ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

我們想讓你知道…當美國海關直接引用這些報導作為依據時，我們看到的現實就是：台灣再怎麼友善，也換不來國際的寬容，和調查記者多為台灣思考，平衡他們追求的理想和台灣面臨的困境。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國海關及邊境保護局（CBP）週三宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，將暫扣捷安特在台灣生產的自行車與零組件。（圖／記者林敬旻攝）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國海關及邊境保護局（CBP）週三宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，將暫扣捷安特在台灣生產的自行車與零組件。這份「暫緩放行令」（WRO）僅針對台灣出貨，不影響捷安特在中國或越南工廠的產品。這是美國今年僅有的第三份同類措施，之前僅針對中國一家漁業公司與韓國一處鹽場。

CBP指出，在調查中發現捷安特存在多項「強迫勞動跡象」，包括濫用弱勢勞工、惡劣生活條件、債務奴役、扣留工資與過度加班。

美方聲明批評，捷安特透過這些方式降低生產成本，造成美國企業蒙受不公平競爭損失。若捷安特無法提出證據證明產品合規，CBP甚至可將暫緩令升級為「裁定」，直接沒收貨物。

捷安特隨即回應，強調公司已在去年針對外籍工人聘僱問題做出調整，包括由公司支付招聘費用、改善宿舍條件。公司表示將提交請願書，盼撤銷此令。

捷安特同時強調，WRO影響範圍僅限台灣製造、出口至美國的產品，估計影響合併營收約4-5%。去年捷安特美洲市場佔營收不到9%，其中多數來自越南與中國工廠。

這次爭議起源於國際媒體與NGO的調查。報導指出，外籍移工為了進入台灣工廠工作，往往支付數千美元的仲介費，有些甚至相當於合約期兩個月薪資。儘管捷安特承諾代為支付部分費用，但批評聲浪仍持續。永續議題在國際自行車產業中也愈加受重視，台灣數十家廠商雖已簽署人權準則，但執行力仍受外界檢視。

台灣真的需要反思　我們是不是把外籍聲音看得比自己的聲音更重要？

捷安特被美國海關扣留產品，理由是「強迫勞動」，這對台灣產業無疑是一記警鐘。必須承認，台灣在外籍勞工制度上確實有改進空間，尤其是仲介費、住宿條件等問題，長年沒有被正視，現在被美方放大為懲罰的理由。

值得注意的是，美國這次的決定，其實主要依據的是外籍調查記者在台灣的報導。這說明了一個殘酷的現實：台灣自豪自己「對外國人最友善」，從留學生到外籍勞工、從記者到 NGO 幾乎都給予最大尊重，但當外國人利用這份自由去推進他們關心的「進步議題」——像是環保、勞權、性別——往往最後變成外國輿論或是政府攻擊或威脅台灣產業的工具。

今天是捷安特，明天可能是半導體的碳排放，後天也可能換成其他產業的勞動制度。台灣以為自己因為友善就能贏得理解，但在外籍調查者眼裡，衡量標準不是「你努力了沒有」，而是「你有沒有達到我認定的標準」。只要不符合，他們就會毫不留情地批評、揭露，甚至帶來制裁。

說真的，筆者也想問：這些記者為什麼不去那些政治體制不穩定、資訊封閉的地方做深入調查？為什麼偏偏選擇在台灣？答案恐怕很清楚——因為台灣穩定、自由，對外籍人士友善，才讓他們能舒舒服服地在台灣批判、揭露。

更大的問題在於，台灣社會本來就有分歧，所以外籍聲音往往被放大，甚至凌駕本土討論。不是因為他們真的更懂，而是因為我們太崇拜外國人，甚至喜歡用外國人的口，來批判不同立場的自己人。

大家應該都注意過，從電視節目到網路平台，只要是外國人，不論專業與否，講的話就被包裝成「國際觀點」。不可否認，確實有一些長期深耕台灣、對台灣理解很深的外籍人士，他們的意見值得尊重，但真的不是每一個外籍聲音都該被奉為真理。

捷安特事件是個案還是開始？調查報導揭露了真實問題，但它帶來的國際衝擊，遠遠超過台灣社會的預期。令人擔心的是，類似關於台灣勞動情況和環保問題的調查報告，最近幾年也因為在台灣的外籍「調查記者」努力挖掘之下，出現在國際媒體版面上，這些報導是否也會引發對台灣其他產業的衝擊？

當美國海關直接引用這些報導作為依據時，我們看到的現實就是：台灣再怎麼友善，也換不來國際的寬容，和調查記者多為台灣思考，平衡他們追求的理想和台灣面臨的困境。

我們當然應該繼續歡迎外籍朋友來台灣，遊玩、定居、生活，這是我們社會的開放精神，也沒有人該被排擠。但台灣真的需要反思：我們是不是太過崇洋媚外，把外籍聲音看得比自己的聲音更重要？

▼這些記者為什麼不去那些政治體制不穩定、資訊封閉的地方做深入調查？為什麼偏偏選擇在台灣？答案恐怕很清楚——因為台灣穩定、自由，對外籍人士友善，才讓他們能舒舒服服地在台灣批判、揭露。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►美國經濟曙光或警訊？　就業下修與通膨壓力交織

►論「造王者」的特質無私無求、管理協調　誰能比郝龍斌更適合？

►「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒多少時間了

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..

川普向聯合國開火批評移民、氣候政策　全球主義擋得住..

美國議員「破冰訪華」　戰略溝通還是戰術讓步？

川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩..

日本首相石破茂請辭「為選舉慘敗負責」　自民黨準備重..

關鍵字: 翁履中 雲論 美國 捷安特 外籍 記者

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思..
美國經濟曙光或警訊？　就業下修與通膨壓力交織
論「造王者」的特質無私無求、管理協調　誰能比郝龍斌..
「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒..

推薦閱讀

論「造王者」的特質無私無求、管理協調　誰能比郝龍斌..

美國經濟曙光或警訊？　就業下修與通膨壓力交織

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思..

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒..

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成..

為領補助孕婦拚生子！他在花東行醫卻體悟社福制度「助..

解讀川普拒絕對我軍援傳聞

相關文章

巨大遭美國海關暫扣「原因曝光」　紐時點出1時間點很敏感

巨大遭美國海關暫扣「原因曝光」　紐時點出1時間點很敏感

美國海關和邊境保護局（CBP）24日宣布，即起在邊境扣押台灣製造、捷安特製造商「巨大」所生產的自行車及零配件產品。時值美台仍在進行貿易磋商之..

10小時前

爸媽把22月大嬰獨自綁兒童座椅上　30分鐘發現「安全帶纏頸」亡

爸媽把22月大嬰獨自綁兒童座椅上　30分鐘發現「安全帶纏頸」亡

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

反對川普！　Fed成員喊「就業穩定」警告不要一直降息

反對川普！　Fed成員喊「就業穩定」警告不要一直降息

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

論「造王者」的特質無私無求、管..

論「造王者」的特質無私無求、管..

美國經濟曙光或警訊？　就業下修..

捷安特事件省思！ 　外籍調查記..

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林..

系統性大規模「去美元化」　可作..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面