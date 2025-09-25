捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

▲美國海關及邊境保護局（CBP）週三宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，將暫扣捷安特在台灣生產的自行車與零組件。（圖／記者林敬旻攝）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國海關及邊境保護局（CBP）週三宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，將暫扣捷安特在台灣生產的自行車與零組件。這份「暫緩放行令」（WRO）僅針對台灣出貨，不影響捷安特在中國或越南工廠的產品。這是美國今年僅有的第三份同類措施，之前僅針對中國一家漁業公司與韓國一處鹽場。

CBP指出，在調查中發現捷安特存在多項「強迫勞動跡象」，包括濫用弱勢勞工、惡劣生活條件、債務奴役、扣留工資與過度加班。

美方聲明批評，捷安特透過這些方式降低生產成本，造成美國企業蒙受不公平競爭損失。若捷安特無法提出證據證明產品合規，CBP甚至可將暫緩令升級為「裁定」，直接沒收貨物。

捷安特隨即回應，強調公司已在去年針對外籍工人聘僱問題做出調整，包括由公司支付招聘費用、改善宿舍條件。公司表示將提交請願書，盼撤銷此令。

捷安特同時強調，WRO影響範圍僅限台灣製造、出口至美國的產品，估計影響合併營收約4-5%。去年捷安特美洲市場佔營收不到9%，其中多數來自越南與中國工廠。

這次爭議起源於國際媒體與NGO的調查。報導指出，外籍移工為了進入台灣工廠工作，往往支付數千美元的仲介費，有些甚至相當於合約期兩個月薪資。儘管捷安特承諾代為支付部分費用，但批評聲浪仍持續。永續議題在國際自行車產業中也愈加受重視，台灣數十家廠商雖已簽署人權準則，但執行力仍受外界檢視。

台灣真的需要反思 我們是不是把外籍聲音看得比自己的聲音更重要？



捷安特被美國海關扣留產品，理由是「強迫勞動」，這對台灣產業無疑是一記警鐘。必須承認，台灣在外籍勞工制度上確實有改進空間，尤其是仲介費、住宿條件等問題，長年沒有被正視，現在被美方放大為懲罰的理由。

值得注意的是，美國這次的決定，其實主要依據的是外籍調查記者在台灣的報導。這說明了一個殘酷的現實：台灣自豪自己「對外國人最友善」，從留學生到外籍勞工、從記者到 NGO 幾乎都給予最大尊重，但當外國人利用這份自由去推進他們關心的「進步議題」——像是環保、勞權、性別——往往最後變成外國輿論或是政府攻擊或威脅台灣產業的工具。

今天是捷安特，明天可能是半導體的碳排放，後天也可能換成其他產業的勞動制度。台灣以為自己因為友善就能贏得理解，但在外籍調查者眼裡，衡量標準不是「你努力了沒有」，而是「你有沒有達到我認定的標準」。只要不符合，他們就會毫不留情地批評、揭露，甚至帶來制裁。

說真的，筆者也想問：這些記者為什麼不去那些政治體制不穩定、資訊封閉的地方做深入調查？為什麼偏偏選擇在台灣？答案恐怕很清楚——因為台灣穩定、自由，對外籍人士友善，才讓他們能舒舒服服地在台灣批判、揭露。

更大的問題在於，台灣社會本來就有分歧，所以外籍聲音往往被放大，甚至凌駕本土討論。不是因為他們真的更懂，而是因為我們太崇拜外國人，甚至喜歡用外國人的口，來批判不同立場的自己人。

大家應該都注意過，從電視節目到網路平台，只要是外國人，不論專業與否，講的話就被包裝成「國際觀點」。不可否認，確實有一些長期深耕台灣、對台灣理解很深的外籍人士，他們的意見值得尊重，但真的不是每一個外籍聲音都該被奉為真理。

捷安特事件是個案還是開始？調查報導揭露了真實問題，但它帶來的國際衝擊，遠遠超過台灣社會的預期。令人擔心的是，類似關於台灣勞動情況和環保問題的調查報告，最近幾年也因為在台灣的外籍「調查記者」努力挖掘之下，出現在國際媒體版面上，這些報導是否也會引發對台灣其他產業的衝擊？

當美國海關直接引用這些報導作為依據時，我們看到的現實就是：台灣再怎麼友善，也換不來國際的寬容，和調查記者多為台灣思考，平衡他們追求的理想和台灣面臨的困境。

我們當然應該繼續歡迎外籍朋友來台灣，遊玩、定居、生活，這是我們社會的開放精神，也沒有人該被排擠。但台灣真的需要反思：我們是不是太過崇洋媚外，把外籍聲音看得比自己的聲音更重要？

