中共九三閱兵的言外之意

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩9月3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

中共在九月三日於北京舉行以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」為名的閱兵儀式，由習近平親自校閱，總計出動兵力上萬人、各式飛機119架、地面裝備數百輛，分組成45個方（梯）隊，其中包括不少首次公開亮相、甚至之前未曾聽聞的裝備，引發高度關注。

然而，中共這次閱兵雖以紀念抗日戰爭為名義，但整個過程中，與抗戰的連結十分有限；幾乎只有習近平在登上天安門城樓時，與數位抗戰老戰士代表握手，和習近平的致詞內容，讓人勉強想起舉行閱兵的理由。

相形之下，2015年7月馬英九政府在湖口國家閱兵場舉行的抗戰勝利70周年「國防戰力展示」，不僅會場周遭有放大的日本降書與各重要會戰的陳述，與抗戰裝備的實體與全尺寸模型，更安排抗戰老兵身著當年軍裝搭乘悍馬車，在受閱部隊前方通過司令臺，接受三軍統帥及在場觀禮民眾的歡呼與致敬，紀念抗戰勝利的主旋律十分清晰。

由於抗戰元素少之又少，使中共這場閱兵雖以紀念抗戰為名，本質上卻是習近平軍事改革10周年的成果展；因為習近平就是在2015年9月3日，「中國人民抗日戰爭勝利70週年」閱兵儀式上，宣佈將裁軍三十萬人以優化軍隊結構，被視為中共這波軍事改革的起點。

同時在閱兵儀式的過程和許多細節上，更充斥了許多高度政治性的「言外之意、弦外之音」。

宣揚習近平軍改成果

整場閱兵最重要的「言外之意」，就是呈現習近平的十年軍事改革已獲致豐碩成果，來淡化軍改過程中，出現的「戰略支援部隊實驗失敗」與「高階幹部貪腐問題嚴重」等缺失。

首先，在徒步方隊構成上，軍改後新成立的「軍事航天部隊」、「網路空間部隊」、「信息支援部隊」與「聯勤保障部隊」等四個兵種，各組成一個方隊；使這四個兵種在參加人數與規模上，與軍改前即存在的陸軍、海軍、空軍與火箭軍（前身為第二砲兵）的四個軍種方隊旗鼓相當，突顯這四個新兵種在重要性方面，與四個傳統軍種無分軒輊。

尤其是頂者「首次」參加閱兵的光環，在宣傳上更被刻意突顯的「軍事航天部隊」、「網路空間部隊」，與「信息支援部隊」；這些安排，應該是有意掃除這三支部隊的前身、一度被視為習近平軍事改革重要象徵的「戰略支援部隊」，在實驗性地存在七年多後，因為無法達成預期效果而遭撤銷後，外界對共軍在航天、太空、網路和電磁空間等領域戰力的疑慮，避免讓這個失敗，成為習近平軍事改革的重大瑕疵。

同樣情形，也出現在裝備方隊中、壓軸的「戰略打擊」方隊，共軍出動各式陸基彈道飛彈、巡弋飛彈與高超音速飛彈、從南海發射即可打擊美國全境的巨浪-3潛射彈道飛彈，與可供轟六N掛載的驚雷-1空射彈道飛彈等，向外界展示已擁有洲際彈道飛彈、核子動力彈道飛彈潛艦和戰略轟炸機等三種核子打擊能力；除增加對美國與區域各國的威懾效果，也有藉此掃除火箭軍醜聞不斷所帶來的陰霾，維持中共在其他國家心目中的戰略嚇阻能力，更不想讓火箭軍的風波，使習近平的軍事改革失色。

▼整場閱兵最重要的「言外之意」，就是呈現習近平的十年軍事改革已獲致豐碩成果，來淡化軍改過程中，出現的「戰略支援部隊實驗失敗」與「高階幹部貪腐問題嚴重」等缺失。（圖／翻攝新華社）

塑造攻防兼備的印象 震懾美國

在閱兵的裝備方隊中，共軍刻意凸顯「聯合抗擊作戰」(即反介入/拒止作戰)、「彈道飛彈防禦」、「高超音速武器」、「反無人機」、「無人作戰載具」與「戰略打擊」等戰力，在體系上的完整性。

例如在「聯合抗擊作戰」部分，不僅有比較傳統的掠海超音速反艦飛彈、沖壓與乘波體兩種高超音速反艦飛彈，也有鷹擊-20反艦彈道飛彈與「戰略打擊群」中的鷹擊-21空射反艦彈道飛彈。

事實上，共軍在九三閱兵中，一口氣亮相8款高超音速武器，其中可執行反艦任務的就多達5種，包括鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19、鷹擊-20與鷹擊-21；更涵蓋當前高超音速武器發展上的所有三種構型，即雙錐體（鷹擊-20和鷹擊-21）、乘波體（鷹擊-17），與吸氣式自主動力飛行器（鷹擊-19）。

換言之，共軍在九三閱兵中，展示了型號繁多、構型各異、彈道多樣的「聯合抗擊作戰」兵器，對美軍在西太平洋與南海的艦隊，勢將造成不小的威脅。

這些「聯合抗擊作戰」武器，加上作為彈道飛彈防禦系統核心戰力，即據稱可在大氣層外攔截洲際彈道飛彈的中段，連高超音速武器和衛星也可攔截的紅旗-29防空飛彈，與有中共版薩德（戰區高空防禦飛彈，Terminal High Altitude Area Defense, THAAD）之稱的紅旗-19防空飛彈，及艦載與陸基的雷射武器等；顯示共軍既有能力重創美軍在西太平洋的艦隊，也能有效保護自身的艦隊與本土，使閱兵成為共軍向外界證明已具備強大「攻防兼備」戰力的舞臺。

強化習近平的領導地位

共軍之所以透過這場精心設計的九三閱兵，向美國展現強大的「攻防兼備」戰力，除了要落實習近平在2023年，主持二十屆中央國家安全委員會第一次會議時的指示，即「把備戰與止戰、威懾與實戰、戰爭行動與和平時期軍事力量運用作為一個整體加以運籌」，以「提高有效懾敵制敵的軍事實力」，並「運用軍事力量和軍事手段營造有利戰略態勢」外；另一重「言外之意」，是要進一步確立習近平的領導地位、掃除外界許多不實的揣測，或許也有替習近平在2027年、中共二十一大後，繼續掌握最高領導權造勢與建立正當性的用意。

例如，在受邀觀禮的退休正國級幹部中，包括李瑞環、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗，但先前數度被外媒形容為「反習派」領袖之一的胡錦濤，卻未出席。

另外，在中央電視台近95分鐘的轉播畫面中，整個中央軍事委員會，似乎只有習近平一人出現在畫面中；人也在場、過去曾數度傳出在軍權上架空習近平的軍委副主席張又俠，卻完全隱形！要不是9月4日《解放軍報》在報導中，將張又俠列為出席大會的人員名單，外界根本無從判斷張又俠是否出席。

這些在儀式安排與宣傳中的細節，目的應該是突出習近平在改革強軍上的功績，與習近平在共軍與中國共產黨內，無人可比擬的領導地位。

▼ 共軍之所以透過這場精心設計的九三閱兵，向美國展現強大的「攻防兼備」戰力，另一重「言外之意」，是要進一步確立習近平的領導地位、掃除外界許多不實的揣測。（圖／路透）

