬元，另2人給的紙袋裡裝多少錢她沒打開不知道，但比對柯文哲的帳簿記載，也各是200萬元，亦即邱佩琳總共經手3次送錢600萬元。

陳盈助親信作證柯文哲踩飛輪時收300萬元、朱亞虎則認罪行賄210萬元；另外柯文哲自己也承認由潛逃國外的橘子經手收了妙天1000萬元，以及柯雖不承認但可說是已鐵證如山的收了沈慶京為京華城而行賄1500萬元，難道這些不是收錢的明確事證？這叫「什麼都沒查到」？民眾黨才成立，還是市長的黨主席柯文哲便四處收取政治獻金，也叫「乾淨」？

起訴書事狀如山　怎會說這是冤獄

柯文哲又質疑檢察官不是都市計畫專家，沒有市政專業，憑什麼說是京華城不合法的？此項質疑於9月10日立刻被當時他自己遴聘的都市計畫委員徐國城打臉。徐國城是柯的辯護律師所聲請傳喚的證人，孰料於9月10日到台北地院作證時，卻證稱於京華城案都委會是主席彭振聲忽視委員反對意見下逕自決定通過。

何況之前柯市府第1任副市長林欽榮與都發局長林洲民也都證稱違法、圖利，檢察官與葉克膜專家柯文哲也許都不是都市計畫專家，但有沒有違法，還是可以從客觀事證來讓檢察官與法官判斷。

其實除了目前被起訴的京華城與政治獻金兩案外，柯文哲還有北士科、第一魚果市場改建與南港轉運站BOT等弊案在偵查中。「北士科案」較廣為人知，發生於2021年10月柯文哲市府任內，其園區T17與T18基地招商條件在招標期間修改規定，被質疑是為新光人壽量身定做招標條件，後來也由新光人壽得標，有趣的是此案是柯的前一任市長郝龍斌在廣播專訪中舉發，2024年9月台北地檢署開始偵辦，柯文哲被列為被告。

「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」，柯市府於三度流標後先改為「減項發包」，也由沈慶京的威京集團轄下中華工程以125億元得標，工程進行到一半，柯市府又以「後續擴充」方式追加49億元預算，其變來變去的流程備受質疑；「南港轉運站興建營運移轉案」也是在柯文哲任內，由新光人壽獲選為最優申請人，除了工程進度嚴重落後超過5成，查核紀錄也被揭露有異外，同樣發生招商過程曾修改招商條件，下修權利金等疑義，加上新壽副總經理吳欣盈當時擔任民眾黨公職，得標企業與特定政治人物存在交疊身分，有利益衝突的問題，目前也由檢察官調查中。

這三件曖昧不明尚待偵查釐清的案件，涉案關係人與京華城案、民眾黨遞補上來的不分區立委、柯文哲總統選舉搭檔吳欣盈所屬的新光人壽高度重疊，這會是「清清白白」？

蔑視公務員基本守則　公然說謊不臉紅

無論柯文哲為了脫罪或拖時間，又或持續洗腦小草，否認犯罪，畢竟是他作為刑事被告的權利，但令人瞠目結舌的是，以上柯文哲收錢地點竟然大多是在台北市政府的市長室！當時柯文哲身分還是市長，不管送錢的表面名目是什麼，如此肆無忌憚地在政府機關辦公室收錢，整個民眾黨上上下下竟敢厚顏無恥地宣稱乾淨、清白？

回想筆者當年初上任環保署政務副署長時，人還沒進到副署長辦公室，當時環評案件很多的台塑集團已送了一盆很大、看起來價值不菲的蘭花；任職一段期間，某家離岸風電投資廠商也送了一座印有該公司Logo的風機樂高，筆者都是直接請秘書通知政風室並退還，相較於柯文哲，只能自嘲膽小，卻慶幸安全駛得萬年船。

同樣可怕的還有陳珮琪、柯媽媽、黃國昌等與民眾黨小草們完全無視柯文哲的犯行是經由國民黨台北市議員游淑慧與鍾小平的揭露與告發，竟可在毫無任何事證之下無所不用其極地誣指賴清德總統與民進黨政治迫害，無視串證、滅證事態明顯，直接汙衊司法濫行羈押，黃國昌甚至隨便提出助長各類詐騙犯行的刑事訴訟法修法草案，企圖直接刪除有串證、滅證之虞的羈押事由。

這種隨意剽竊台灣民主先賢智慧財（黨名）、創黨黨主席柯文哲竟敢在公職期間於政府機關內恣意收錢，並歌頌在中國至少造成5、6千萬人民死亡的獨裁者毛澤東，黨員也毫無是非、法律觀念與政治理念的政黨，根本應該徹底捨棄，豈會是台灣人民想要扶植第三勢力的好選項？

▼黨員也毫無是非、法律觀念與政治理念的政黨，根本應該徹底捨棄，豈會是台灣人民想要扶植第三勢力的好選項。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

本土小黨合作有了新契機

筆者於2024年1月24日、同年2月7日分別寫了〈民進黨應展現包容，重拾與小黨、公民團體合作〉與〈此次大選敗北的小黨們機會來了〉，前文建議民進黨應記取總統選票與立委席次大幅萎縮的慘痛經驗，不要再動輒敵視，乃至任由側翼出征黃國昌離去後的時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、基進黨與公民團體，反應積極跟他們合作、策略聯盟，讓中間選民有另外的出口，以避免大部分討厭兩大黨的中間選民，曾一時失察卻只能無奈地繼續投向毫無理念、不值得信任的民眾黨，進而促使願意捍衛國家主權與守護民主自由憲政的立委選票與席次最佳化。

後文則是建議這些小黨應積極橫向溝通，自2026年的一選區多席次的地方議員選舉開始，在議員提名進行策略聯盟相互奧援，以避免互相競逐廝殺分散選票，之後再徐圖2028年不分區立委選舉的策略聯盟整合提名，或水到渠成時直接合組政黨，以及在區域立委的提名如何與民進黨協調、整合。

很高興，一年多之後，9月9日終於看到時代力量、台灣基進、 小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨，公開正式簽署「四黨合作，民主升級｜深耕地方，共創新局」的合作宣言，優先從即將到來的2026年議員選舉進行策略聯盟，觀其宣言內容，大致為對外守護台灣主權（但不贊同操弄恐懼），拒絕中國侵略；對內健全監督制衡（但不會犧牲台灣安全），改善內政民生。

訴求對象是不甘心投給長期執政後只想著如何維繫政權，卻逐漸忘記初衷、理想的民進黨，也不放心投給毫無節制親中媚共、甚至不惜毀憲亂政的國民黨（與侍從的民眾黨），以及讓之前因為討厭兩大黨，卻誤信柯文哲與民眾黨，後來已經覺醒等不同類型的中間選民，也呼籲並期待這次的四小黨合作，積極納入罷團與志工，一起整合或組成策略聯盟，使之成為更好的第三勢力選項，以逐漸取代民眾黨。

四小黨　可以尋求與各地罷團合作

可以預期，這4小黨過去1年多來的整合備極艱辛，包括現任議員在內，有好幾人因而退出這4小黨，但這4小黨的決策組織能拋棄本位，放下過往恩怨情仇，進行此次策略聯盟，非常值得敬佩與期待，雖然最終成效如何，仍有待台灣人民投票決定，但已可說是在藍綠狼狽為奸聯手肆虐下台灣民主的大幸！

這次大罷免捲動起約120萬名連署人，一般咸認有相當比例是中間選民，在接下來的2026與2028選舉，也被視為關鍵選票，據罷團志工告知，部分民進黨地方黨部一直嘗試勸說有意參與政治的罷團志工先參選里長就好，不要參選議員，以避免與民進黨競逐席次。

其實從過去經驗可知，全國各地無黨籍議員的席次比例頗高，尤其民進黨在大部分縣市的議員席次始終難以過半，4小黨與罷團志工如能合組新的第三勢力，應有一定的議員席次擴展空間，民進黨何須急於此時阻止大多是無黨籍的罷團志工幹部參選議員呢？這是典型的小鼻子小眼睛的作法，結果也只會因小失大，更悖離民心而影響2028年的大選。

奉勸民進黨有如此不當作為的地方黨部應立刻踩剎車，並積極和四小黨、各地罷團志工溝通、協調與組成議員提名的策略聯盟，才是上策。

▼4小黨與罷團志工如能合組新的第三勢力，應有一定的議員席次擴展空間，民進黨何須急於此時阻止大多是無黨籍的罷團志工幹部參選議員呢。（圖／基進黨提供）

▲▼。（圖／基進黨提供）

思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

關鍵字: 詹順貴 雲論 柯文哲 民進黨 民眾黨 四小黨 時代力量 基進黨 小民歐巴桑 綠黨 第三勢力

