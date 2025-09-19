ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩？

我們想讓你知道…美國情報界認為，習近平設定 2027 年為解放軍具備「奪台能力」的時間點。此時美方若鬆動對台支持，被許多專家視為「錯誤時機」。

▲。（圖／路透）

▲《華盛頓郵報》獨家揭露，美國總統川普今夏拒絕批准對台灣超過 4 億美元的軍事援助。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

《華盛頓郵報》獨家揭露，美國總統川普今夏拒絕批准對台灣超過 4 億美元的軍事援助，理由是他正積極尋求與中國領導人習近平達成一項貿易協議，並籌劃峰會會晤。多位知情人士指出，這項援助計畫原本包含比過去更具殺傷力的武器與彈藥，但在川普考量對中談判後遭擱置，雖仍有可能被推翻，但已標誌著華府對台政策的重大轉折。

美國白宮僅回應決策尚未定案，台灣駐美代表處則拒絕置評。背景是北京正快速推動軍事現代化，並加強對台軍演。美國情報界認為，習近平設定 2027 年為解放軍具備「奪台能力」的時間點。此時美方若鬆動對台支持，被許多專家視為「錯誤時機」。

川普政府不僅延緩援助，也放寬對中國的部分科技出口限制，並暫緩執行國會對 TikTok 的禁令，引發國會議員與共和黨內部不安。

與拜登政府透過「總統削減授權」（PDA）多次快速提供台灣軍援不同，川普堅持「軍售而非軍援」的原則。他認為經濟繁榮的台灣應該自購武器，就像歐洲國家一樣。這一思路在對烏政策上也有所體現：川普要求歐洲購買美製武器後轉贈烏克蘭，而非由美國直接出資。

台灣方面已計劃在立法院審議的補充國防預算中，支付一筆可能達數十億美元的軍購案，主要集中於無人機、飛彈與感測器等「非對稱戰力」，但交付仍需數年。台灣同時承諾提升國防支出，從現有 GDP 3.3% 提高到 2030 年的 5%。

值得注意的是，本週美國國會已被非正式通報，一項規模5億美元的新軍售案正在醞釀。川普本人則一再對外聲稱，「任內中國不會攻打台灣」，同時將台灣視為可操作的籌碼，為即將到來的「川習會」創造談判空間。

台灣並非「戰略核心」　而是「可交易的籌碼」

川普政府這次傳出婉拒對台援助，時間點在AIT表示台灣地位未定，引發北京反彈之後，不得不令人好奇，是否刻意緩和美中氣氛，確保川習會不生變？同時，這個決定也再次凸顯川普對台灣的態度一以貫之：台灣並非「戰略核心」，而是「可交易的籌碼」。

這一點，我們從三個方向看得更清楚

第一，台灣在川普眼中，與中國這張大桌相比，只是微不足道的棋子。川普要的是確保任內北京不會採取軍事行動，如果習近平能承諾「不動手」，那麼台灣議題對他來說就不會成為優先事項。這也是為何他願意暫時擱置援助，甚至在言語上淡化台灣的重要性。

第二，川普始終將台灣視為「有錢的買家」而不是「需要幫助的盟友」。這次拒絕軍援，背後邏輯就是：既然台灣 GDP 規模龐大，就該自己買單。他的思維與參議員林賽·葛拉漢「台灣不需要免費援助」的論點相互呼應。

換言之，未來對台軍售仍會繼續，甚至可能規模更大，但那將是「商業合約」，不是「安全承諾」。

第三，川普正把台灣問題與中美談判綁在一起。取消軍援既是對北京的善意訊號，也是一張談判籌碼。對川普而言，「川習會」比「挺台灣」更重要，因為這才是他能在國際舞台上展現「大交易家」身份的關鍵戲碼。台灣在這個過程中，只能被動接受。

對台灣而言，這則新聞傳遞的訊息非常清楚：不論川普最終是否批准某些軍售，台灣在他的外交棋局裡，價值從來都不是「戰略不可或缺」，而是「可以操作的議題」。

因此，「不需要擔心」已經是自欺欺人。台灣必須準備好面對更多不確定性，並在「有沒有美援」之外，確實強化自身的戰略自主。

美國的操作現在已經讓台灣在兩岸未來的討論裡，越來越「被動」，幾乎沒有真正意義上的參與。川普可以左右台灣和中國的互動節奏，台灣自己還有沒有可能有發言權？能不能在「兩強交易」之外找到話語空間？這是台灣真正需要謹慎思考的地方。

樂觀一點來看，台灣不需要太過懼怕川普放棄我們，但絕對不能誤以為美國會無條件支持我們。台灣在美中之間，必須更聰明、更靈活，才不會在大國交易桌上，只是被端上桌的籌碼。

▼對台灣而言，這則新聞傳遞的訊息非常清楚：不論川普最終是否批准某些軍售，台灣在他的外交棋局裡，價值從來都不是「戰略不可或缺」，而是「可以操作的議題」。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

 ►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►日本2026年度國防預算再創新高　戰略意涵、政策建議解析

►柯克之死　點燃美國火藥桶的引信！

►通膨未退聯準會卻降息　背後究竟有何經濟意涵？

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩..

日本首相石破茂請辭「為選舉慘敗負責」　自民黨準備重..

上合會揭幕！　北京想打造「多極新秩序」還是對美槓桿..

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

烏俄和平談判與歐洲的未來進入關鍵時刻　真正的難題正..

關鍵字: 翁履中 雲論 川普 台灣 中國 軍事援助 台海 美國 國防

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩..
長官眼中的理所當然　不見得是現實中所需的必然
日本2026年度國防預算再創新高　戰略意涵、政策建..
柯克之死　點燃美國火藥桶的引信！
通膨未退聯準會卻降息　背後究竟有何經濟意涵？

推薦閱讀

長官眼中的理所當然　不見得是現實中所需的必然

日本2026年度國防預算再創新高　戰略意涵、政策建..

川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩..

柯克之死　點燃美國火藥桶的引信！

我們欠岡村勳一個道歉─ETtoday「日本廢死律師..

溫朗東／當「她」的真實人生，淪為社會的廉價消遣

通膨未退聯準會卻降息　背後究竟有何經濟意涵？

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

AI浪潮下的就業焦慮與社會挑戰　工作還會屬於人類嗎..

相關文章

「樺加沙」暴風圈膨脹掃過南台灣　不排除周日海警、周一陸警

「樺加沙」暴風圈膨脹掃過南台灣　不排除周日海警、周一陸警

西北太平洋目前有3個颱風，其中「樺加沙」颱風對台灣威脅大，未來將朝西通過巴士海峽，預計下周一到下周三最靠近台灣，由於「樺加沙」將持續增強，不..

2小時前

川普暫停對台4億美元軍援？　總統府：台美在各項安全議題緊密合作

川普暫停對台4億美元軍援？　總統府：台美在各項安全議題緊密合作

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

外媒稱川普暫停對台4億美元軍援　外交部回應了

外媒稱川普暫停對台4億美元軍援　外交部回應了

傳川普暫停對台120億軍援　國防部回應了

傳川普暫停對台120億軍援　國防部回應了

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

長官眼中的理所當然　不見得是現..

長官眼中的理所當然　不見得是現..

日本2026年度國防預算再創新..

川普取消對台4億美元軍事援助　..

柯克之死　點燃美國火藥桶的引信..

台灣，我們欠岡村勳先生一個道歉

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面