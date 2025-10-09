以色列、哈瑪斯達成停火協議！川普再下一城　但這次和平能不破局？

▲在歷經兩年戰火、超過六萬七千人死亡、上百萬人流離失所後，以色列與哈瑪斯終於達成加薩停火協議的「第一階段」框架。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在歷經兩年戰火、超過六萬七千人死亡、上百萬人流離失所後，以色列與哈瑪斯終於達成加薩停火協議的「第一階段」框架。根據《CBS News》與《NPR》報導，川普總統於白宮宣布：「以色列與哈瑪斯已簽署我們的和平計畫第一階段。所有人質將獲釋，以色列將撤軍至雙方商定的邊界，邁向持久和平。」

這項協議由美國特使史蒂夫·威特科夫、川普女婿庫許納，以及卡達、埃及與土耳其共同斡旋，在埃及沙姆沙伊赫完成。協議要求哈瑪斯釋放約50名人質（含部分罹難者遺體），以色列則釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯，同時逐步撤出加薩。哈瑪斯必須解除武裝並放棄治理，加薩未來的管理機制將由國際監督團隊協助建立。

這是自2023年以來第三次嘗試停火。前兩次分別因以色列的軍事行動與哈瑪斯的火箭攻擊破裂。這一次成功的關鍵在於川普政府直接施壓，以「交易式和平」的方式逼迫雙方讓步。川普據傳在與以色列總理納坦雅胡的會晤中明言：「如果你不簽，我們會離開你。」這是美國近70年來首次如此明確對以色列施壓。

川普同時宣布將親訪中東，並稱這是「美國、以色列與阿拉伯世界共同的勝利」。納坦雅胡形容這是「以色列的大日子」，並召集內閣批准協議。哈瑪斯則罕見發表聲明感謝川普的「努力」，並呼籲他確保以色列完全履行協議。

分析指出，這項停火背後的動力，來自三個現實因素的交錯：哈瑪斯內部軍事結構幾近瓦解、卡達遭以色列轟炸後急於降溫、以及川普渴望在外交舞台上創造屬於他的歷史時刻。

▼川普據傳在與以色列總理納坦雅胡的會晤中明言：「如果你不簽，我們會離開你。」這是美國近70年來首次如此明確對以色列施壓。（圖／路透）



中東從不是道德能解的問題 川普「打破規則」是唯一解法

也許，我們得先承認一件事——在以色列和哈瑪斯這場長期沒有贏家的衝突裡，川普這種「不按牌理出牌」的作法，或許真的是唯一能讓局勢動起來的方法。

以哈停火，看起來像是中東終於出現了一道曙光，但背後其實是一場權力、疲乏和交易交錯的現實政治大秀。這兩年的加薩戰爭，讓全世界一次又一次看到外交的無力——聯合國講了沒人聽、各國勸和勸不動，每個區域強權都在盤算自己的利益。結果，最後推動改變的，不是誰的和平理想，而是川普。

這次的和平，誰都能看出不是理想主義的勝利，而是現實主義的妥協。哈瑪斯的讓步，是為了生存；納坦雅胡的妥協，是為了撐住政治生命；而川普的介入，更多是為了他心中的「歷史定位」。對他來說，能親手結束一場戰爭，比重建秩序還重要——只要鏡頭前能讓全世界看到他是「締造和平的總統」，那這筆政治交易就划算。

但也正因如此，我們不得不說，川普這種不走常規、敢硬碰硬的作風，可能正是中東這個死結最需要的「偏門打法」。

他不被外交慣例綁住，不怕得罪以色列，也敢找哈瑪斯談。動機或許不高尚，但至少他敢動。很多時候，理想主義談不了和平，只有權力與利益交錯的那一刻，戰火才有可能暫時停下。

當然，把中東和平當成個人舞台，會被罵成「自我中心的外交秀」；但也要承認——他真的讓局面鬆動了。從柯林頓、歐巴馬到拜登，幾十年下來，美國總統一個個談「兩國方案」，結果都被現實打臉。反而是川普這種「非典型總統」的一腳，讓這盤死棋動了。

這或許就是當代政治最諷刺的地方：理性談判談不出和平，反而是傳統外交策略不能接受的交易型外交手段，逼出了轉機。

當然，這次停火能撐多久，誰都不敢打包票。哈瑪斯雖然放下武器，但還沒放下權力；以色列的撤軍，也可能只是階段性戰略。加薩的治理問題、重建問題、國際監督問題，全都還沒解決——這些都可能讓戰火再起。

不過，這一刻仍然有它的歷史意義。兩年戰火、無數生命之後，終於有人讓雙方暫時停下槍。川普或許不是典型的和平使者，距離諾貝爾和平獎也很遙遠，但他真的打開了一條新的可能。更重要的是，停火真的能讓加薩減少傷亡！

中東從來不是道德能解的問題，它是權力、現實與機會的賽局。或許，川普這種「打破規則」的風格，真的是這個無解問題裡，唯一可能的解法。

▼我們得先承認一件事——在以色列和哈瑪斯這場長期沒有贏家的衝突裡，川普這種「不按牌理出牌」的作法，或許真的是唯一能讓局勢動起來的方法。（圖／達志影像／美聯社）

