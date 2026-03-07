ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
伊朗以石油聖戰　反擊美國和以色列

我們想讓你知道…即使軍事衝突暫時降溫，伊朗所發動的石油聖戰仍可能成為未來世界政治與經濟不安的重要來源之一，而以油氣立國的俄羅斯將是這場石油聖戰的最大受益者。

▲。（圖／路透）

▲近期中東局勢急劇升溫，美國與以色列對伊朗發動大規模精準打擊，目標直指伊朗政治與軍事領導核心。這場衝突迅速從軍事對抗升級為可能影響全球能源市場的危機，伊朗更試圖以「石油聖戰」作為對美以的戰略反擊。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

近期中東局勢急劇升溫，美國與以色列對伊朗發動大規模精準打擊，目標直指伊朗政治與軍事領導核心。這場衝突迅速從軍事對抗升級為可能影響全球能源市場的危機，伊朗更試圖以「石油聖戰」作為對美以的戰略反擊。

伊朗握有極具破壞力的戰略武器「石油」　目前反擊並非單純軍事報復　

首先，美國與以色列在此時採取「斬首行動」，主要是因為伊朗核計畫已逼近核武門檻。以色列長期奉行「預防性打擊」戰略，一旦敵對國家即將取得核武能力，就會採取軍事行動加以阻止。

過去以色列曾在1981年摧毀伊拉克的核反應爐，2007年空襲敘利亞秘密核設施。近年來伊朗濃縮鈾純度已接近武器級水平，外界普遍認為其距離核武能力只剩最後一步。對以色列而言，一個擁有核武的伊朗將構成生存威脅，因此美以決定以斬首式打擊摧毀伊朗的政治與軍事決策中樞。

在這次攻擊中，美以空襲與飛彈打擊伊朗多個軍事基地與核設施，並重創伊朗革命衛隊的指揮體系。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei ) 在攻擊中身亡，多名軍事與安全高層也遭擊斃，德黑蘭的指揮結構一度陷入混亂。

然而伊朗並未因此失去反擊能力。伊朗隨即發射飛彈與無人機攻擊以色列與美軍在中東的基地，並威脅波斯灣各國能源設施，同時宣布將封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz )，使戰局迅速擴大。

雖然伊朗的常規軍力遠不及美國，但在經濟層面卻握有極具破壞力的戰略武器——石油。荷姆茲海峽是全球最重要的能源咽喉，每天約有兩千萬桶石油經由此地運往世界市場，約佔全球海運石油貿易的五分之一。亞洲多數主要經濟體，包括中國、日本與韓國，都高度依賴這條航道。一旦航運受阻，全球能源市場將立即出現供應緊張。

能源機構的分析顯示，中東戰爭若導致海峽運輸中斷，油價將迅速飆升。華爾街的投資銀行曾估計，若荷姆茲海峽部分封鎖，國際油價可能突破每桶100美元；若長期中斷，價格甚至可能上升至120美元以上。國際能源研究機構 （International Energy Agency) 也指出，波斯灣供應一旦受阻，全球石油市場幾乎沒有足夠的短期替代來源。

因此，伊朗目前的反擊並非單純的軍事報復。從戰略角度來看，伊朗正在試圖把衝突升級為一場區域戰爭，本質上卻是發動全球性的「石油聖戰」。其作法包括對周邊國家進行攻擊、威脅油輪航運、甚至可能對沙烏地阿拉伯等產油國的能源設施發動打擊，包括聖戰士的肉身恐怖行動。這些行動的目標並不是在軍事上擊敗美國，而是要將衝突擴散為整個中東的危機，阻礙石油產銷，並拖長戰事時間。

一旦石油供應鏈受到嚴重的長期衝擊，全球油價勢必暴漲，進而引發通膨與經濟動盪。歐洲、日本與亞洲多數國家都高度依賴中東石油，能源價格飆升將對其經濟造成巨大壓力。

伊朗希望藉此迫使中東國家、歐盟以及美國盟邦向華府施壓，要求停止戰爭。同時，美國國內也可能因能源價格上升與經濟壓力而出現要求停戰的聲音。換言之，伊朗試圖利用全球能源市場作為槓桿，把軍事劣勢轉化為經濟與政治壓力。

▼伊朗這些行動的目標並不是在軍事上擊敗美國，而是要將衝突擴散為整個中東的危機，阻礙石油產銷，並拖長戰事時間。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

只要伊朗神權政府仍在　很可能持續將石油供應鏈作為重要武器

然而，這場「石油聖戰」是否能成功，仍取決於幾個關鍵因素。首先是伊朗能否長期有效封鎖荷姆茲海峽。美國海軍在波斯灣擁有強大的制海能力，若能迅速確保航道安全，伊朗對全球油運的影響將受到限制。

其次，如果伊朗能成功破壞沙烏地阿拉伯或其他中東產油國家的大型油田與煉油設施，包括採取大量的自殺人肉炸彈，將使石油供應出現更嚴重的缺口，油價上漲的壓力也會更大。

另一方面，美國與以色列的戰略目標可能是迅速削弱伊朗的反擊能力。如果美以能在短時間內摧毀伊朗大部分飛彈與無人機庫存及其生產設施，伊朗威脅石油航運與能源設施的能力就會大幅下降。若伊朗神權政權因內部動盪而崩潰，或出現新的政治力量改變其反美政策，這場衝突的結構也可能徹底改變。

否則，只要伊朗神權政府仍然存在，它就很可能持續將石油供應鏈作為對抗西方的重要武器。屆時，中東能源安全將長期處於不穩定狀態，全球油價與經濟也可能因此反覆震盪。

這意味著，即使軍事衝突暫時降溫，伊朗所發動的石油聖戰仍可能成為未來世界政治與經濟不安的重要來源之一，而以油氣立國的俄羅斯將是這場石油聖戰的最大受益者。

▼即使軍事衝突暫時降溫，伊朗所發動的石油聖戰仍可能成為未來世界政治與經濟不安的重要來源之一，而以油氣立國的俄羅斯將是這場石油聖戰的最大受益者。（圖／路透)

▲▼ 。（圖／路透)

