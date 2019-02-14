馮賢賢／罷工談判要進退有據

●馮賢賢／臺灣資深媒體人、導演，曾任公共電視臺製作人、研發部主任、新聞部經理。



看了最新的報導，以及直播片段，罷工的機師工會在疲勞談判中有關副駕駛升訓問題上提出的要求，我認為正當性似乎不足。正如華航所說，除第三點外，都難以接受。

我不懂飛航，但對管理略知一二。機師工會共提出6項方案，第1是「逐年降低外籍正機師比例，外籍機師總數比例3年內逐年遞減至5%」，第2是「優先招募本國籍培訓飛行員與CPL飛行員」。華航說目前外籍機師比例已低於10%，沒理由再降低。工會要求外籍副駕駛不得升訓為正駕駛，這等於阻斷了華航未來聘用外籍機師的路。如果沒有升任正駕駛的可能，誰會來？旅客要的是安全，如果能招募到優良的外籍機師，而總數又控制在10%以內，這有什麼不合理？莫非是外籍副駕駛比較優秀，更容易升任正駕駛，所以要進一步限制比例？如果公司的評鑑不公平，應該具體指出問題所在，而非阻絕外籍機師的聘用。

第3是「每年底預做次年度人力規劃，公布各機隊升轉訓缺額，以利飛行員做職涯規劃；要求資訊透明，華航說OK。

第4是「選訓排序以年資為主要依歸，不因轉訓而有所影響，並明確排列選訓順序，供飛行員自行至辦公室查閱」。這就有疑問了。專業要看表現，不能只論字排輩。飛航經驗固然重要，但資深未必就一定比較優。要求華航以年資為主要依歸，這其實有點恐怖。如果華航認為不適合升任正駕駛的資深人員，依工會要求一定要優先升職的話，若造成飛安事故，是誰負責？只有華航管理階層會被究責，工會哪會承擔任何責任？工會的訴求已經不是保障勞動權益，而是有權無責地干預管理。會中有位工會幹部發言，先強調年資，後來補說，年資與技術。應該技術（含敬業精神）才是重點吧。

第5是「同意機師工會派員參與選訓評議會議，並參與複審機制；第6選訓率及完訓率應符合工會會員與非會員比例，若有不符比例，差額應於下次升選訓時補足」。同上，所謂參與，如果是有決策權，那麼選擇錯誤時，誰負責？工會代表會比華航管理者更專業、更無私地替公司舉才？當他们不必承擔任何責任時，你敢相信他们的選擇一定比較公正嗎？而且飛航表現與會員非會員身份，完全是兩回事啊。

我們無從瞭解，是華航的管理者決策不公平造成民怨，還是工會想要有權無責、齊頭式平等。但這家公司的企業文化顯然出了問題，可惜沒看到媒體深入調查。工會從要求改善疲勞駕駛，得寸進尺到干預管理，提出沒有正當性的訴求，只要權力不負責任，就完全站不住腳了。

罷工是合法的，我支持，不論造成多少不便，大家都必須包容。但把罷工訴求搞到無限上綱混淆勞方與管理方權責，已脫離正當勞權範圍，就恕難苟同了。

不要以為勞工就是弱勢，工會就是神聖。以公視為例，非常優秀的一些員工，是拒絕參加工會的。如果讓工會來決定怎麼做節目，大家就知道我的意思了。曾經有位公視工會領導被查到連續曠職數十天，就算有刷卡的日子也沒有什麼工作產出，卻年薪破百萬。我查這員工的出勤記錄，要求他正常工作，被一個工運頭頭在他的節目裡連罵許多天。鐵飯碗機構的工會，別幻想它有光環。凡事都得就事論事。或許華航管理有不少需要改進之處，但絕不是讓有權無責的員工來做決定。有決策權的人一定要負相對的責任。此次罷工，政府該檢討的是，華航的治理與管理是否夠專業；不要安插不適任的人，畢竟飛安不是可以開玩笑的事。

機師工會開始罷工時，我在臉書上看到認識的朋友，藝文界、媒體界、社運界的，一面倒支持他们。台灣社會需要被教育，必須接受罷工是勞動者的法定權力。本來這次是個機會，但機師工會好像把資方當聖誕老公公...可惜了。

網路直播所呈現的談判，進行方式很文明，雙方都要接受公眾檢驗。台灣的民主雖然仍有許多缺陷，還是很了不起的。我支持工會行使罷工權，但請見好就收，不要亂了分寸。工會的運作，不是只靠罷工。如果能夠凝聚更多會員支持，才有更大實力。一次罷工就把許願清單開到天上，會被人質疑你們的智慧在哪裡。

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