川普的神秘亞洲行？ 　川習會到底會不會登場？

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普預計本週末啟程展開他的「亞洲之行」，這趟行程充滿未知。根據白宮的說法，川普將先赴馬來西亞參加東協相關會議，接著訪問日本與韓國，其中最受矚目的焦點，是他是否會在韓國與中國國家主席習近平舉行會晤。

但截至目前，北京方面仍未確認這場「川習會」是否真的會登場。白宮對行程也相當保密，只強調此行「將為美國帶來重大交易與外交突破」。

川普在週末搭乘空軍一號時對記者表示，他和習近平「關係非常好」，並再次放話「我不想讓他們跟我們玩稀土遊戲」。他強調，美中有可能在未來幾週內達成一項「公平又偉大的協議」，內容包括中國恢復購買美國大豆、遏制芬太尼流入美國，以及放寬稀土出口限制。

不過，這趟行程的不確定性仍讓外界擔心。智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主管葛來儀認為：「這整趟亞洲之行的模糊性，是川普外交風格的延伸。他喜歡製造驚喜，但這種不確定也可能引發市場與盟友的不安。」

專家分析，川普政府第二任期縮減了國安會與外交顧問團隊，依賴一小群忠誠幕僚做決策，使得這趟外交出訪的政策準備工作更加模糊。曾任拜登政府亞洲政策顧問的杜如松（Rush Doshi）指出：「這樣的結構讓美中互動陷入未知。中國人覺得他們已經摸清川普的底——繼續施壓，他可能會讓步。」

除中美關係外，川普此行也將訪問日本與韓國。日本新任首相高市早苗剛上任，是日本第一位女性領袖，被視為安倍政治路線的延續者。外界關注川普是否能延續他過去與安倍晉三間的「私人友誼外交」。

在韓國，川普預計出席亞太經合組織（APEC）峰會，並希望在貿易議題上達成新協議。不過，首爾方面仍對美方提出的龐大投資基金規模感到猶豫。

整體而言，這趟亞洲行仍籠罩在不確定之中，從行程、會晤到協議內容都未敲定。而最大的懸念，就是——川習會，會不會真的發生？

川習會不只是一次會面 而是美中關係止跌的正向訊號

筆者根據歷史經驗，認為這場川習會極可能破局。北京不願在川普設定的節奏下登場，而川普又習慣透過公開喊話逼對方就範。這樣的互動，讓雙方難以找到平衡。

但現在情勢出現轉折，相信很多人都觀察到，美中在最後關頭仍在全力斡旋，因為雙方都不希望讓外界解讀成「破局」。重點是，「破局」對金融市場帶來的衝擊不是川普所樂見！

對川普而言，如果臨行前確認習近平不會現身，這趟「亞洲行」的政治效益將大打折扣；而對北京而言，川普一再放話卻不回應，如果真是北京想要展現的強勢，那就要硬到底不能退讓，但如果川普提出的條件讓中方可以接受，順勢合作也不是沒有好處，簡單說，中方現在認為「川普不想難堪，就一定會讓步」，而北京正在對美國釋出的條件進行評估！

筆者認為最近川普強調「中國對我們非常尊重」、甚至主動說「中國不想入侵台灣」，都是外交訊號。尤其是「台灣牌」的打法跟過去不同，不是要不要支持台獨的操作，而是利用強調中國不會入侵台灣，來淡化美國一直強調「中國是印太區域最大威脅」的敘事，甚至不惜打臉美國軍方提出的「戴維森窗口」，目的就是要創造美中領導人見面的「條件」。川普的話術轉變，是否真能讓習近平重新思考，我們很快就會看到結果。

距離大家期待的川習會，剩下一週左右的時間，現在判斷「會不會見」的指標，在於領導人的行程如何調動。按照原定計劃，川普預計10月29日抵達韓國，習近平則只會在10月31日APEC領袖會議上現身。

如果這幾天白宮宣布「行程延長」，川普會在韓國留到10/31之後，那幾乎可以確定——美中在最後關頭談成了條件，川習會將登場。反之，若一切照舊，代表北京仍不願在川普設定的節奏中起舞。

說穿了，川習會不只是一次會面，而是全球期待美中關係稍微止跌的正向訊號。不過，筆者認為，就算止跌，可能也只是暫時！

因為現在的北京，對川普的交易型外交已經展現出不願也不需要配合的自信了！

