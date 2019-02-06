雞蛋到底該放室溫還是放冰箱？

▲雞蛋該放冰箱嗎？（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●作者／韋恩的食農生活。

很多朋友其實很疑惑，雞蛋買回家之後，到底該放室溫還是放冰箱。明明冰箱裡有排雞蛋盒，但是之前有篇英國研究報告說雞蛋放室溫與冰箱差不多，所以不需要放冰箱，這讓很多人困惑了。韋恩特地收集了實驗數據告訴大家，在台灣，雞蛋絕對要放冰箱比較好。

其實英國的室溫跟台灣大不同，台灣潮濕悶熱，對雞蛋的保存是很不利的。以台灣實際得到的實驗數據告訴我們，雞蛋在常溫之下，品質指標(豪氏單位)會快速下降，如果以雞蛋最高等級的AA級為標準的話，它的及格分數在72分。雞蛋放室溫14天，分數就會掉到及格邊緣的75分左右，而繼續放下去到21天，分數就會掉到AA級以外了。相對的，雞蛋如果放在冰箱裡，不管放7天、14天、21天，分數都可以維持在90分以上的高分。

所以韋恩的建議是，在台灣，雞蛋還是應該放在冰箱保存，如果放在冷藏室的話，大概可以維持一個月的高品質。很多科學研究是有條件的，所以服用要當心，英國研究結果未必可以直接套用在台灣身上。

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