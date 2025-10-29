ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

我們想讓你知道…中國買一點大豆、放一點消息，看似讓川普贏了面子，但換來的是對自身產業升級的時間、技術與空間。在中美這場你來我往的拉鋸戰中，這種「以退為進」的策略，遠比口號與推文更具殺傷力。

▲。（圖／路透）

▲中國國有企業中糧集團近日透過太平洋西北港口購買三批、總計約18萬噸的美國大豆，為本季首次已知的對美採購。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中國國有企業中糧集團近日透過太平洋西北港口購買三批、總計約18萬噸的美國大豆，為本季首次已知的對美採購。這項消息曝光之際，正值中美準備在韓國舉行領袖會晤前夕，雙方談判代表日前於馬來西亞達成初步貿易框架協議，預計涵蓋取消近期關稅與出口限制。該消息也立即引發芝加哥期貨市場反應，大豆價格上升至15個月高點。

然而，這項採購雖受關注，實質意義有限。自貿易戰爆發以來，中國已大幅降低對美國大豆的依賴，轉向巴西等南美供應商。

2025年迄今為止，中國大豆進口持續創新高，但其中九成以上來自巴西；對美進口量則創2006年以來最低記錄。北京透過入股南美港口、推動鐵路建設等手段，強化南美供應鏈控制力，並積極推動國內基改作物試點與大豆替代方案，以降低整體進口依賴。

專家指出，即便雙方本月達成協議，美國農民也難以彌補失去的市場份額。美方雖然努力推動農產出口多元化，與日本等國進行新貿易安排，但中國市場的規模與過去的依賴程度，短期難以被其他市場替代。

中國用極低成本　精準敲打美國政治結構最脆弱一環

在川習會即將登場之際，中國宣布對美國大豆重新進行採購，觀察美中競爭的學者專家們應該沒有人會感到意外。因為這正是中國最擅長的談判策略之一：用極低的成本，精準敲打美國政治結構最脆弱的一環——中西部農民的票倉。

消息一出，看看愛荷華州的參眾議員立刻在社群平台發文表示歡迎，就知道這樣的操作不是巧合，而是中國精準計算下的必然反應。

大豆，不只是一種農產品，它是美國選舉地圖上的政治指標作物。北京清楚，一船大豆，不只是進入中糧的倉庫，更是直接送到美國農村保守派選民的心理，讓他們對川普再次懷抱希望。這筆交易買的不只是糧食，而是川普選舉的籌碼與「政績」。

這種策略性採購的CP值極高：花一筆市場行情內的小錢，便能換來一連串政治與外交上的迴響，甚至換取在高科技與軍事出口管制談判中的某些空間。這也是中美長期對抗中，中方手中少數可以靈活運用的槓桿工具之一。

從策略角度來看，這種操作揭示了一個重要原則：在長期博弈中，如果一方能夠以低成本有效打擊對手關鍵利益，而對手卻需要高代價才能回擊，那麼主動權往往會慢慢傾斜。中國用大豆打擊美國，幾乎零風險；而美國若要對中國施壓，往往動輒得咎、牽涉全球供應鏈與盟邦合作。

▼在川習會即將登場之際，中國宣布對美國大豆重新進行採購，觀察美中競爭的學者專家們應該沒有人會感到意外。因為這正是中國最擅長的談判策略之一：用極低的成本，精準敲打美國政治結構最脆弱的一環。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

中國看似讓川普贏了面子　但換來的是時間、技術與空間

更重要的是，這筆大豆交易只是一場更大棋局中的一步。當大家的目光集中在半導體、AI、軍事科技領域的封鎖與競爭時，北京用「農產品」這張牌，換取可能影響未來數年的技術進展與供應鏈安排。

川普想要面子，中國給得起。但北京真正要的是裡子——包括美國對晶片出口的放鬆、技術合作的延長，甚至是拖延對中國科技關鍵材料的限制。

從產業結構的角度來分析，中美在半導體競爭中的位置高度不同。美國確實在上游設計與EDA軟體方面領先全球，但製造業中段環節依賴台積電、三星等外國企業，國內產能不足。而在底層原材料，尤其是稀土與特殊金屬的提煉與加工，美國幾乎無法擺脫中國供應。

簡單來說，美國在「研發」上領先，但在「生產」與「原料」這兩端面臨結構性劣勢；中國則在最基礎的底層牢牢把控資源，在中游製造努力追趕，而在上游技術則寄望於時間換空間。

如果中國能在川普任期內，利用川普的交易性格，換取更多美國技術轉移的空間，那麼在五至十年後，中國的目標將不只是稀土霸主，而是在整個供應鏈中形成對美國的壓倒性優勢。

這場結構性競爭的勝負，最終取決於誰有「長期戰略思維」。若美國政治人物仍然只看眼前選舉結果，以農民支持率來決定對中談判底線，而中國卻有一個五年、十年不換方向的計畫與國家資源集中動員的能力，那麼自由民主的制度優勢將難以轉化為戰略優勢。

中國買一點大豆、放一點消息，看似讓川普贏了面子，但換來的是對自身產業升級的時間、技術與空間。在中美這場你來我往的拉鋸戰中，這種「以退為進」的策略，遠比口號與推文更具殺傷力。

當中國能用幾萬噸大豆撬動美國的政治槓桿時，美國甚至全球民主國家或許都該反思：民主制度下的政策決策，是否能避免短視的政治算計，是否能跨越政黨競爭來思考長期國家戰略？如果不能跨越黨派合作，如何能應對來自計畫經濟體制的長線博弈？

▼中國買一點大豆、放一點消息，看似讓川普贏了面子，但換來的是對自身產業升級的時間、技術與空間。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。

