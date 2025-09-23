ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台灣切勿重蹈美國「部落主義」政治撕裂的覆轍

我們想讓你知道…現代部落政治的表現形式猶如一張錯綜複雜的大網，身分政治化成為一種普遍現象，現代人急於尋找歸屬的港灣，於是將自我價值寄托在政黨或意識形態的旗幟之下。

▲。（圖／翻攝直播）

▲一場關於「台灣地位未定」與「台灣是否光復」的激烈爭論如洶湧浪潮般襲來，再次將藍綠兩大陣營進一步撕裂。（圖／翻攝直播）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

大罷免的喧囂漸漸平息，台灣並未如總統賴清德所期許的那樣步入「安養生息」的寧靜港灣。一場關於「台灣地位未定」與「台灣是否光復」的激烈爭論如洶湧浪潮般襲來，再次將藍綠兩大陣營進一步撕裂。

部落化政治猶如無形枷鎖　社會陷入二元對立深淵

民進黨在其中刻意操作對立，不斷放大「中華民國派」與「台派」之間的矛盾，使得台灣政治日益被濃厚的部落化色彩所籠罩。這種危險的趨勢若不能遏制，台灣極可能步美國的後塵，讓民主淪為撕裂社會的悲歌。

美國「部落主義」在川普總統引導下正大行其道。「部落主義」（Tribalism）宛如一部古老的人類生存史書，記錄著早期人類在弱肉強食的殘酷環境中，依靠血緣或地域緊密相連，彼此庇護、共同求生的艱難歷程。

其精神內核「內群體優先」猶如一把雙刃劍，在原始一方面是保障群體生存的關鍵密碼，讓成員們在資源匱乏、危機四伏的環境中得以抱團取暖，延續香火。

另一方面，當歷史的車輪滾滾駛入現代國家的大門，這一曾經的生存智慧卻搖身一變，成為阻礙理性探討、破壞公共利益的可怕毒瘤。

部落化政治猶如一個無形的枷鎖，有著諸多鮮明的特徵。首先是身分認同被絕對化，人民被劃分為「我方」與「敵方」，沒有灰色地帶；同時，政策的討論不再是基於理性與事實，而是忠誠度的嚴酷測驗。

社會因此陷入二元對立的深淵中，「自己人」被視為正義的化身，而「外部人」則被貼上威脅的標籤，中間地帶消失殆盡，社會共識如同風中殘燭，難以凝聚。

隨之而來的是，利益分配排他化，資源如同被獨占的珍寶，優先流向自己人，即便犧牲整體的公共利益也在所不惜。這樣的政治，忠誠凌駕於理性之上，領袖或政黨即便犯下錯誤，支持者依然選擇盲目護航，民主監督的機制如同虛設，失去了應有的效力。

這些特徵一旦如幽靈般滲入政治領域，國家便如同陷入泥沼的巨獸，陷入「敵我對立」與「分贓內耗」的惡性循環，長治久安成為遙不可及的幻影。

隨著數位化的浪潮洶湧澎湃，社群媒體席捲而來，傳統的血緣部落逐漸被新的身分符號所取代。政黨的旗幟、意識形態的烙印、文化習慣的差異，甚至消費模式的區別，都成為劃分彼此的無形界線。實際上，美國的保守派與自由派，早已超越了政策的分歧，演變成生活方式與道德觀的激烈對立。

現代部落政治的表現形式猶如一張錯綜複雜的大網，將社會緊緊束縛。身分政治化成為一種普遍現象，現代人在疏離與焦慮的迷霧中迷失了自我，急於尋找歸屬的港灣，於是將自我價值寄托在政黨或意識形態的旗幟之下。

社群媒體的推波助瀾更是讓部落化的火焰越燒越旺。算法如同無形的魔掌，強化了同溫層效應，人們如同被困在信息繭房中的囚徒，只接觸到符合自己立場的資訊，對立情緒如同野草般瘋狂生長，公共討論淪為互相攻擊的戰場。

政治人物的操弄更是讓部落化政治雪上加霜。選舉的邏輯驅使領袖們以「我們vs.他們」的激烈語言動員支持者，情緒如同洶湧的潮水，比理性更快地積聚能量，而社會卻在這種狂熱的氛圍中愈發分裂。這些現象清晰地表明，部落化政治已不再僅僅是一種社會現象，而是對民主制度根基的嚴峻挑戰。

川普堪稱部落化政治的典型代表。他如同一位高明的魔法師，將特定群體定義為「真正的美國人」，而對其他群體愛國性的質疑如同魔咒一般，在社會中蔓延開來。

對外，他鼓吹並實際「美國優先」的狹隘理念，成為貪婪的掠奪者，在國際舞台上掀起陣陣波瀾。

在內政策上，他偏袒核心選民，如同一位短視的賭徒，不惜損害國家的長遠利益。

美國社會愈益陷入撕裂的深淵中。政治不再以國家整體利益為指引，而淪為一場部落對立的零和遊戲，民主失去制度平順運作的機制。

▼川普堪稱部落化政治的典型代表。他如同一位高明的魔法師，將特定群體定義為「真正的美國人」，而對其他群體愛國性的質疑如同魔咒一般，在社會中蔓延開來。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

美國政治現狀如同警鐘　台灣部落化傾向愈發鮮明

美國的政治現狀如同一聲響亮的警鐘，警示著我們不要誤蹈其後塵。審視台灣的政治徵兆，部落政治的實已悄然滲透。藍綠長期尖銳對立，民進黨長期執政刻意操弄，台灣政治的部落化傾向愈發鮮明，如同毒瘤般在社會的肌體中蔓延。

顯而易見的，首先是身分認同被過度操作，成為政治鬥爭的工具。「本土vs.外來」、「台灣vs.中國」的標籤如同無形的枷鎖，將人們緊緊束縛，理性討論被無情地簡化為忠誠考驗，思想的自由交流變得舉步維艱。二元對立日益強化，民進黨高舉「守護台灣」的旗幟，將政敵污衊為「親中代理人」，使藍綠對立如同堅固的壁壘，幾乎不可調和。

絕對化的忠誠隨而蔓延，如同病毒般在社會中傳播。即使施政出現重大缺失，支持者多半仍然選擇盲目護航，只因不能讓國民黨得利的狹隘觀念作祟。這種無條件的效忠，正是部落政治在台灣的寫照。

同時，資源分配出現嚴重傾斜，從地方建設到國營事業人事，「綠色分贓」質疑不絕於耳，公共利益被無情地次化為部落利益，社會公平正義受到嚴重挑戰。

台灣政治如果陷入這樣的惡性循環中，民主多元與理性的價值將如風中殘燭，逐漸熄滅，台灣也將失去曾經的活力與希望。

要走出部落化的陷阱，台灣必須勇敢地正視並超越部落政治的陰霾。首先必須重建公共理性，政策討論應回歸事實與公共利益的核心，媒體與學界亦應肩負起責任，搭建理性辯論的平台，引導社會跳出「敵我」的二元框架，讓理性的陽光照亮每一個角落。

維護制度中立是免於部落政治的關鍵保障。司法、選舉與媒體必須保持獨立，如同三座堅固的燈塔，避免成為政黨操控的工具，確保社會的公平正義得以維護，尤需把追求跨部落的公共價值是凝聚社會的紐帶。

公平、法治、正義、科學，這些普世價值應成為凝聚社會的最大公約數，讓不同的聲音在公共價值的框架下和諧共鳴。同樣重要的是，務必培養多元對話的文化。教育與公民社會應發揮積極作用，鼓勵人們理解差異，尊重不同的觀點，而非灌輸單一立場。

唯有社會習慣與不同群體共存，對抗性才會逐漸淡化，和諧與包容才會成為社會的主旋律。

最緊要的是，政治領袖須承擔整合責任。真正的國家領導人應以「全民總統」自居，胸懷天下，而非單純地鞏固部落支持。唯有將整合社會置於職責首位，國家才能避免陷入內耗的泥潭。

部落主義是民主的致命毒藥，美國因川普的部落化操作而陷入嚴重的撕裂，台灣則在藍綠對立的漩渦中逐漸步上同樣的危險道路。台灣若要維護民主的健康，必須警惕部落主義的蔓延，拒絕以「敵我劃分」取代理性治理。唯有揚棄部落化政治，建立超越藍綠的公共價值，台灣民主才能免於繼續撕裂的悲哀！

▼絕對化的忠誠隨而蔓延，如同病毒般在社會中傳播。即使施政出現重大缺失，支持者多半仍然選擇盲目護航，只因不能讓國民黨得利的狹隘觀念作祟。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

►政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

►美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

