政治惡鬥如何成為台灣AI競爭力的最大風險？　

▲全球 AI 投入資金龐大，且高度集中於美國與中國，投資規模分別達 4,710 億與 1,190 億美元；在亞洲主要經濟體中，韓國約 90 億美元、日本約 60 億美元，而台灣僅約 10 億美元。（示意圖／資料照）

●林承暉／商業分析師

AI 已經帶動一股科技產業的「超級週期」，根據史丹佛大學《2025 年人工智慧指標報告》（Artificial Intelligence Index Report 2025），全球 AI 投入資金龐大，且高度集中於美國與中國，投資規模分別達 4,710 億與 1,190 億美元；在亞洲主要經濟體中，韓國約 90 億美元、日本約 60 億美元，而台灣僅約 10 億美元。

美中競爭激烈不在話下，為了因應新經濟局勢，韓國也走上大力發展 AI 的道路。李在明總統施政演說，宣示明年度總預算將投入 10.1 兆韓元至 AI 相關領域，力爭韓國成為世界三大 AI 強國之一。

表面上看，台灣似乎在這場競賽中落後，但事實遠比金額數字複雜。

韓國為何全面押注 AI？

過去幾年，韓國傳統強項 NAND 快閃記憶體市占率被長江存儲嚴重侵蝕；晶圓代工領域，先進製程被台積電甩開差距，成熟製程又遭遇中國國產化半導體策略，韓國等於腹背受敵。

本來科技傲視全球的韓國企業，2023-2024 年利潤大幅下滑，生存空間飽受擠壓。另一方面，韓國因為戒嚴令導致政治惡鬥攀上最高峰，更影響 AI 相關立法與國家級計畫進度拖延。

但就像韓國從亞洲金融風暴後重新振作，被疫情重創的韓國也積極調整策略。SK 海力士憑藉 HBM 記憶體獨步全球的優勢，成為輝達生態系最重要的供應商之一；三星則學習日本軟銀集團的策略，一面審慎經營中國市場，同時大力擁抱輝達、AMD、微軟與 OpenAI。

韓國目前已經是台日韓三國中，AI 投資金額最高的國家。

韓國政府則配合產業界趨勢，先後於 2022 年及 2024 年公布《國家戰略技術培育計畫》（National Strategic Technology Nurture Plan）與《韓國科學技術主權藍圖》（Blueprint for National S&T Sovereignty）兩項關於 AI 投入的計畫。

前者選定包含半導體、AI、尖端機器人技術等 12 項關鍵技術作為國家重點培育項目。後者則是具體以三大核心政策來為此 12 項關鍵技術提供國家級的中長期支援。

台灣「AI 新十大建設」 拼經濟日不落國

目前行政院的「AI 新十大建設」，概念與韓國大同小異，從智慧應用、關鍵技術及基礎建設等三大面向，促進「AI 產業化、產業 AI 化」。國發會盤點十大推動項目，初步規劃未來四年投入 1,900 億元預算。

細究智慧應用相關項目，多半是從既有的政府計畫延伸修改，雖然無甚新意，卻十分必要。

關鍵技術方面，日本 NTT 的 IOWN 計畫日漸成熟，美國市場也認為量子電腦、機器人即將進入爆發期，台灣此時建立國家級實驗室，等於幫實力深厚的 ICT 產業再推一把。

對於算力基礎建設，這次則訂出了 AI 國家級計畫的具體目標：提升台灣數位主權，目標從亞洲第四躍升亞洲第二，未來打造台灣成為世界前五大算力中心。

根據國科會遞交立法院的書面報告，行政院所說的「亞洲第四」，實際上涵蓋三種不同指標：牛津大學發布的政府 AI 準備度（Government AI Readiness Index）、IMF 發布的人工智慧準備指數（AI Preparedness Index, AIPI），以及英國顧問機構 Tortoise 發布的全球人工智慧指數（Global AI Index）。

在前述指標中，台灣都落後新加坡、韓國、日本，不過目前我們在「技術」、「人才」面向都有強大競爭力，而「政府」面向近兩年大幅提升，帶動整體排名的成長，也凸顯國家界定目標、投放資源對於 AI 國力競賽的重要性。

整體而言，台灣與韓國的 AI 政策有異曲同工之妙，並且與美、中、日等國經濟政策相呼應。由幾大領先企業開闢新格局的階段已經告一段落，國家資源下場參戰會是接下來的重心。

台灣政府早期投入成為競爭優勢

早在「AI 新十大建設」推出之前，賴清德總統就已經積極推動 AI 發展，關鍵的產業推手，是前經濟部長郭智輝。

有別於傳統政治人物只重視補助、產官學研合作，郭智輝與前國發會主委劉鏡清定調台灣應該成為「全球 AI 影響力中心」，以實現賴政府「經濟日不落國」願景。在郭、劉兩位企業家出任部會首長之後，台灣在各項 AI 指標中的「政府」面向迅速大幅提升，可見其政策立竿見影。

賴政府做了什麼事？首先國發會推出「兆立方計畫」，強調在台灣科技製造基礎之上，拉動服務應用端的產值，可說是「AI 新十大建設」的前身。

而經濟部作為執行機關，郭智輝不只端出政府機關補貼、輔導的常規操作，還公開說明，要將台灣 AI 應用推上世界前三名，第一件事是修改《產創條例》，激勵企業發展數位化、低碳化並導入 AI 工具；第二件事是與教育部合作，在 2028 年培養 20 萬名 AI 工程師，回應產業需求。

郭智輝這兩大政策，符合企業最重視的即戰力需求，讓台灣 AI 政策迅速建立法制與人才培訓基礎。不僅如此，郭智輝根據全球政經變化提出進一步的海外策略，同樣貢獻巨大。

「AI」與「去風險化」在 2024 年已是世界各國的核心經濟政策，郭智輝活用業界洞見，提出「境外關內」與「非紅供應鏈」構想，陸續在捷克布拉格、日本福岡、美國達拉斯設置貿易投資中心，並且積極接觸美國、日本政界，為台商鋪陳良好的海外投資環境。

在短短一年內，經濟部跟美國多個州政府、日本九州地方政府簽訂貿易投資相關的 MOU，郭智輝並親自率團遊說美國國會儘早通過《避免雙重課稅條例》，每次與經濟夥伴互訪，他也會抓準機會討論跨國人才合作計劃。

有了郭智輝打下的基礎，台美經貿談判期間，雙方迅速就台商海外投資達成共識，境外關內的概念演變成「海外園區」，等於是幫台商築巢，落地擴廠。既滿足美國打造本土供應鏈需求，也讓台灣朝「全球 AI 影響力中心」目標持續邁進。

政治惡鬥是 AI 發展最大隱憂

2025 年 12 月經濟部臉書宣布，百工百業培育 20 萬 AI 人才已提前達標。相比韓國剛完成總預算編列，準備在各級教育導入 AI 內容，台灣現階段人才培育進度似乎稍微超前。

而且台灣靠著 AI 今年兩度單月出口額超越韓國，證明台灣的確搶得先機。

不過，李在明總統上任後，共同民主黨掌握行政權與立法權，政治穩定性提升不少，預算編列也因此順利。

反觀台灣，藍白掌控立法院後，濫用人事同意權與預算權，已然癱瘓憲法法庭，並處處掣肘行政權的運作。前面提到的郭智輝、劉鏡清兩位首長，就是因為政治惡鬥而下台。

立法院一年之內三度草草修訂《財劃法》、兩度杯葛中央政府總預算，由於藍白拒絕撥補台電虧損、攻擊民進黨再生能源政策，導致產業界人心惶惶，生怕能源政策混亂，甚至有多個公協會聯名呼籲國會撥補台電。

更糟糕的是，國民黨傾黨之力散播台積電「被賣掉、整碗捧走」的疑美論、屢屢施壓行政機關透露應保密的談判內容，讓台美經貿談判大受干擾。

連台積電董事長魏哲家都必須出面澄清：台積電全力支持再生能源、台積電赴美是因應客戶需求、台積電變美積電「門都沒有」……。

韓國舉國之力發展 AI 台灣將資源放在軍公教退休金？

韓國的案例說明了，雖然產業有技術、有人才，但政治惡鬥很有可能摧毀日積月累的市場佈局，重壓中國更可能自毀長城。

如今韓國痛定思痛下，兩大黨一致提升 2026 年度總預算，其中有 7.5 兆韓元要投入 AI 人才培育與基礎建設，相當於新台幣 1,500 億元。

台灣近期重要法案中，少數跟「人才」這種正面詞彙沾上邊的，只有停砍軍公教年金案。藍白強硬通過相關法案，無視銓敘部已多次示警，退撫基金恐提前破產，政府 10 年內需撥補近 7,000 億元。

這是極為可怕的危機，無論台灣工業基礎有多優良、產業人才有多專業，若立法院繼續以政治鬥爭思維操控法案預算，各種政策工具都將淪為口號，原本的優勢也會輕易被競爭對手逆轉。

等到經商環境日漸劣化，屆時不必任何人來掏空，企業也會連夜出逃。

反之，韓國經驗清楚顯示，即使產業面臨競爭壓力，只要政治體制能集中資源、降低內耗，仍有機會在新一輪科技競賽中翻身。

當韓國舉國之力發展 AI，台灣究竟是要把有限的政治與財政資源，投向下一代的競爭力，還是要大開發展倒車？這不只是產業政策的問題，而是國家方向的重大抉擇。

▼若立法院繼續以政治鬥爭思維操控法案預算，各種政策工具都將淪為口號，原本的優勢也會輕易被競爭對手逆轉。（圖／記者李毓康攝）



