盧秀燕危機領導學：從非洲豬瘟事件看地方政府的責任政治

▲▼盧秀燕出席非洲豬瘟記者會。（圖／記者許權毅攝）

文／東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄

台中市這次非洲豬瘟疫情風波，成為地方治理的一面鏡子。盧秀燕市長在事件中展現了「負責任的政治」與「誠實面對問題」的姿態，這不僅止於一場疫情的處理，更凸顯出台灣地方政治文化正在轉變：從推責式治理走向擔當式治理。

首先，盧市長在第一時間明確指出防疫的核心任務：「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」。這句話不只是行政指令，更是一種政策定調。她在第一時間主動與中央溝通、配合採檢與後續封場措施，避免疫情擴散，這展現出台中市政府在面對突發公共危機時的行動力與決斷力。與其說這是「防疫」，不如說是對市民的安全承諾。

其次，面對社會質疑與行政瑕疵，盧秀燕選擇「先道歉、再究責」。她公開表示：「身為市長，我必須概括承受。」並宣布農業、環保及動保等主管首長人事異動。這樣的危機回應方式，符合現代政治倫理中「領導者負全責」的原則。相比於廿多年前某些地方首長傾向把錯誤歸咎下屬、或以技術性語言閃避問題，盧市長的直率與擔當，反而重建了政府與人民之間的信任基礎。

然而，從制度層面來看，這次事件也揭露出中央和地方政府之間在「防疫執行鏈」的問題。這反映出中央和地方之間缺乏嚴謹的SOP與權限界定。公務員基於善意行動，卻因資訊與程序不一致，反而影響整體防疫可信度。這不是單一人員的失誤，而是體制設計上的警訊。

因此，台中市政府這次的危機，不僅是生物防疫事件，更是一場「行政治理」的壓力測試。從這起事件演變過程可看出，盧市長選擇三項正確的策略：

一是「面對問題」——沒有掩飾錯誤、沒有轉移焦點，先面對民眾的擔憂。

二是「快速反應」——即刻啟動人事調整與內部調查，防止危機擴散。

三是「重建信任」——透過誠懇道歉與公開說明，讓社會感受到政府的誠意。

這樣的危機處理模式，正是民主政治成熟的象徵。市民或許不要求政府永不出錯，而是要求政府在出錯後「如何修正」。盧秀燕以「媽媽做不好，一樣要檢討改進」這句話，成功將政治語言轉化為情感語言，讓市民感受到她的真誠與責任心，這在當前政治氛圍中極為罕見。

對其他縣市而言，台中案例提供五項重要借鏡：

一、防疫與政治應分離：專業決策必須凌駕政治攻防。

二、建立明確授權鏈：誰能進場、何時清消、何時採檢，都應制度化。

三、資訊透明即信任基礎：地方政府應定期公布疫調進展，減少猜疑。

四、領導者應以誠信止血：危機時刻，誠懇面對比技巧更能挽回信任。

五、制度比個人重要：事件後除了人事更替，應立即檢討體制性問題。

從政治倫理的角度看，盧秀燕的作法既有謙卑的姿態，也具政治智慧。她直面事實，主動承擔，

市府團隊也積極應對，並未讓事件任其惡化擴大。這樣的政治誠信，不僅化解了一場潛在的信任危機，也為地方首長樹立示範。

總而言之，政治的本質在於服務大眾，中央與地方政府責任擔當，真誠面對國人食安為重。當台中市府以「防疫不外流」守住底線，以「公開道歉」守住信任，這場危機反而扭轉市府形象，也使台灣地方治理文化，趨於邁向更成熟的一步。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。