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鍾文榮／電子大亂PAY，交易成本的逆襲

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▲電子支付工具近年蓬勃發展。（圖／ETtoday資料照）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

你身上有多少張儲值卡（包含卡片型與帳戶型）？而且，你知道你的儲值卡裡頭有多少未動用的「錢」嗎？這些儲值卡裡頭的「錢」能夠彼此挪用嗎？

前陣子我請同事吃飯，當天的天氣熱有點熱，順道在附近的連鎖飲料店請同事喝飲料，我瞥見櫃台上列了好幾個支付方式，我頓時楞了一下，我應該怎麼付錢？

離開台北金融圈十幾年之後，也許這幾年我太宅了，竟然已經忘記曾經熟悉的電子支付工具市場，已經發展到多家爭鳴的情況。我身上也只剩下一張悠遊卡，偶爾只會在學校的便利商店買飲料，坦白說，電子支付工具對我目前而言的生活助益不大。我記得十幾年前受邀到一家公司當顧問時，總經理問我是否持有他們公司發行的儲值卡？我坦白的說沒有。我回總經理：「我之所以沒有貴公司儲值卡的理由，不就是你們請我當顧問的動機嗎？」我的邏輯是，為何發行公司的成本需要轉嫁到消費者身上呢？如果，儲值卡交易帶來的好處，無法超過轉嫁的成本，消費者怎會使用？發行規模就不會擴大了！

交易的成本

回到前提，當天的飲料錢，我付的是現金，面對這五花八門的支付工具，我覺得只是徒增我交易選擇的困難，也對消費者產生一定的成本，我統稱這是經濟學上的「交易成本」。我認為這個交易成本，將是阻礙電子支付工具發展的瓶頸，不解決這個瓶頸，行政院所謂的2025年行動支付達到90%目標，想必也只是空談的目標。（我不清楚這目標的真實意義，難不成積極一點論，再六年後，現金交易的規模將只剩10%！）

簡單來說，我相信大家出門只會帶「一個」錢包（這無異是句廢話），這裡頭裝的前只有「新臺幣」，至於，錢包裡面應該放多少錢，在於大家的消費習慣，總之，餘額只要能夠應付最後幾次交易就沒問題。然而，各位有無想過一個問題，你會蠢把錢包裡的新臺幣進行劃分，彼此還不能挪用嗎？我坦承我做過，當年第一份薪水到手後，我到文具店買了一疊信封，信封上標註著支付用途與總額，這就是消費預算，彼此不能挪用，我知道抽屜裡的信封明明還有現金，但每個信封袋堅持「獨立」！

明明錢包裡還有錢付一杯飲料錢，但被劃分獨立後卻被錢包主動拒絕，喔，抱歉，雖然明明有錢，但其它的餘額被劃分為特定消費所用，請你再設法領錢「儲值」。這就是當今的現況。

不知各位想像出來了嗎？大家的錢包裡除了新臺幣之外，還有各式各樣的信用卡、儲值卡，現今的交易，信用卡應該不會被拒絕，但各式各樣的儲值卡，你得為這些卡片一一儲值，明明某張卡片還有餘額，卻無法挪給其它卡片使用，於是乎，皮包裡的儲值卡的總餘額，照理會超過原本用現金交易習慣的餘額。

萬一，這些卡片不幸弄丟了呢？你的損失絕對會大於原本現金交易習慣的損失。正因為儲值卡為加速交易速度，大部份採取離線交易，儲值卡一經遺失就如同現金遺失一樣都是匿名的，基本上很難找回來，即使是具名的儲值卡，也有離線交易的空檔時間，口袋裡面各式各樣的儲值卡，所來的交易風險與交易成本，難到不會高於現金交易嗎？

最後勝出的仍是「現金」

這就是弔詭的所在，明明行動支付等等這種電子交易就是要降低交易成本，但為何發展至今，交易成本非但無法降低，還徒增交易成本呢？

我覺得台灣發展行動支付根本沒有市場可言，其原因只有一個，太高的交易成本，導致最後交易雙方的交易成本高到成為系統發展的重大瓶頸。各種支付工具的發展都是靠促銷壯大自己的版圖，卻沒有想過，一般消費大眾只要掏錢就可以消費這般的直覺，卻得要想一下，等等消費時，我應該用那張卡？而這張卡到底有沒有錢？消費點是否支持這張卡消費時的窘境，我相信，最後勝出的依舊是「現金」！

但不是也沒有機會，如果能讓電子支付的交易成本至少和現金交易一樣，然後，所有電子支付的載具只是單純的「皮包」，「皮包」裡的錢可以自由挪用，我只須在餘額不足時儲值即可，然此舉，不也證明電子系統業者根本無利可圖？最後，只剩特定用途的儲值卡也許還有發展機會，但到最後依舊是發展版圖的限制。因為，只要跨過非特定用途的交易，如同現金交易的習慣，最後逆襲的，依舊是交易成本！

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