川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國總統川普（Donald Trump）於 2025 年初重返白宮後，再度推行貿易保護措施，對中國大陸商品加徵高額關稅。這一政策雖主要針對製造業與進口市場，卻也在旅遊產業引發連鎖效應。入境旅遊作為美國服務貿易的重要支柱，近年逐漸走出疫情陰影，卻因通膨壓力與地緣政治摩擦再度陷入不確定。

根據統計，2024 年美國入境旅客總數已達 7,930 萬人次，恢復至 2019 年的 94％，顯示復甦動能雖然穩定，但各國旅客之間差距懸殊。

美國旅遊市場的整體數據

2024 年，美國入境旅客達 7,930 萬人次，消費總額則達 2,460 億美元，不僅追平，甚至超越疫情前的水準。這顯示旅客平均支出增加，即使人數尚未完全恢復，收益已出現成長。

主要來源國的旅客結構在疫情後有明顯變化。2024 年加拿大有 2,350 萬人次，墨西哥 2,030 萬人次，英國 470 萬人次，日本 420 萬人次，大陸則達 370 萬人次。

若以恢復率來看，加拿大與墨西哥均已超越疫情前水準，英國接近九成七，日本僅八成四，而大陸則不僅完全恢復，更超越 2019 年的 290 萬人次。這些數字奠定了後續分析的基礎。

中國大陸遊客的優勢

從數據可以看出，大陸遊客的表現最為亮眼。其人數不僅率先突破疫情前水準，而且消費能力也明顯高於其他來源國。即便大陸旅客總量不及加拿大或墨西哥，但對美國零售、餐飲與奢侈品產業的貢獻卻遠遠超出鄰國旅客。

這一現象顯示出大陸中產階層的旅遊需求正在擴張，加上中美航線逐步恢復，使得赴美旅遊成為高收入群體的首選之一。換言之，美國旅遊業在疫情後的恢復，很大程度上得益於大陸市場的支持。

關稅政策 通膨影響

然而，川普的新一輪關稅政策為旅遊市場帶來新的挑戰。對大陸商品徵收更高稅率，使得進口成本上升，進而推動美國物價。2024 年美國通膨率在 3％ 左右徘徊，旅遊相關的住宿、餐飲與零售價格同步攀升。

對於價格敏感的旅客而言，這意味著赴美旅遊成本明顯增加。尤其是來自日本與歐洲的旅客，本已受到本國經濟停滯與匯率貶值的影響，如今面對更高的美國物價，更容易打消赴美意願。相較之下，大陸遊客仍展現強勁需求，顯示該市場相對具有韌性。

日本與歐洲市場的困境

日本與歐洲旅客的疲弱表現，主要來自內外雙重壓力。日圓在 2024 年長期維持低位，導致赴美成本大幅增加。歐洲國家則受高能源價格與經濟不確定性影響，消費者對跨洲長途旅遊持保守態度。

雖然這些地區的旅客在美國停留時間通常較長，過去亦以高消費聞名，但如今的支出意願受到壓縮。這不僅削弱了美國旅遊收益的來源多樣性，也使得市場更依賴單一地區。

北美鄰國的量大與質疑慮

加拿大與墨西哥旅客的數量龐大，2024 年合計超過 4,300 萬人次，占美國入境總量的一半以上。然而，這些旅客多為短期停留，平均消費金額相對有限。住宿、餐飲與購物的消費結構，難以與來自亞洲或歐洲的長途旅客相比。

因此，雖然數據上北美鄰國是美國最大的來源市場，但若從經濟收益的角度衡量，對旅遊業的帶動效果有限。美國若要進一步提升旅遊產業對 GDP 的貢獻，仍需依靠高消費力市場的支持。

未來挑戰與機會

美國旅遊市場目前正面臨兩難。一方面，川普的關稅政策持續推高物價，使得許多市場旅客望而卻步；另一方面，大陸遊客卻展現強勁的回流與成長，為產業帶來新動能。

未來若中美關係維持基本穩定，大陸旅客人數仍有潛力持續上升。然而，過度依賴單一市場也潛藏風險，一旦雙邊出現簽證限制或航班縮減，美國旅遊業將立刻承受衝擊。

因此，如何在把握大陸遊客需求的同時，避免市場過度集中，將是產業的關鍵課題。

結語

川普的關稅政策雖然名義上針對貿易不平衡，卻透過物價與消費結構間接影響了美國的入境旅遊。2024 年，美國總入境旅客已恢復至 7,930 萬人次，接近疫情前水準，但不同來源國之間的落差明顯。

大陸遊客逆勢成長，成為支撐美國旅遊收益的重要力量；日本與歐洲市場卻遲遲未能恢復，北美鄰國雖量大，卻難以彌補高消費市場的不足。

未來，美國旅遊業既要積極吸引大陸遊客，也要努力分散風險，拓展其他高質量市場，否則一旦地緣政治再度動盪，美國觀光收益將再度陷入脆弱狀態。

