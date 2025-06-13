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川習熱線90分鐘　北京對「台灣問題」所傳達的訊息

我們想讓你知道…北京認為在當前兩強的關係中，台灣問題和雙方的經貿關關稅議題同等重要；僅用短短48個字陳述，或許代表這就是北京要外界務必注意到、最重要的立場。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中共國家主席習近平於6月5日晚間，完成通話，歷時約九十分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

美國總統川普與中共國家主席習近平於6月5日晚間，完成了川普就任以來，雙邊元首的首次通話，歷時約九十分鐘。

跡象顯示，這次通話應該是由華府方面先提出要求，並且為了獲得北京的肯首，華府不僅答應由北京對外宣布雙邊元首已完成通話的消息，也同意由北京先公布談話內容的文字稿；當然，文字稿發布前應該還是會先讓華府過目、調整。

台灣問題與美中關稅戰　重要性不分軒輊

在這篇由《新華社》於通話當日晚間所發布的談話要點中，北京於正文的第二段、緊接在習近平關於近期美中關稅戰的陳述後，單獨用一段來陳述台灣問題，即「習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

這樣的安排，代表北京認為在當前兩強的關係中，台灣問題和雙方的經貿關關稅議題同等重要、不分軒輊；更令人玩味的是，在掌握訊息發布權的狀況下，北京若要用更多篇幅，陳述台灣問題對雙邊關係的各種影響；或者如同第一段，運用中文的特性，以貌似緩和的語調，包裝北京政府對川普政府的指責與如何調整錯誤的「指導」，亦無不可。

但北京卻僅用含標點符號短短48個字來陳述，這或許代表這就是北京要外界務必注意到、最重要的立場，因此不願用更多的陳述來模糊焦點。

台灣不獨則北京不武

倘若如此，則在這短短的48個字中，北京對華府或外界，究竟想傳達那些訊息？

首先，北京想傳達的，或許是在現階段、最起碼在川普總統任內，中共沒有武力犯台的主觀意願，也就是北京不存在「武統時間表」。

外界關於北京可能在2027年甚至2026年侵台的說法純屬臆測，非北京的想法；而北京唯一會對台動武，並因此將華府捲入衝突的情形，只有北京口中「台獨分裂份子」的舉措。

換言之，北京可能是拐彎抹角地對華府表示，在川普政府任內，只要「台灣不獨」，則「北京不武」！

第二，北京想提醒華府，既然「台獨分裂份子」的舉措是接下來四年，唯一可能將雙方捲入衝突的因素，因此若想避免衝突，華府就應該認真看待北京在台灣問題這個「核心利益」上的看法，尤其不要成為北京口中，少數「台獨分裂份子」推動「倚外謀獨」的助力!

第三，北京也可能想利用近期華府國安圈風向的變化，提醒華府應該約束台灣政府的舉動，如同當年小布希總統之於陳水扁總統的情形，來防止美中兩強因為臺灣問題引發雙邊衝突。

例如美國知名的《外交政策》(Foreign Policy)季刊，就在5月1日刊出標題為《川普應約束臺灣》(Trump should rein in Taiwan)的專文，主張川普政府應對賴清德總統近期的言論與政策動向進行「外部約束」，以避免臺海衝突升溫然後將美國捲入。

▼北京想提醒華府，若想避免衝突，華府就應該認真看待北京在台灣問題這個「核心利益」上的看法。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

台灣問題並非過場　而是談判的一環

在了解北京關於台灣問題所想傳達的立場和訊息後，接下來就可進一步推敲，習近平在與川普通話的過程中，加入台灣問題，究竟只是歷次美中高層對話必經的過場，還是北京有意在雙邊的關稅談判中，將台灣問題納入？

對台灣比較不利的是，答案似乎是後者。

因為早在4月中旬，當雙方關稅談判遲遲無法展開，川普總統開始嘗試尋求與習近平直接對話時，即有匿名人士透過外媒表示，北京方面希望川普政府在同意展開貿易談判前，先採取一系列行動，其中就包括「美方願意正視中國大陸對美國制裁與台灣議題的關切」。

此外，5月16日川普總統在白宮記者會上，突然說道「中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利」，雖然事後美國國務院表示「川普的發言明顯是針對美中貿易關係」；但不免令人懷疑，川普本人是否在與少數核心成員討論美中關稅問題時，曾接收到北京希望一併討論台灣問題的訊息，因而在川普心中留下印象，才會在白宮記者會中脫口而出。

這些跡象，似乎顯示在這輪美中關稅談判中，台灣問題不僅僅是過場，而可能是整個談判中的一環。

華府與北京在台灣問題上　可能達成的交易

若華府與北京真的將台灣問題包裹進這輪談判中，則可能達成交易的內容，從川普政府將中共視為主要戰略競爭對手，與其國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)在香格里拉對話(The Shangri-La Dialogue)中的發言，應可判斷華府不可能將台灣任由中國大陸處置；但諸如對台灣政府的的言論與政策動向進行「外部約束」、對臺美的軍事與政治交流設限，或同意公開表示「美國反對台灣獨立」、甚至將之作為與北京簽署中美《第四公報》的內容等，卻有可能成為川普政府用來與北京交易的內容。

從北京的角度，這些內容可以讓習近平在遏制台灣「倚外謀獨」、維護中共核心利益的重要工作上，取得具體、可見的成績，能用來扭轉自習近平2012年接掌大權以來，在兩岸統一問題上缺乏建樹的情形，亦可合理化北京對華府所做出的讓步。

況且，只要北京將這些與台灣問題攸關的交易，包裝成與川普政府進行關稅談判的「前提」，如同4月中旬「匿名人士」對外媒釋放的消息，就可相當程度地對北京「不把核心利益當作交易標的」之說法自圓其說。

因此，後續我方政府應密切關注的，一是川普政府為了能在8月份前與北京達成初步成果，避免聖誕假期出現美國國內物價飆漲、美國民眾無東西可買的情況發生，是否會在談判過程中，同意將台灣議題納入；另外也該提防的是，若北京遲遲不願做出讓步，則川普政府不無可能運用台灣議題，來刺激北京。

坦白說，不管是那一種發展，對台灣都不利

▼台灣該提防的是，若北京遲遲不願做出讓步，則川普政府不無可能運用台灣議題，來刺激北京。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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揭仲專欄 揭仲

揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，現任中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員。研究領域包括中華民國國防政策、中華民國南海政策、中共軍事改革與中共強制外交專題等。

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