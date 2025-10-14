國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

▲問題的癥結不在於是否真的有境外勢力，而是趙少康與郝龍斌居然複製了民進黨最不堪的「扣紅帽」戰術。（圖／記者林敬旻攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

國民黨主席選舉正進入白熱化階段，卻因一樁「大陸網軍介選」的指控，風雲突變，內鬥升高。郝龍斌陣營質疑，有大量疑似來自中國大陸的帳號攻擊自己，他的推手趙少康更進一步公開呼籲「大陸官方不要放任」，否則形同介入台灣選舉，甚至要求國安單位介入調查。這番話一出，黨內掀起軒然大波，張亞中直指抹黑者就是鄭麗文陣營。這場選舉竟活脫脫學習民進黨人的抹紅手法，令人難以置信。

扣紅帽是最廉價的政治武器 趙、郝複製了民進黨最不堪的戰術

問題的癥結不在於是否真的有境外勢力，而是趙少康與郝龍斌居然複製了民進黨最不堪的「扣紅帽」戰術。這種政治技倆，民進黨靠它起家，也靠它維持權力；如今藍營竟照單全收，不只是墮落，更是自毀長城。

沒有證據的扣紅帽是最廉價的政治武器。台灣政治最惡劣的行徑之一，就是沒有證據地亂扣帽子。民進黨多年來靠著「親中」、「共諜」、「中共同路人」等標籤，摧毀了政敵形象。國民黨正是這種抹紅伎倆的最大受害者。

如今趙少康、郝龍斌竟將這套伎倆用來對付同黨同志，還公開呼籲「國安單位介入」在野黨的黨內選舉，這等於是邀請自己口中「政治介入司法」的民進黨政府介入國民黨內務。

當藍營主動邀請綠營政府進入黨內權力角逐時，就等於為民進黨打開干預國民黨黨務的方便之門。今天民進黨政府能介入國民黨，明天也可能介入民眾黨，後天則可對任何不順從的力量下手。藍營多年來批判民進黨司法政治化，如今卻自我打臉。這是自打嘴巴、自毀長城。

趙少康的指控毫無說服力，他所公布的「證據」，不過是幾個粉絲數百的匿名帳號留言，內容只是表達對特定候選人的支持，根本談不上系統性的介選行動。在AI生成影片、假帳號、反串留言滿天飛的時代，真偽辨別，就算真有簡體字留言支持某位候選人，也可能是大陸民間「麗粉」的自發言論，也可能是綠營反串挑撥。沒有清楚金流、沒有指揮鏈、沒有對價關係，何能輕率斷言「北京介選」？

憑空臆測、以想像代替證據的指控，無非是選戰操作的手法，而非信而有徵的事實。這與民進黨「影射殺人」的抹紅手段毫無二致。如果郝龍斌順利當選主席，國民黨再遭民進黨抹紅栽贓，「郝主席」還有什麼立場反擊？

民進黨長期靠「抗中保台」訴求壟斷輿論主導權，只要對手主張兩岸務實交流與對話，就被打成「賣台」。藍營深受其害，近年民進黨的抹紅伎倆已愈來愈無效，從「大罷免」結果看，許多民眾很反感這種惡鬥。藍營正該堂堂正正宣揚政治政見，重塑務實與理性的形象，怎能反過來照抄民進黨的爛招？

▼趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

「大陸介選」鬧劇讓民進黨漁翁得利 也讓國民黨再次陷入分裂

北京當然關切國民黨主席的選舉，但郝龍斌與鄭麗文的兩岸政策並無本質性的立場差異，頂多只是修辭上有輕重之分，中共何需冒著被指控的風險介入？網民介入與政府介入是完全不同的兩回事。如果趙郝兩人的目標是對準中國，那是愚昧；如果是為鞏固本土基層選票，那是卑劣。

當趙少康的話術，將中共放任等同於大陸介入，其影射方式與當年綠營張天欽「影射殺傷力最大」如出一轍。這不僅是政治判斷錯誤，更是戰略自殘。

難怪趙少康喊出「國安單位應調查」後，民進黨與綠媒立刻樂不可支。綠營順勢炒作「中國介選國民黨主席選舉」，成功挑起藍營內部矛盾，也為日後擴權「反滲透法」及強化網路監控製造理由，更為給國民黨扣紅帽取得正當性。

趙少康與郝龍斌聯手掀起的「大陸介選」鬧劇，讓民進黨漁翁得利，也讓國民黨再次陷入分裂的泥沼。民進黨時常拿「中共威脅」當提款機，如今藍營要角也走上這條老路，許多人認為這等於替賴清德遞刀子。這不只是趙少康自損格調，更讓民進黨有了操作大陸滲透台灣的最佳藉口。

沒有證據，就不要指控；沒有原則堅持，就不要師心自用。民進黨靠紅帽子壯大，國民黨若也靠紅帽子生存，那只說明它已失去基本的章法與規範，沒有資格站在道德高地上批判民進黨。

期望重新執政的國民黨，不該用民進黨的惡習去摧毀自己。唯有守住理性、格調與價值，國民黨才有重新站起的可能。

▼趙少康與郝龍斌聯手掀起的「大陸介選」鬧劇，讓民進黨漁翁得利，也讓國民黨再次陷入分裂的泥沼。（圖／記者林敬旻攝）

