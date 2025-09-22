政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

我們想讓你知道…賴清德現在鬥得越凶，將來壓不住爆發時就越慘烈。拔不掉「萊爾校長」的標籤，一切的努力和布局都是枉然。

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

繼《美麗島電子報》「2025年8月國政民調」賴清德的民調重挫後，日前《台灣民意基金會》公布的民調，賴清德的聲望也只有32.7％，賴清德的民調低迷已經成了路人皆知的台灣共識，而且絲毫沒有起色和轉機。

賴清德說一套做一套　才讓國民黨的「萊爾校長」深植人心

賴清德在大罷免失敗後，先是拜訪蔡英文、接著啟動下鄉座談，試圖穩定綠營基本盤，但卻沒有明顯的成效，反而因為要拉下立院總召柯建銘，引發內部的雜音，模糊了焦點，至今仍爭議不斷。

小幅的內閣改組完全無法讓民眾有感，只靠新成立的運動部長李洋一人獨撐，也挽救不了卓內閣的民調。新上任民進黨秘書長徐國勇的「沒有臺灣光復節」，更挑戰多數民眾情感的底限，讓人覺得民進黨離社會主流越來越遠。

賴清德也在接受親綠媒體的專訪，試圖鞏固綠營支持者，也沒有引起太大的迴響。賴清德提出的經濟、民生、青年、弱勢「四大優先」，則給人「聽君一席話，如聽一席話」之感，完全無法打動人。而所謂的大罷免後，台灣社會必須「休養生息」，則讓人嗤之以鼻，不知道「戰犯」有什麼臉說這個話。

大罷免失敗至今，民進黨的檢討一面倒的指向「宣傳不足」，認為之所以會失敗，是因為「做了很多事，民眾卻不知道」，無論徐國勇或內閣的人事調整，也明顯都在強化發言和宣傳系統。看在民眾的眼中，就是民進黨毫無悔意，仍舊自我感覺良好。

賴清德說要「休養生息」，卻在大罷免後又發動民進黨內戰，押著派系要拉下柯建銘，讓柯建銘揹整個大罷免失敗的鍋。第一波失敗之後，又在民進黨中執會中要求，每週黨團大會、行政立法協調會、立院各委員會政策小組會議都要「如期召開」，黨團三長跟各委員會召委也應透過選舉或推舉產生，而不是用指定的。

賴清德的這番動作，又讓民進黨內質疑是否還有第二波的「倒柯」行動。

賴清德提出「四大優先」，但行政院卻又因《財劃法》槓上立院和藍營地方首長，要立法院對自己造成的錯誤向國人負責、勇敢面對，卻仍舊堅持不肯提出行政院版的對案。

賴清德說「屠刀不在民進黨手上」，行政院卻一次又一次繼續向在野黨揮刀。就連已成定局、政院已經決定接受的「全民普發一萬」，卓榮泰也要再找釋昭慧修理在野黨一頓。

就是這樣的言行不一、說一套做一套，才讓國民黨做的「萊爾校長」快速深植人心，二創、三創的影片如雨後春筍一般，且都能獲得不錯的流量，國民黨出的500顆「萊爾校長舒壓球」，短短3分鐘就售罄，網路上也開始出現商家自製的周邊產品。

當賴清德「萊爾校長」的形象固化後，賴清德就從原本高高在上、代表國家的元首，墜落成民眾嘲諷、出氣的對象，一言一行都變成笑話，所有問題都怪賴清德。一如當年馬英九經濟學人說成是「馬邦伯」（bumbler）之後，所有的解釋跟振作，都變得蒼白無力、徒勞無功。

「萊爾校長」的印象深植人心，賴清德和民進黨越不肯承認或假裝沒發生，這個印象就會更加的鮮活。賴清德出現在公眾的次數越多、下達的「軍令」越多，「萊爾校長」二創就有越多的題材，形象也就越固化、民調也就越沒救。

▼「萊爾校長」的印象深植人心，賴清德和民進黨越不肯承認或假裝沒發生，這個印象就會更加的鮮活。（圖／國民黨提供）

▲▼萊爾校長紓壓球明早開搶　國民黨：千萬不要拿，不然會愛死。（圖／國民黨提供；翻攝自國民黨臉書）

拔不掉標籤　一切努力和布局都是枉然

蔡英文第一任的時候也曾遇到類似的處境，就職尚未滿週年就民調低迷、被講成是「空心菜」，做什麼都不對。當時蔡英文的做法是儘可能退出公共視野，第一個就職週年以「接見海外華文媒體人士回國參訪團」的致詞取代就職演說，第二個就職週年則和《沃草》直播取代就職週年記者會。

2018年民進黨「九合一」選舉大敗後，蔡英文開始以「迴廊談話」取代正式的記者會，以軟性、感性的姿態與綠營支持者交心。2019年初「習五點」讓蔡英文「撿到槍」，蔡英文此時的民調還是不夠高，又展開瘋狂拜廟的宮廟之旅，以陸戰取代空戰，最後靠著黨內的壓力，才擊敗賴清德，正式成為「辣台妹」。

只是賴清德的性格與蔡英文截然不同，帶領民進黨大敗之後，明明自己元氣大傷，卻仍舊不改好戰本色，對內壓制派系鬥柯建銘，仍想強勢主導明年縣市長提名，對外則繼續與在野黨開戰，從中央一路打到地方、從當下打到二戰，戰場越開越多、越來越離譜。

雖然賴清德自我感覺良好，但人設實質已經崩壞，在缺乏政治能量的情況下，一味的想靠總統、黨主席的制度保護，剷除所有的政敵和威脅，是根本不可能的事。

賴清德現在鬥得越凶，將來壓不住爆發時就越慘烈。拔不掉「萊爾校長」的標籤，一切的努力和布局都是枉然。

 

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。

「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？
美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？
林書立／當銀行也成為詐欺被害人
系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標
台海最大的風險　偶發性戰爭

