鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量」

我們想讓你知道…鄭麗文的領導潛力，不僅在於她的能力與理念，更在於她喚醒了一個沉睡政黨的可能—那是國民黨重生的起點，也是台灣政治理性回歸的契機。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

 ●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

鄭麗文在國民黨主席選舉中脫穎而出。她的當選，不只是個人的勝利，更象徵著國民黨歷經在野長夜之後，終於出現世代轉折與改革創新的契機。

鄭麗文的崛起　意味著國民黨將主動改革、重建理念

國民黨自2016年失去中央政權以來，歷經兩次總統大選挫敗，陷入長期的信心危機與組織低潮。黨內派系傾軋、理念模糊、青年斷層、形象老化等問題層層堆疊，使這個百年政黨逐漸失去社會共鳴。

鄭麗文的崛起，意味著國民黨將主動改革，重建理念，促動政黨板塊轉移。她的特質與能力，讓人看見這個政黨仍有重生的可能。在這個台灣安危關鍵時刻，她的新思維、新風格或將成為國民黨重返執政的一大助力。

鄭麗文的政治旅程，本身就是一部理念試煉史。她早年出身民進黨改革派，曾致力於推動更理性務實的兩岸政策法，後因不滿民進黨派系壟斷與意識形態極化而離開綠營。正因這段跨黨派經歷，她深切了解對手的策略、思維與社會語言。她深知民進黨如何以道德正義包裝政治鬥爭，也明白國民黨為何一再缺乏戰意與戰力而陷於被動。

她直言而敢言，好戰而善戰，成為藍營內罕見的戰士，但炮口一直向外。多年來，她一再直言批評黨的組織僵化與路線錯亂。這些話道出實情，產生驅動力，正是國民黨走出醬缸、自我更新的潛能。

國民黨長期的困境不在缺乏人才，而在缺乏信念與戰意。面對民進黨長年主導的輿論戰與意識形態攻勢，藍營往往陷於防守，缺乏有力的論述者。鄭麗文的出現有助於填補這個空白。

她以善言與戰鬥並存的風格著稱，敢在媒體鏡頭前直球對決，敢在立法院辯論場上針鋒相對。她擅長掌握語言節奏，能用簡潔、具邏輯的話語拆解民進黨的道德敘事。例如她強調：「和平不是投降，交流不是附庸。」這樣的語言不僅具說服力，也重建了藍營在兩岸論述中的主動性。

鄭麗文的政治語言具有感染力。她以明確價值為導向，堅持中華民國憲政體系下的「一中原則」，主張在對等與尊嚴的前提下恢復兩岸對話，認為和平發展是台灣安全與繁榮的唯一道路。這樣的主張既呼應國民黨的歷史底色，也契合主流民意對和平穩定與維持主體性的期待。

在資訊戰與網路輿論主導的時代，誰能掌握議題節奏，誰就能主導政治戰場。鄭麗文長期活躍於媒體邏輯，深諳輿論操作與群眾心理，懂得如何以簡明語言傳遞複雜理念，也懂得如何在瞬息萬變的媒體環境中創造焦點。這是她在主席選戰勝出的關鍵，也是她未來對抗民進黨的有力武器。

她善於即時應戰，常能在電視辯論或社群媒體上以一敵百。這種輿論戰能力是國民黨多年來最欠缺的武器。她未來若能組建具有策略思維的媒體作戰團隊，讓國民黨重新掌握議題設定權，應可翻轉藍營的形象與話語權。

在過去選舉中，民進黨迭以「恐中」、「抗中保台」等簡化口號，主導情緒場傷害國民黨。鄭麗文若能發揮文宣力量，以理性分析反制情緒操作，讓政治辯論回歸事實層面，或可使國民黨不再只能挨打，而能在輿論戰中主動出擊。

▼鄭麗文的崛起，意味著國民黨將主動改革，重建理念，促動政黨板塊轉移。她的特質與能力，讓人看見這個政黨仍有重生的可能。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

讓國民黨重新成為「有靈魂的政黨」　這個百年政黨將迎來新的世紀篇章

台灣政治進入三黨鼎立的新格局後，如何整合在野力量，共抗民進黨的鴨霸，成為能否重返執政的關鍵。鄭麗文的跨黨派經歷，有利於她以中道整合者姿態出發的政治人物。她了解民進黨的政治謀略，也理解民眾黨的年輕族群思維，或許更能以務實方式推動藍白合作與在野協調。

她上任後的首要訊號便是「團結」，不僅團結國民黨，更要團結整個在野陣營，乃至全台灣。她明確表示：「國民黨要強大起來，不是為了權力，而是為了讓台灣不再被撕裂。」這樣的政治語言，不僅能修補藍營與白營之間的猜忌，也能吸引中間選民回流。她的領導方式注重溝通，而非權謀算計。這樣的風格有助於整合在野，形成聯盟。

攘外先要安內。國民黨長期深陷派系糾葛與權力慣性，導致黨務運作缺乏效率與方向。鄭麗文不屬於任何派系，不依附財團或地方勢力，這使她有能力超越既得利益，推動真正的內部整合與制度改革。

她主張黨務必須「去派系化」、「專業化」、「透明化」，建立以理念與政策為核心的競爭文化。她提出要建立智庫型決策中心、改革提名制度、公開財務運作，並加速年輕化布局。這些措施若能落實，國民黨將能銳氣煥發，戰力倍增。

她的改革理念不僅針對組織，更延伸至精神層面，讓國民黨重新成為「有靈魂的政黨」，讓黨員相信他們不只是選舉工具，而是理念共同體。這是讓國民黨進行思想武裝而提升戰力的必由之路。

國民黨黨員結構老化，欠缺年輕與中間選民的支持，而且長期以來，國民黨被視為「菁英政黨」、「權貴政黨」，難以與庶民共鳴。鄭麗文不靠家族、不靠財團、不靠派系，而是靠個人努力與理念累積政治資本，這樣的平民形象與親民風格可為黨注入一股真實的庶民氣息，拉近距離，廣結民心。

她的演說常以生活語言談政治，不使用艱澀理論，而強調民生痛點，這讓選民覺得她說人話、做實事。在南部等藍營弱勢區，她的庶民特質尤其具有穿透力，代表了一種新的藍色氣質，不是高高在上，而是從人民出發的政治。這正是國民黨不如民進黨的地方，她若能促進黨內上行下效，應可刷新國民黨形象。

國民黨與主流民意的一個落差，也是最被攻擊的弱點，就是「親中形象」。鄭麗文選擇正面迎戰，而非閃避。她強調：「我們捍衛的是中華民國憲法下的一中，這是我們的主權框架，也是和平基礎。」她提出「兩岸同屬一中、中華民國一中憲法」的論述，主張恢復兩岸交流對話，在對等尊嚴下開創「百年和平基業」。她認為，和平不是屈服，而是戰略。

這樣的表述既堅守國家立場，也展現理性務實的態度。她以「和平中華民國」作為國民黨新旗幟，試圖扭轉「親中污名」，讓國民黨重新與主流民意接軌。這不僅是戰略修辭，也是理念的更新，有助於國民黨建立愛台的主體性論述。

鄭麗文或許不是圓熟的政治人物，但她給人感覺真誠的；她或許不是老練的權謀家，但她擁有改革的勇氣。她代表的不僅是一位女性領袖的崛起，更是一種國民黨庶民精神的再生，是可以託付的穩健力量，可以化解兩岸的對立，確保和平。兩岸關係的重建應是國民黨的強項而非弱點，她的挑戰在於能否說服民眾接受新論述，放心國民黨絕不會在兩岸關係中損害台灣民眾的利益。

另外的嚴峻挑戰，在派系阻力與輿論壓力下，她能否促使各方一心一德？她堅守改革初心？能否真正凝聚世代共識，讓青年重新相信藍營？若她能成功推動內部整合與轉型，重建兩岸論述與社會連結，國民黨或許真能在2028年重返執政。

她在勝選後的宣言中說：「國民黨要強大起來，不是為了權力，而是為了讓台灣不再被撕裂。2028年，我們要讓中華民國再度光榮。」這句話，既是政治誓言，也是時代呼喚。

鄭麗文的崛起，是國民黨的一次集體試煉。她從異端變核心，從孤軍奮戰到帶領團隊。她代表的是國民黨重新尋找生命力的努力。國民黨若能在她的帶領下重新獲得人民信任，這個百年政黨或許將迎來新的世紀篇章。

鄭麗文的領導潛力，不僅在於她的能力與理念，更在於她喚醒了一個沉睡政黨的可能—那是國民黨重生的起點，也是台灣政治理性回歸的契機。

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

關鍵字: 陳國祥 雲論 國民黨 鄭麗文 黨中央 民眾黨

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量..
