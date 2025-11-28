ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
從國民黨主席改選、面臨當前危機改革　搜尋重返執政之路

我們想讓你知道…鄭主席及其團隊應重塑善治執政品牌及形象，以「務實、穩定、和平」為訴求，凝聚中間溫和力量及年輕人支持度、認同，以利選票極大化目標。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭當選主席後國民黨迎接中生代鄭麗文領導的時代開始。鄭主席來自民進黨，對其政黨性格、派系共治及政策路線知之甚詳。同時也是野百合世代、具有從事青年工作及媒體經驗。（圖／記者湯興漢攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

近期《ETtoday民調雲》針對國民黨黨員的民調顯示，高達98.3%的受訪者認為國民黨已到須要「大規模改革」時刻，這凸顯基層黨員對國民黨未來發展的焦慮與疑慮。被視為最嚴重的三大危機依序為：一、年輕族群支持度偏低(70.6%)；二、溝通與媒體操作能力弱(50.7%)；三、缺乏清晰立場與願景(47.2%)。這不僅反映其黨內的結構性問題，也象徵國民黨作為百年政黨，正面臨組織「老化與斷層危機」。

國民黨若要重新成為執政力量，須正視這三大問題的成因與改革方向。從國民黨黨主席選舉辯論，很明顯黨員已逐步將關注的問題聚焦六方面，包括：一、國民黨受年輕族群支持度偏低；二、黨領導層年齡偏大，「老藍男形象」相當明顯；三、黨內鬥爭不團結；四、黨內「醬缸陋習」宮廷文化欠缺政治透明化；五、媒體宣傳及政策論述能力不足；六、兩岸政策及路線搖擺不定欠缺旗幟鮮明。這六個問題恰可歸納成民調所凸顯的三大危機。

國民黨主席選舉過程中鄭麗文、郝龍斌間的跨世代競爭，演變成「世代交替」與「路線維穩」兩種路線交鋒。鄭當選主席後國民黨迎接中生代鄭麗文領導的時代開始。鄭主席來自民進黨，對其政黨性格、派系共治及政策路線知之甚詳。同時也是野百合世代、具有從事青年工作及媒體經驗。

國民黨應從結構性困境出發　再造黨形象及提升與公民社會連結

鄭麗文曾任民進黨青年發展部副主任、國民大會黨團副召集人、國民黨主政行政院發言人、立法委員、國民黨立法院黨團書記長等職、文傳會主委。

鄭宣稱此次選舉黨內文化正在改變，一股「由下而上」力量正在改變國民黨。選舉過程中宣稱國民黨不應被民進黨「兩國論」帶偏，從網紅鍾明軒、館長的例子可證明時代在變，人心也在變，認為國民黨應該搶回輿論社會話語權；若重返執政，應修改課綱改變現在狹隘的歷史觀。

（一）年輕族群支持度偏低　造成世代認同與價值落差

首先，國民黨與青年世代之間的距離已不僅是「宣傳落差」，而是「價值斷層」。國民黨百年老店深具歷史包袱與形象老化，青年多半成長於民主化後，對威權記憶疏離，國民黨以「反共、反臺獨、中華民族、抗日戰爭」作為核心歷史敘事，然新一代年輕人因受課綱變更歷史教育、公民素養而難以產生共感。

民進黨則以反中、務實臺獨及終戰為概念，普遍年輕人超過八成認同自己是臺灣人。國民黨應倡議雙重認同或改變歷史課綱，重新形塑中國認同。

其次，社會議題缺席及價值觀引導。在居住正義、低薪問題、性別平權、氣候變遷、永續發展、教育改革，尤其是課綱等青年關切的公共議題上，國民黨未能提出具有吸引力的政策主張，難以主導路線發展。

國民黨應針對各項國政及社會價值觀，重新提出主張及訴求，取得公民社會話語權及發展主導權，引導臺灣社會正向發展。

最後，世代及性別代表性不足。國民黨不僅面臨世代交替過於緩慢，年輕世代及女性在黨內決策體系的參與比例偏低，形成「青年被代表」及被邊緣化的政治現象，總體上女性欠缺政治參與。

儘管若干縣市長為女性如南投縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣及宜蘭縣。國民黨在35歲以下族群的支持率長期低於10%，難以激起年輕人活力，致政黨長期選舉動能不足及難以取得路線主導權。當國民黨主席是女性或中生代當選，利於推動性別共治及世代交替、青年從政燃起其政治參與熱情。

（二）溝通與媒體操作能力薄弱　造成傳播落後與形象失衡困境

首先，從傳統媒體到新媒體生態轉型。國民黨過於依賴傳統媒體，如報紙、電視，忽視新媒體如YouTube、Instagram、TikTok等對議題主導力的重塑；應加強與Podcast主持人、YouTuber、時事評論型KOL的合作；嘗試「共創內容」而非「購買曝光」，以對談、參與節目方式提升親和力。

國民黨與媒體關係需要再定位，從被動應對到主動議程設定，例如成立「媒體與公共溝通策略中心」，定期分析媒體輿情、社群風向、關鍵字熱度，如YouTube、Threads、Dcard、PTT、TikTok等，形成快速回應機制。

其次，缺乏危機應變回應及議題設定能力。民進黨與民眾黨均設有「輿情中心」，能在24小時內形成反制論述；國民黨在議題爆發後常遲緩回應，導致形象被標籤化及陷入被動。應主動設定議題而非被帶風向，一改往常陷於「被質疑再回應」的防守模式。未來可以「週議題」為單位，主動推出政策主張、青年議題、社會改革故事。例如以「居住正義」、「AI治理」、「青年創業」等非意識形態議題為切入點，重塑黨的公共形象及社會責任、關懷。

最後，黨內部訊息缺乏一致性。既往黨中央發言人、立委、地方首長經常各說各話，缺乏中央統一政策論述、路線及策略統合，給予外界其媒體形象塑造呈現「老舊混亂」印象。如此「訊息分裂」及訊息繭房，導致外界難以真正理解國民黨真正立場，致黨的整體品牌形象及立場模糊不清。

在傳統媒體時代，國民黨善於控制議程；在新媒體時代，議程分散、權力下放，唯有「共感式敘事」與「分眾共創」始能贏得信任。因此，國民黨的媒體改革不應僅僅只是一場公關戰，而是真正誠心與跨世代的溝通戰。

（三）缺乏清晰政黨立場與願景　致政治認同模糊化、立場搖擺

首先，兩岸政策曖昧不清。儘管「九二共識」仍是黨的基本立場，但年輕世代及中間選民視其為過時。國民黨既不敢完全放棄，也無法重新詮釋，導致外界認為立場模糊。尤其是朱立倫主席曾批判江啟臣主席的立基於中華民國憲法九二共識，認為其九二共識是原汁原味，然當選黨主席後又提出九二共識是沒有共識的共識。黨內青壯派又提出九二共識是過時論、揚棄論及替代論。儘管此次黨主席選舉各候選人皆主張九二共識或一中各表，但已造成外界質疑國民黨對九二共識的堅持。

其次，內部派系拉扯。黨內改革派與保守派、元老派及青壯派對兩岸、能源、外交等議題及黨發展路線看法分歧，給予外界印象路線「搖擺不定」的觀感，或是缺乏團結流於政治鬥爭。

國民黨應建立公共政策理性辯論及溝通平臺，透過黨內民主及政策理性思辨，重新引導社會新價值觀，而非掉入傳統派系紛爭、世代衝突泥沼中。

最後，國家願景及目標缺席。面對數位轉型、能源危機與全球供應鏈重組、美中關係重組，國民黨缺乏系統性「未來願景」及目標建構之論述。

換言之，國民黨的問題不僅是缺乏政策推介，也是治理方向未明。當黨內缺乏核心理念，社會難以期許國民黨帶領臺灣邁向未來。

▼國民黨的問題不僅是缺乏政策推介，也是治理方向未明。當黨內缺乏核心理念，社會難以期許國民黨帶領臺灣邁向未來。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

改革三大策略重建政黨競爭力　培育選舉與治理能力

（一）世代更新與價值重塑　將青年力量導入政黨擴大群眾基礎

首先，推動「青年世代入主決策機制」。應將40歲以下黨員有一定比例，納入中常會、政策委員會與公職提名制度，真正實現「青年共治」，讓年輕人對國民黨重新燃起新希望。尤其是國民黨老化往往給予外界論資排輩的觀感，黨內政治及政策為元老世代所掌握，較缺乏年輕改革力量，黨主席鄭麗文具有較高網路知名度，凸顯黨員期許國民黨趨向年輕化的心聲。

其次，重建青年政策敘事。國民黨若對青年談「穩定」、「傳統」、「秩序」，恐背離青年真正需求。青年期待的是「機會」、「公平」、「改變」；黨政策語彙與青年語感脫節，難能引起情感共鳴。

國民黨青年政策流於碎片化、缺乏願景連結，往往是選舉時的「附屬配套」，而非黨國家政策長期戰略的一環。黨內仍以長輩政治文化為主軸，青年代言人常淪為「陪襯」或「宣傳工具」，而非議題主體。

國民黨缺乏制度化青年參與機制，青年議題多屬臨時動員或選舉性質。青年意見無法進入決策核心，導致年輕世代對國民黨產生「政策距離感」與「情感疏離感」，拉開年輕世代與國民黨的距離。

應重視年輕人所面臨問題，視為重中之重。例如「居住正義」、「教育改革」、「綠能創新」、「公平薪資」議題，以理性進取、社會責任實踐為主軸，打造藍比綠更善於國家事務治理形象。

最後，跨世代公共議題聯盟。國民黨作為反對黨，應與公民社會組織結盟，建立對話平臺機制。同時，積極與大學社團、青年公民團體建立對話平臺，並辦理青年論壇、創業競賽、環保行動，增加黨的公共參與度。透過「青年化」擁抱年輕人，重建政黨社會基礎，使黨吐故納新更新變化其組成，從「老藍」印象轉向「新藍」形象。

（二）媒體與社群戰略翻新　重新取得公民社會話語權

鄭麗文主席具有善辯敢衝、口才佳，造勢能力強、網路支持度高的特點；具備團結黨內、黨外不同意見，願意幫助黨內同僚，較易獲年輕人接納。

鄭麗文當選不僅代表「世代交替」，同時也代表國民黨與媒體、社群戰略翻新契機。國民黨或許應思考未來與媒體、社群間戰略關係。

首先，建立及完善「KMT數位戰情中心」。引入AI輿情分析與社群輿論監測，形成快速回應與議題創造能力。藉由正確掌握輿論，取得公民社會及網路社會的話語權，主導臺灣社會及兩岸關係重建。

國民黨應拋棄僅靠新聞稿或長文陳述的老式公關，應發展「故事化、影像化、趣味化」的敘事策略，例如：將政策轉化成「生活影片」或「人物故事」，如青年創業者、基層醫師、退伍軍人，可藉由使用短影音標題吸引注意力。

其次，強化國民黨品牌一致性。當前數位溝通不再只是停留在宣傳層面，而是政治實力的體現。國民黨須像企業經營品牌一樣經營政治形象。具備統一視覺、語言與口號，以「良善治理，穩定兩岸」取代傳統的意識型態宣傳。藉由展現公共政策治理能力，強化國民黨的理性問政、掌握國際及兩岸脈動發展。

新媒體世代重視價值與真誠，對權威與政黨標籤反感。國民黨應以「服務人民、監督政府、守護生活」為核心敘事，減少意識形態對立的語言。塑造「開放、創新、誠懇」的語言風格，採取平民語氣而非官方口吻；與網紅合作時，重視自然對話與情感互動，而非制式宣講。

最後，吸納跨界人才與新媒體合作。為加強國民黨政策論述、行銷及媒體公共關係，延攬年輕媒體人、行銷專業者、短影音創作者加入黨務宣傳體系，形成多平臺策略，加強黨政策行銷及建立與公民社會溝通平臺。

國民黨中央可設「青年數位行銷處」，專責經營IG、Threads、TikTok帳號，將政治話語轉化為易懂、具感染力的內容。藉由培養「新媒體戰隊」與「青年代言人」，選拔並培訓20至35歲的「新媒體代言人」，具備影像創作、社群操作、即時互動能力。

（三）立場重塑與政策願景目標重構，展現政黨輪替及重新執政宏圖

首先，確立「中華民國中心論」。以「和平、民主、繁榮」為三大核心，對內強調主權、對外主張和平競合，重建國際認同。國民黨長期以「中華民國為核心」作為政治基調，但在當前臺灣社會，「中華民國」已被不同政治光譜賦予不同意涵。對藍營選民而言，它象徵歷史正統與中華民族延續及中華文化振興；對中間與青年世代而言，這只是「臺灣的制度名稱」，甚至中華民國已從中國之國轉向臺灣之國。

國民黨應清楚定義「中華民國願景」在全球化、數位化、民主深化的時代，要如何再生。當建立國民黨成為中華民國捍衛者的信念及形象，就不會掉入民進黨所標籤化親中賣臺、中共在臺協力者的困境；也不會掉入大陸當局宣稱中華民國已被中華人民共和國繼承困境。應建構中華民國是現代化與民主化的共同家園，不再糾纏於統獨二元，而是強調制度與生活的延續性。

其次，提出「國家願景白皮書」。國民黨在房價、貧富差距、AI勞動衝擊等議題上缺乏實質政策語言，致年輕世代認為國民黨不理解年輕世代的現實處境。應建構「自由、公義、繁榮、安全」四大願景支柱，藉此設定六大主軸：青年與教育改革、產業與科技創新、能源與永續發展、社會安全與居住正義、務實外交與區域合作、兩岸和平穩定發展框架。藉此建立國家願景及目標，引導臺灣社會改革。

例如建立兩岸和平穩定發展框架，2020年6月國民黨改革委員會曾提出兩岸新論述建議案，其中沒提堅持九二共識，也未提反對臺獨，整個論述被外界諷為追隨民進黨。自此國民黨有關九二共識的立場常被質疑，甚至出現九二共識已是過時論、揚棄論及替代論說法；也出現九二共識是沒有共識的共識、憲法九二；國民黨的總統候選人遲遲未公開支持九二共識，如此國民黨的主張就顯得搖擺不定，也難已鮮明引導民眾，從而建立兩岸和平穩定框架。

最後，強化智庫功能及推介政策、建立話語權體系。目前國民黨的國政基金會應轉型為政策產業智庫，結合大學與地方研究中心，形成立體公共政策爭辯鏈。同時整合黨內各派系所組建基金會、智庫，成為政策出臺的智囊，印證國民黨具有政策構建及永續執政能力。國民黨唯有透過「理念再造」及話語權重構、政策創新，始能擺脫選舉短線思維，重建永續執政潛能。

國民黨重返執政的三階段改革路徑　為2028年政黨輪替奠基

這次國民黨主席選舉，被認為是最有希望重振及國民黨中興契機，重新贏回中央執政權的關鍵性選舉。無論是臺灣媒體及國民黨內部，為此舉辦多場辯論會，讓六位候選人公開倡議自己的理想、抱負及政見，尤其是兩岸關係、應對2026年地方選舉、2028年總統及立法委員選舉，及處理黨內未來發展事務政策立場。

從六位候選人中，最受關注的一直是郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中四位；而當選舉進入最後階段，「棄羅保鄭」效應使得黨主席競選兩強競爭形勢明朗化，成為郝龍斌和鄭麗文之爭。

這次選舉本身就充滿世代更新與價值重構、媒體與社群戰略翻新、立場重塑與政策願景目標重構。郝鄭之爭頗有世代交替，傳統政治領導人物及引導民意、輿論政治人物之爭意涵。鄭麗文當選黨主席，意謂國民黨權力的世代交替來臨；同時也可能是重新掌握中央政府之契機。

首先是2025–2026年改革路徑。新當選的鄭主席應致力於組織整合與形象塑造及翻新，應盡速縫合黨內元老世代、青壯世代派系及黨中央、地方派系之矛盾及路線分歧，形成具「改革共識」的選舉機器及戰鬥體；宣示黨內民主及建立公開透明化機制平臺，包括財務、提名、紀律及政策等；強化女性與青年參政比例，象徵性別共治及世代交替之決心。

其次，採取贏得2026年地方選舉改革路徑。國民黨已失去中央執政十年，未有中央治理績效展示及經驗積累。此或可藉由地方治理的示範效應，印證國民黨比民進黨更具治理能力。以新北、臺北、桃園、臺中四都等執政縣市作為示範平臺，凸顯「治理優於意識形態」政黨務實形象。

國民黨可以「服務導向、政策治理」，對抗民進黨的意識形態政治，拉回理性溫和中間選民及青年世代對國民黨支持。同時，鄭主席應積極推出地方青年參政計畫，創造政治新氣象，徹底改變傳統論資排輩的政治甄補過程。換言之，國民黨須成為年輕世代從政的搖籃基地，促進年輕公民的公共參與及提出創新政策滿足其需求，始能重新擁抱年輕人。

最後，採取2028年總統與立委獲勝改革路徑。鄭主席及其團隊應重塑善治執政品牌及形象，以「務實、穩定、和平」為訴求，凝聚中間溫和力量及年輕人支持度、認同，以利選票極大化目標。對內重建透明政治、黨內民主，凝聚黨內共識；對政黨間建立藍白相互信任、未來政策及選舉合作，以下架民進黨為終極目標；對外建立國共論壇、政黨外交、國際參與，提升兩岸對話平臺機制、臺灣國際能見度及國際參與空間。藉由轉變治理的新政治、政策敘事，轉化為政黨輪替目標及取得執政正當性。

▼國民黨可以「服務導向、政策治理」，對抗民進黨的意識形態政治，拉回理性溫和中間選民及青年世代對國民黨支持 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 。（圖／記者李毓康攝）

