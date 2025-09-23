ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

我們想讓你知道…美國旅遊市場目前正面臨兩難。一方面，川普的關稅政策持續推高物價，使得許多市場旅客望而卻步；另一方面，大陸遊客卻展現強勁的回流與成長，為產業帶來新動能。

▲。（圖／路透）

▲根據統計，2024 年美國入境旅客總數已達 7,930 萬人次，恢復至 2019 年的 94％，顯示復甦動能雖然穩定，但各國旅客之間差距懸殊。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國總統川普（Donald Trump）於 2025 年初重返白宮後，再度推行貿易保護措施，對中國大陸商品加徵高額關稅。這一政策雖主要針對製造業與進口市場，卻也在旅遊產業引發連鎖效應。入境旅遊作為美國服務貿易的重要支柱，近年逐漸走出疫情陰影，卻因通膨壓力與地緣政治摩擦再度陷入不確定。

根據統計，2024 年美國入境旅客總數已達 7,930 萬人次，恢復至 2019 年的 94％，顯示復甦動能雖然穩定，但各國旅客之間差距懸殊。

美國旅遊市場的整體數據

2024 年，美國入境旅客達 7,930 萬人次，消費總額則達 2,460 億美元，不僅追平，甚至超越疫情前的水準。這顯示旅客平均支出增加，即使人數尚未完全恢復，收益已出現成長。

主要來源國的旅客結構在疫情後有明顯變化。2024 年加拿大有 2,350 萬人次，墨西哥 2,030 萬人次，英國 470 萬人次，日本 420 萬人次，大陸則達 370 萬人次。

若以恢復率來看，加拿大與墨西哥均已超越疫情前水準，英國接近九成七，日本僅八成四，而大陸則不僅完全恢復，更超越 2019 年的 290 萬人次。這些數字奠定了後續分析的基礎。

中國大陸遊客的優勢

從數據可以看出，大陸遊客的表現最為亮眼。其人數不僅率先突破疫情前水準，而且消費能力也明顯高於其他來源國。即便大陸旅客總量不及加拿大或墨西哥，但對美國零售、餐飲與奢侈品產業的貢獻卻遠遠超出鄰國旅客。

這一現象顯示出大陸中產階層的旅遊需求正在擴張，加上中美航線逐步恢復，使得赴美旅遊成為高收入群體的首選之一。換言之，美國旅遊業在疫情後的恢復，很大程度上得益於大陸市場的支持。

▼從數據可以看出，大陸遊客的表現最為亮眼。其人數不僅率先突破疫情前水準，而且消費能力也明顯高於其他來源國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

關稅政策　通膨影響

然而，川普的新一輪關稅政策為旅遊市場帶來新的挑戰。對大陸商品徵收更高稅率，使得進口成本上升，進而推動美國物價。2024 年美國通膨率在 3％ 左右徘徊，旅遊相關的住宿、餐飲與零售價格同步攀升。

對於價格敏感的旅客而言，這意味著赴美旅遊成本明顯增加。尤其是來自日本與歐洲的旅客，本已受到本國經濟停滯與匯率貶值的影響，如今面對更高的美國物價，更容易打消赴美意願。相較之下，大陸遊客仍展現強勁需求，顯示該市場相對具有韌性。

日本與歐洲市場的困境

日本與歐洲旅客的疲弱表現，主要來自內外雙重壓力。日圓在 2024 年長期維持低位，導致赴美成本大幅增加。歐洲國家則受高能源價格與經濟不確定性影響，消費者對跨洲長途旅遊持保守態度。

雖然這些地區的旅客在美國停留時間通常較長，過去亦以高消費聞名，但如今的支出意願受到壓縮。這不僅削弱了美國旅遊收益的來源多樣性，也使得市場更依賴單一地區。

北美鄰國的量大與質疑慮

加拿大與墨西哥旅客的數量龐大，2024 年合計超過 4,300 萬人次，占美國入境總量的一半以上。然而，這些旅客多為短期停留，平均消費金額相對有限。住宿、餐飲與購物的消費結構，難以與來自亞洲或歐洲的長途旅客相比。

因此，雖然數據上北美鄰國是美國最大的來源市場，但若從經濟收益的角度衡量，對旅遊業的帶動效果有限。美國若要進一步提升旅遊產業對 GDP 的貢獻，仍需依靠高消費力市場的支持。

未來挑戰與機會

美國旅遊市場目前正面臨兩難。一方面，川普的關稅政策持續推高物價，使得許多市場旅客望而卻步；另一方面，大陸遊客卻展現強勁的回流與成長，為產業帶來新動能。

未來若中美關係維持基本穩定，大陸旅客人數仍有潛力持續上升。然而，過度依賴單一市場也潛藏風險，一旦雙邊出現簽證限制或航班縮減，美國旅遊業將立刻承受衝擊。

因此，如何在把握大陸遊客需求的同時，避免市場過度集中，將是產業的關鍵課題。

結語

川普的關稅政策雖然名義上針對貿易不平衡，卻透過物價與消費結構間接影響了美國的入境旅遊。2024 年，美國總入境旅客已恢復至 7,930 萬人次，接近疫情前水準，但不同來源國之間的落差明顯。

大陸遊客逆勢成長，成為支撐美國旅遊收益的重要力量；日本與歐洲市場卻遲遲未能恢復，北美鄰國雖量大，卻難以彌補高消費市場的不足。

未來，美國旅遊業既要積極吸引大陸遊客，也要努力分散風險，拓展其他高質量市場，否則一旦地緣政治再度動盪，美國觀光收益將再度陷入脆弱狀態。

▼美國旅遊市場目前正面臨兩難。一方面，川普的關稅政策持續推高物價，使得許多市場旅客望而卻步；另一方面，大陸遊客卻展現強勁的回流與成長，為產業帶來新動能。（圖／視覺中國CFP）

▲時報廣場。（圖／視覺中國CFP）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台海最大的風險　偶發性戰爭

►查理·柯克以直球對決風格　翻轉美國Z世代

►從大阪城看國民黨六人競逐　誰能在杜鵑不鳴時開新局？

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

曾經穩如磐石的美國資產正在崩塌　標誌著全球金融秩序..

AI巨獸的能源革命　核能與綠電如何解鎖資料中心永續..

人質換停火　加薩人道壓力下的政治博弈

東協團結抗美霸權　破解21世紀不平等關稅條約

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 美國 觀光 中國 關稅 遊客

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
張競／解讀川普拒絕對我軍援傳聞
看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失..
川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長
政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？
美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？

推薦閱讀

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失..

美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？

台海最大的風險　偶發性戰爭

張競／解讀川普拒絕對我軍援傳聞

林書立／當銀行也成為詐欺被害人

我們欠岡村勳一個道歉─ETtoday「日本廢死律師..

苦苓／老人不能慣！拒絕父母的情緒勒索

相關文章

美國祭新規！禁伊朗外交官逛好市多　買奢侈品須核准

美國祭新規！禁伊朗外交官逛好市多　買奢侈品須核准

美國政府對伊朗代表團出手再加碼。國務院發言人皮格特（Tommy Pigott）23日表示，川普（Donald Trump）政府已禁止伊朗外交..

5小時前

川普調漲H-1B簽證費　黃仁勳樂見：盼頂尖人才進美國

川普調漲H-1B簽證費　黃仁勳樂見：盼頂尖人才進美國

西方陸續承認巴勒斯坦國　白宮批「這是獎勵哈瑪斯」

西方陸續承認巴勒斯坦國　白宮批「這是獎勵哈瑪斯」

美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

TikTok逃過封殺！傳川普本周拍板協議　美國投資人握8成股權

TikTok逃過封殺！傳川普本周拍板協議　美國投資人握8成股權

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

政治 「萊爾校長」形象固化　賴..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴..

川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆..

系統性大規模「去美元化」　可作..

看國民黨如何演繹黨主席選舉　不..

美國議員「破冰訪華」　戰略溝通..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面