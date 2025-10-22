ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威脅論悖論」

我們想讓你知道…此次演講固然提升臺灣國際能見度與話語權平臺，臺灣能以主動者身份提出理念與主張，逐步進入「制度化對話」的邊緣位置，而不僅被動接受他國設定議程。然而，其安全風險與對撞升級可能性增加。

▲。（圖／外交部提供）

▲華沙安全論壇迄今已成為中東歐最具影響力的安全與外交政策對話平臺，也是歐洲年度重要安全盛事。此次論壇以「臺灣外交部長」稱呼林佳龍，是我國外交部長首次在該論壇發表公開演講。（圖／外交部提供）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

近日外交部長林佳龍首登華沙安全論壇，以「再造全球民主供應鏈」為題發表公開演講，成為臺灣首名獲邀前往波蘭當地智庫卡斯米爾波拉斯基基金會(Casimir Pulaski Foundation)舉辦的華沙安全論壇(Warsaw Security Forum)發表公開演說的外交部長。宣稱當前中國、俄羅斯、伊朗、北韓等威權政權已形成「動亂軸心」，挑戰以規則為基礎的國際秩序，而臺灣則是值得信賴的合作夥伴，也在強化全球供應鏈的韌性、可信任性上扮演關鍵角色，臺灣生產全球超過90%的最先進半導體，是全球科技生態系的中樞力量。

華沙安全論壇自2014年創辦以來，迄今已成為中東歐最具影響力的安全與外交政策對話平臺，也是歐洲年度重要安全盛事。

此次論壇以「臺灣外交部長」稱呼林佳龍，是我國外交部長首次在該論壇發表公開演講。林指出全球供應鏈近年因新冠肺炎疫情與俄烏戰爭等區域性危機、威權政權集結、民族主義，及去全球化浪潮四大因素，接連受到嚴峻挑戰，當務之急為全球理念相近國家團結，共同再造全球民主供應鏈，而臺灣則是民主供應鏈中的關鍵節點。

臺灣是全球科技生態系的樞紐，並已成為人工智慧(AI)時代驅動全球科技進步的關鍵力量，臺灣憑藉在先進半導體與電子產業的傑出實力，如同臺灣為美國矽谷科技巨擘所做的貢獻，臺灣已準備好協助歐洲工業領袖進一步壯大，成為歐洲未來各產業冠軍的推手。民主臺灣在全球供應鏈扮演關鍵角色；威權中國成為全球動亂軸心。

在這篇演講，首先宣稱中俄伊朗威權政體成為動亂軸心，形塑中國威脅論。面對威權政權集結及新興安全挑戰，臺灣呼籲夥伴共同打造建立在民主盟友「信任圈」(Ring of Trust)上的「非紅供應鏈」，以守護產業生存與民主存續。臺灣與歐洲安全密不可分，歐洲與臺灣站在一起，共同攜手建立基於相同價值觀的穩固聯盟及阻止威權擴張。中國、俄羅斯、伊朗等威權政權已形成「動亂軸心」，臺灣則是值得信賴夥伴，強化全球供應鏈的韌性、可信任性上扮演關鍵角色。

林佳龍的演講強化民主體系間的合作意識與同盟基礎。在全球面對威權勢力干預、網路滲透、資訊戰的趨勢下，提出「制度性供應鏈安全」、「共同價值防線」等語彙，有助於把臺灣置入民主國家彼此防衛與協作的語境中。

中國大陸的對此所為的反應，比起直接「大規模外交報復」，基本上僅有語言批評與宣示立場。中國外交部發言人郭嘉昆重申「世界上只有一個中國、臺灣是中國領土不可分割的一部分」；並批評賴清德政府「頻繁打著各種幌子四處竄訪、渲染大陸威脅」，這是典型的一中原則立場再表態，旨在對國際場合中臺灣的外交行動發出警告，強調大陸在臺灣議題上的敏感紅線。

大陸批林佳龍出席論壇屬於「竄訪」行為，是在渲染「中國威脅」，認為這是民進黨政府在國際間以外交行動誇大自身所謂被威脅感。

此指控意在透過語言戰壓迫臺灣媒體、國際社會對臺灣外交行動產生懷疑或顧忌。同時，並未見大陸對林佳龍演講後採取大規模外交反制，如召回大使、中斷某些對話機制等

這可能出於考量：若過度反彈，反可能強化林演講的國際關注與同情，反成反效果。大陸透過外交語言與媒體宣傳途徑回應，強調其立場與原則底線，但沒有立即展開明顯具體的大規模反制措施。

演講中也提到，臺灣提高國防費支出，希望與歐洲組建聯盟捍衛價值。林佳龍宣稱，來自大陸的安全威脅，大陸持續使用灰色地帶戰術、網絡攻擊、虛假信息宣傳和進行軍演。為應對這些安全挑戰，臺灣已將明年的國防開支增至GDP的3.32%，將超過許多歐洲國家的水平。臺灣的軍費開支將穩步增長，到2030年將達到GDP的5%，這將有助於增強臺灣軍事潛力和國防能力。強調臺灣也願意與歐洲盟友攜手合作。

尤其林宣稱現在是歐洲支持臺灣、組建一個強大聯盟捍衛共同價值觀，並阻止專橫政權擴張的時候。儘管這為亞洲地緣政治爭取更多戰略支持，若歐洲、北約或其他民主國家願意進一步在亞洲議程中支持臺灣，例如在印太安全政策中納入臺灣角色。然而，臺灣期待北約的軍事聯盟支持恐將是一廂情願不切實際。

林也呼籲歐洲應深化對臺灣的投資。他指出，將推動更務實、更具前瞻性的政策，歡迎更多臺灣企業到歐洲拓展市場。臺歐強化合作可促進具韌性且多元的科技生態系，有助歐洲達成「再工業化」(reindustrialization)的目標，這對於「歐洲再武裝計畫」(ReArm Europe Plan)也至關重要。

臺灣是歐洲未來成功實現其「數位歐洲計畫」及歐盟「AI大陸行動計畫」等AI宏圖的關鍵夥伴，鼓勵歐洲與臺灣攜手合作，「Chip in with Taiwan」，推動AI創新。

民進黨政府強調深化與歐洲、東歐、中東歐國家的科技與產業連結。林演講強調臺灣在半導體與高科技產業中的戰略價值，若能配合政府與產業界推出實質合作方案，例如投資、技術轉移、供應鏈聯盟，可增強在歐洲的實質介入與影響力，這種產業伸展常被視為「外交杠桿」。足見民進黨政府試圖運用高科技產業作為國際外交戰略布局。

林佳龍演講充滿風險與限制／負面效應

一、大陸可能加劇壓迫與外交施壓。在大陸內部與對臺戰略上，這種演講可能被視為「破壞性外交動作」；可能回應更加猛烈的軍事或灰區行動，如加強軍演、空域／海域干擾、外交孤立、經濟報復等）。臺灣在提升外交能見度時，需同步做好應對陸方反擊的準備。

二、可能被標籤為「挑釁性外交提升」。解讀為臺灣在外交上更激進、更主動地挑戰大陸，若後續行動與過度宣示脫節，可能引來批評或懷疑。

三、擴張外交空間需要持久投入，若只是「象徵性演講」而缺乏後續政策落實，難以提升長期影響力。

綜上所論，此次演講固然提升臺灣國際能見度與話語權平臺，如在歐洲與北約相關安全論壇場域中，臺灣能以主動者身份提出理念與主張，逐步進入「制度化對話」的邊緣位置，而不僅被動接受他國設定議程。然而，其安全風險與對撞升級可能性增加。

在兩岸關係本就敏感的背景下，任何提升臺灣外交展示的舉動，都有可能引發軍事摩擦或警戒升高。若大陸認為此類動作跨越其「底線」，可能採更硬手段回應。

▼大陸內部與對臺戰略上，這種演講可能被視為「破壞性外交動作」；可能回應更加猛烈的軍事或灰區行動，如加強軍演、空域／海域干擾、外交孤立、經濟報復等）。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

奔騰思潮專欄

奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

