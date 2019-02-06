ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

雞蛋到底該放室溫還是放冰箱？

雲論

▲雞蛋該放冰箱嗎？（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●作者／韋恩的食農生活。

很多朋友其實很疑惑，雞蛋買回家之後，到底該放室溫還是放冰箱。明明冰箱裡有排雞蛋盒，但是之前有篇英國研究報告說雞蛋放室溫與冰箱差不多，所以不需要放冰箱，這讓很多人困惑了。韋恩特地收集了實驗數據告訴大家，在台灣，雞蛋絕對要放冰箱比較好。

其實英國的室溫跟台灣大不同，台灣潮濕悶熱，對雞蛋的保存是很不利的。以台灣實際得到的實驗數據告訴我們，雞蛋在常溫之下，品質指標(豪氏單位)會快速下降，如果以雞蛋最高等級的AA級為標準的話，它的及格分數在72分。雞蛋放室溫14天，分數就會掉到及格邊緣的75分左右，而繼續放下去到21天，分數就會掉到AA級以外了。相對的，雞蛋如果放在冰箱裡，不管放7天、14天、21天，分數都可以維持在90分以上的高分。

所以韋恩的建議是，在台灣，雞蛋還是應該放在冰箱保存，如果放在冷藏室的話，大概可以維持一個月的高品質。很多科學研究是有條件的，所以服用要當心，英國研究結果未必可以直接套用在台灣身上。

熱門推薦》
►青花菜煮熟後抗癌功效高3倍，不吃嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論韋恩的食農生活 韋恩的食農生活 雞蛋
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
香功堂主／《葉問外傳：張天志》：不當東亞病夫
雞蛋到底該放室溫還是放冰箱？
鍾文榮／自助天助，財神爺保佑你發財？
吳淡如／婆婆愛計較，婚姻就難保
尤里安／一帶一路的中國私人軍事公司發展

推薦閱讀

2019年恐怖電影Top12：月月都有恐怖片來嚇你..

雞蛋到底該放室溫還是放冰箱？

吳淡如／婆婆愛計較，婚姻就難保

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

尤里安／一帶一路的中國私人軍事公司發展

鍾文榮／自助天助，財神爺保佑你發財？

「抗癌明星」青花菜！　煮熟後功效高3倍，現在盛產不..

梅復興／派里級艦軍購　千金難買的划算投資

《一屍到底》／向導演致敬！　神片你看了沒

宋兆文／中國潛艇釣魚台海面上浮事件探討

相關文章

鍾文榮／自助天助，財神爺保佑你發財？

鍾文榮／自助天助，財神爺保佑你發財？

大家一定見到廟口很多信徒加碼還願，但說穿了，這只是一種存活者偏差，正因為大家都只看到「贏家」來大筆還願，卻未見到輸家出現，以致於真以為財神爺..

鍾文榮 22小時前

記憶枕壓蛋保證不破！　購物台主持人「狂揍後打開」...網友笑瘋

記憶枕壓蛋保證不破！　購物台主持人「狂揍後打開」...網友笑瘋

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

「非籠飼放牧年節禮盒」家樂福限定販售　愛買伴手禮熱銷TOP 5出爐

「非籠飼放牧年節禮盒」家樂福限定販售　愛買伴手禮熱銷TOP 5出爐

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

2019年恐怖電影Top12：..

2019年恐怖電影Top12：..

雞蛋到底該放室溫還是放冰箱？

婆婆愛計較，婚姻就難保

釋字 771 號：長大才爭遺產..

一帶一路的中國私人軍事公司發展

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面