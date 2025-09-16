ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

我們想讓你知道…習近平一系列表態，不僅是中國對當前國際局勢的總體回應，也折射出中美關係的複雜走向。

▲。（圖／路透）

▲2025年9月，習近平在短短十天內密集出席三場重量級場合，上海合作組織元首理事會、金磚國家線上峰會，以及抗戰勝利80週年九三閱兵，並發表演說。（圖／路透）

●衣冠城／自由撰稿人

2025年9月，習近平在短短十天內密集出席三場重量級場合，上海合作組織元首理事會、金磚國家線上峰會，以及抗戰勝利80週年九三閱兵，並發表演說。三場講話雖然針對對象各異，但貫穿其中的主題卻高度一致，即推動多邊主義、反對霸權主義與保護主義，構建人類命運共同體，同時也在國防安全上展現更為強硬的姿態。

這一系列表態，不僅是中國對當前國際局勢的總體回應，也折射出中美關係的複雜走向。

習近平三場重量級場合演說　主題高度一致

9月1日，習近平在上海合作組織元首理事會第二十五次會議上指出，世界正處於動盪變革期，冷戰思維、霸權主義與保護主義依然陰霾不散。

他呼籲各國堅守和平共處與合作共贏，推動全球治理體系改革，提升發展中國家的代表性與話語權。習近平特別強調上合組織應發揮「引領作用」，推動構建緊密的命運共同體。

這番話意在凸顯中國正試圖藉由「上合+」擴大朋友圈，強化對中亞、南亞及中東國家的戰略吸引力，對抗以美國單邊主義與西方主導的國際秩序。印度總理莫迪的出席，刻意塑造中俄印三巨頭的形象，也在響應習近平發展中國家代表性的呼聲。

一週後的9月8日，習近平以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會，再度強調多邊主義的重要性。他直言當前世界「百年變局加速」，霸權與單邊主義盛行，並暗批美國發起的貿易戰與高額關稅措施。

習近平在會中提出三大政策倡議：一是堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系；二是堅持開放共贏，反對保護主義，維護世貿組織多邊體制；三是堅持團結合作，深化金磚在經貿、金融、科技等領域的務實協作。

值得注意的是，這些表述與當前中美關稅談判密切呼應。自2025年初以來，中美多輪經貿對話始終圍繞美方高關稅政策，中方立場一以貫之，堅持反對保護主義，維護開放市場。習近平此番講話，既是對外釋放的戰略宣示，也是對談判桌上美國施壓的回應。

9月3日，北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80週年的閱兵典禮。與2015年相比，習近平在講話中對「和平」的著墨顯著減少，更多提到「民族復興」、「建設世界一流軍隊」，並強調「堅決維護國家主權、統一和領土完整」。他更警示，人類正面臨「和平或戰爭、對話或對抗、共贏或零和」的重大抉擇。

這番話釋放出鮮明的強硬信號：中國一方面仍維持「和平發展道路」的基調，另一方面則更突出安全與軍事實力，尤其在台海與南海等敏感議題上展現不妥協的立場。閱兵所展示的新型武器，與講話中的戰略警告相互映襯，傳達中國不僅在經貿層面有實力抗衡美國，更在軍事與安全領域展現不畏美國壓力的底氣。

「人類面臨和平或戰爭、對話或對抗的重大抉擇」 中美關係未來走向的寫照

莫迪出席上合峰會被西方媒體大幅報導，拜登政府的國安顧問痛批川普丟掉重要盟友；川普見到中國與俄羅斯、北韓領導人並肩出現在九三閱兵儀式上共同出席，也不得不做出反應，暗示他們可能「陰謀反對美國」，不過川普仍然對閱兵表示讚賞，讓人印象深刻，重申他與習近平的私人情誼。

但是白宮官員普遍認為，中國正藉由上合與金磚平臺，打造「全球南方」政治經濟陣營，試圖削弱美國主導的國際秩序。

美國主流媒體更直言不諱地將習近平的講話視為「挑戰美國全球領導地位的戰略行動」。多份分析指出，中國透過倡導多邊主義和人類命運共同體，實際上是為重塑國際秩序尋求合法性與話語權。特別是習近平在九三閱兵中「和平」論述減弱，被視為中國外交與軍事姿態轉向強硬的重要信號。

綜合來看，習近平在上合會與金磚峰會的講話，代表中國希望藉多邊主義團結發展中國家，以制度與規則挑戰美國的單邊霸權；而在九三閱兵上的強硬表態，則折射出中國在安全與軍事議題上不願退讓。這種「經濟層面開放合作、軍事層面強硬防禦」的雙重姿態，正是中國在中美競爭日益加劇下的戰略選擇。

當習近平警告「人類面臨和平或戰爭、對話或對抗、共贏或零和的重大抉擇」時，這不僅是對外界的警示，更是中美關係未來走向的寫照。

中美軍事與外交高層於九三閱兵後迅速開展視訊交流，標誌著雙方在軍事與外交領域嘗試改善溝通，為未來領導人會晤做準備，意在避免誤判並維持穩定關係，顯示美國的確接受到北京的強烈訊號。

當前川普政府尚未有明確的對華政策，隨著雙方在關稅談判、台海安全、全球治理等議題上的角力加劇，世界可能將迎來一個更加動盪與分裂的國際局勢。而如何在競爭中維持對話，或許正是中美避免走向對抗的唯一選擇。

▼當習近平警告「人類面臨和平或戰爭、對話或對抗、共贏或零和的重大抉擇」時，這不僅是對外界的警示，更是中美關係未來走向的寫照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►柯克之死對民主的警訊　不容政治仇恨與暴力浸透社會

►重拾教育現場信任　從「支持教師」開始

►陸委會的美國朝聖之旅　有必要嗎？

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

