【禁用華為】沈榮欽／打破資訊藩籬的鬥士：Aaron Swartz

▲蔡政府日前宣布公務機關禁用華為產品。（示意圖／CFP）



（編案：政府近期全面禁止公務機關使用華為產品、也禁止公務用通訊產品下載及連結中國社群網站以護資安，而台灣知名經濟學家杜紫宸一席質疑台灣政府「why bother？」的言論，卻引起諸多爭議討論。 ）

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授。



杜紫宸搞錯資安問題，經人指正後，並不像張善政一樣，立刻在下一篇修正，反而繼續端出架子：「我寫資安論文時，CIH還在念幼稚園。」使得自己一夜之間成為網路上的笑柄。

杜紫宸賣老出糗或可一笑置之，但是夏林清仗勢欺人則令人憤怒，那位要輔大性侵案受害人「不要踩在受害者的位置」的老師，竟然控告受害女學生及其男友損害她的名譽，宣稱「被害人不代表就可以成為加害人」，要求對方登報道歉。

早逝天才、資訊自由鬥士：Aaron Swartz



這時候很難不令人想起Aaron Swartz，他是杜紫宸寫他所謂的資安碩論三年後出生的悲劇天才，連結是關於他最好的一部紀錄片，也秉持其精神在YouTube 公開。

Swartz 自幼因父親是電腦工程師而接觸電腦，對資訊與知識自由的熱愛猶如呼吸般自然，遠在維基百科創立前五年，12歲的Swartz 就秉持自由的精神，創立了The Info，令世人可以貢獻與分享知識。

他的老師卻對少年的勇氣表示愚昧，認為編寫百科全書是何等專業之事，怎麼可以由社會大眾為之。Swartz 年紀雖小，但是他始終相信，當時方興未艾的網際網路能夠連結大眾，集眾人之力產生出有用的知識自由流通。

隔年年方13歲的Swartz 參與了建立RSS 的計畫，使得人們可以自由訂閱新聞或是博客。但是他要的不是賺錢，而是如他的偶像—— 創建網際網路的Berners-Lee —— 一樣，改變世界卻不以專利牟利，令知識為全人類所用。

隔年14歲的Swartz 參與了哈佛教授向最高法院質疑版權法違背了人類分享知識與進步的動力，沒想到這竟然與日後天才的早夭相關。

他因此結識哈佛教授，加入了今日網路授權的CC平台，當年他才16歲。

17歲時，他申請進入史丹佛大學就讀，但是一年多之後，覺得學校不能滿足他的求知渴望，便因此輟學，加入了今日富有盛名的Y-Combinator，幾乎所有的創業年輕人都知道的公司。他創立的網站後來被Reddit 合併，今日依舊興旺，年方19歲的他因此有了財富，但是他不屑一顧，金錢是他用來實現夢想、改造世界的工具，他依舊住在原先的小公寓內。

後來的故事，大家就比較熟悉了，他體會到要打破資訊藩籬，非得從立法著手不可，他到美國國會實習，並積極參與社會運動，宣揚資訊即權力，必須打破壟斷，將知識權力下放到每一個民眾手中。

他首先由Pacer 著手，這是一個查詢美國法律與案例相關的網站，但是下載需要付費，他到公共圖書館下載了大量的文件，放在網路供人自由免費下載，Swartz 自此成為FBI 的調查對象，但是並未遭到起訴。

他終於將目標指向JSTOR，這是世界論文的大本營，人類知識的寶庫，但是高昂的收費，只有大學等研究機構才買得起。Swartz 知道，要將知識火種交給人類，普羅米修斯必得攻克JSTOR 這座大山。

釋放被少數人占有的知識，是英雄還是罪犯？

2010年，24歲的他於是利用MIT 好友的帳號，以程式大量下載JSTOR 的所有論文，很快JSTOR 封了他的IP，於是他寫了個變動IP的程式，繼續下載，最後逼得JSTOR 封了與整個MIT 的連結。Swartz 找到地下室網口繼續下載，卻不知道這是個陷阱，他馬上被逮補。

不過當時正好維基解密公布，美國政府將Swartz 視為與這些駭客同為重罪犯，但事實上Swartz 並未偷取任何國家機密，只是想將學術知識公開分享。

政府要Swartz 認罪則可以從經發落，但是Swartz 拒絕認罪，政府於是威脅他當時女友，女友擔心影響到女兒，只得與政府合作。政府也因他拒絕認罪，起訴了最高可達35年刑期的重罪。

這就是我們後來所熟知的，為了抗議政府起訴Swartz，所有知名網站同一天屏蔽所有內容（censoring）的網路聯合抗議事件。

2013年1月11日，在耗盡資金與心力、歷經追殺與背叛之後，Swartz 自殺了，那年他才27歲，這成為全世界駭客紀念與發起抗議的日子。

如果Swartz 今日仍活著，不知道他會如何看待這些因同溫層與回聲室而起的各種偏見，以及假新聞、資訊戰和網路崇拜的各種粉類現象？

熱門點閱》

►只禁用華為...那其他中國品牌呢？

►以荷蘭「花卉」為例，談韓國瑜會是好市長嗎？

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