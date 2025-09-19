川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩..





▲《華盛頓郵報》獨家揭露，美國總統川普今夏拒絕批准對台灣超過 4 億美元的軍事援助。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

《華盛頓郵報》獨家揭露，美國總統川普今夏拒絕批准對台灣超過 4 億美元的軍事援助，理由是他正積極尋求與中國領導人習近平達成一項貿易協議，並籌劃峰會會晤。多位知情人士指出，這項援助計畫原本包含比過去更具殺傷力的武器與彈藥，但在川普考量對中談判後遭擱置，雖仍有可能被推翻，但已標誌著華府對台政策的重大轉折。

美國白宮僅回應決策尚未定案，台灣駐美代表處則拒絕置評。背景是北京正快速推動軍事現代化，並加強對台軍演。美國情報界認為，習近平設定 2027 年為解放軍具備「奪台能力」的時間點。此時美方若鬆動對台支持，被許多專家視為「錯誤時機」。

川普政府不僅延緩援助，也放寬對中國的部分科技出口限制，並暫緩執行國會對 TikTok 的禁令，引發國會議員與共和黨內部不安。

與拜登政府透過「總統削減授權」（PDA）多次快速提供台灣軍援不同，川普堅持「軍售而非軍援」的原則。他認為經濟繁榮的台灣應該自購武器，就像歐洲國家一樣。這一思路在對烏政策上也有所體現：川普要求歐洲購買美製武器後轉贈烏克蘭，而非由美國直接出資。

台灣方面已計劃在立法院審議的補充國防預算中，支付一筆可能達數十億美元的軍購案，主要集中於無人機、飛彈與感測器等「非對稱戰力」，但交付仍需數年。台灣同時承諾提升國防支出，從現有 GDP 3.3% 提高到 2030 年的 5%。

值得注意的是，本週美國國會已被非正式通報，一項規模5億美元的新軍售案正在醞釀。川普本人則一再對外聲稱，「任內中國不會攻打台灣」，同時將台灣視為可操作的籌碼，為即將到來的「川習會」創造談判空間。

台灣並非「戰略核心」 而是「可交易的籌碼」

川普政府這次傳出婉拒對台援助，時間點在AIT表示台灣地位未定，引發北京反彈之後，不得不令人好奇，是否刻意緩和美中氣氛，確保川習會不生變？同時，這個決定也再次凸顯川普對台灣的態度一以貫之：台灣並非「戰略核心」，而是「可交易的籌碼」。

這一點，我們從三個方向看得更清楚

第一，台灣在川普眼中，與中國這張大桌相比，只是微不足道的棋子。川普要的是確保任內北京不會採取軍事行動，如果習近平能承諾「不動手」，那麼台灣議題對他來說就不會成為優先事項。這也是為何他願意暫時擱置援助，甚至在言語上淡化台灣的重要性。

第二，川普始終將台灣視為「有錢的買家」而不是「需要幫助的盟友」。這次拒絕軍援，背後邏輯就是：既然台灣 GDP 規模龐大，就該自己買單。他的思維與參議員林賽·葛拉漢「台灣不需要免費援助」的論點相互呼應。

換言之，未來對台軍售仍會繼續，甚至可能規模更大，但那將是「商業合約」，不是「安全承諾」。

第三，川普正把台灣問題與中美談判綁在一起。取消軍援既是對北京的善意訊號，也是一張談判籌碼。對川普而言，「川習會」比「挺台灣」更重要，因為這才是他能在國際舞台上展現「大交易家」身份的關鍵戲碼。台灣在這個過程中，只能被動接受。

對台灣而言，這則新聞傳遞的訊息非常清楚：不論川普最終是否批准某些軍售，台灣在他的外交棋局裡，價值從來都不是「戰略不可或缺」，而是「可以操作的議題」。

因此，「不需要擔心」已經是自欺欺人。台灣必須準備好面對更多不確定性，並在「有沒有美援」之外，確實強化自身的戰略自主。

美國的操作現在已經讓台灣在兩岸未來的討論裡，越來越「被動」，幾乎沒有真正意義上的參與。川普可以左右台灣和中國的互動節奏，台灣自己還有沒有可能有發言權？能不能在「兩強交易」之外找到話語空間？這是台灣真正需要謹慎思考的地方。

樂觀一點來看，台灣不需要太過懼怕川普放棄我們，但絕對不能誤以為美國會無條件支持我們。台灣在美中之間，必須更聰明、更靈活，才不會在大國交易桌上，只是被端上桌的籌碼。

▼對台灣而言，這則新聞傳遞的訊息非常清楚：不論川普最終是否批准某些軍售，台灣在他的外交棋局裡，價值從來都不是「戰略不可或缺」，而是「可以操作的議題」。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。