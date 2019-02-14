ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

馮賢賢／罷工談判要進退有據

雲論

●馮賢賢／臺灣資深媒體人、導演，曾任公共電視臺製作人、研發部主任、新聞部經理。

看了最新的報導，以及直播片段，罷工的機師工會在疲勞談判中有關副駕駛升訓問題上提出的要求，我認為正當性似乎不足。正如華航所說，除第三點外，都難以接受。

我不懂飛航，但對管理略知一二。機師工會共提出6項方案，第1是「逐年降低外籍正機師比例，外籍機師總數比例3年內逐年遞減至5%」，第2是「優先招募本國籍培訓飛行員與CPL飛行員」。華航說目前外籍機師比例已低於10%，沒理由再降低。工會要求外籍副駕駛不得升訓為正駕駛，這等於阻斷了華航未來聘用外籍機師的路。如果沒有升任正駕駛的可能，誰會來？旅客要的是安全，如果能招募到優良的外籍機師，而總數又控制在10%以內，這有什麼不合理？莫非是外籍副駕駛比較優秀，更容易升任正駕駛，所以要進一步限制比例？如果公司的評鑑不公平，應該具體指出問題所在，而非阻絕外籍機師的聘用。

第3是「每年底預做次年度人力規劃，公布各機隊升轉訓缺額，以利飛行員做職涯規劃；要求資訊透明，華航說OK。

第4是「選訓排序以年資為主要依歸，不因轉訓而有所影響，並明確排列選訓順序，供飛行員自行至辦公室查閱」。這就有疑問了。專業要看表現，不能只論字排輩。飛航經驗固然重要，但資深未必就一定比較優。要求華航以年資為主要依歸，這其實有點恐怖。如果華航認為不適合升任正駕駛的資深人員，依工會要求一定要優先升職的話，若造成飛安事故，是誰負責？只有華航管理階層會被究責，工會哪會承擔任何責任？工會的訴求已經不是保障勞動權益，而是有權無責地干預管理。會中有位工會幹部發言，先強調年資，後來補說，年資與技術。應該技術（含敬業精神）才是重點吧。

第5是「同意機師工會派員參與選訓評議會議，並參與複審機制；第6選訓率及完訓率應符合工會會員與非會員比例，若有不符比例，差額應於下次升選訓時補足」。同上，所謂參與，如果是有決策權，那麼選擇錯誤時，誰負責？工會代表會比華航管理者更專業、更無私地替公司舉才？當他们不必承擔任何責任時，你敢相信他们的選擇一定比較公正嗎？而且飛航表現與會員非會員身份，完全是兩回事啊。

我們無從瞭解，是華航的管理者決策不公平造成民怨，還是工會想要有權無責、齊頭式平等。但這家公司的企業文化顯然出了問題，可惜沒看到媒體深入調查。工會從要求改善疲勞駕駛，得寸進尺到干預管理，提出沒有正當性的訴求，只要權力不負責任，就完全站不住腳了。

罷工是合法的，我支持，不論造成多少不便，大家都必須包容。但把罷工訴求搞到無限上綱混淆勞方與管理方權責，已脫離正當勞權範圍，就恕難苟同了。

不要以為勞工就是弱勢，工會就是神聖。以公視為例，非常優秀的一些員工，是拒絕參加工會的。如果讓工會來決定怎麼做節目，大家就知道我的意思了。曾經有位公視工會領導被查到連續曠職數十天，就算有刷卡的日子也沒有什麼工作產出，卻年薪破百萬。我查這員工的出勤記錄，要求他正常工作，被一個工運頭頭在他的節目裡連罵許多天。鐵飯碗機構的工會，別幻想它有光環。凡事都得就事論事。或許華航管理有不少需要改進之處，但絕不是讓有權無責的員工來做決定。有決策權的人一定要負相對的責任。此次罷工，政府該檢討的是，華航的治理與管理是否夠專業；不要安插不適任的人，畢竟飛安不是可以開玩笑的事。

機師工會開始罷工時，我在臉書上看到認識的朋友，藝文界、媒體界、社運界的，一面倒支持他们。台灣社會需要被教育，必須接受罷工是勞動者的法定權力。本來這次是個機會，但機師工會好像把資方當聖誕老公公...可惜了。

網路直播所呈現的談判，進行方式很文明，雙方都要接受公眾檢驗。台灣的民主雖然仍有許多缺陷，還是很了不起的。我支持工會行使罷工權，但請見好就收，不要亂了分寸。工會的運作，不是只靠罷工。如果能夠凝聚更多會員支持，才有更大實力。一次罷工就把許願清單開到天上，會被人質疑你們的智慧在哪裡。

熱門文章》
►買機票的消費者該怪誰？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 馮賢賢 雲論馮賢賢 罷工 華航 機師工會 疲勞駕駛 勞資協商
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？
【終身職合理嗎】李念祖／法官晉退機制背後的價值順序
馮賢賢／罷工談判要進退有據
李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭
苦苓／華航機師到底是為了飛安，還是為了錢？

推薦閱讀

苦苓／華航機師到底是為了飛安，還是為了錢？

邵立中／欠缺「職業道德」的罷工？

【華航機師罷工】我們一起，讓這裡更好

苦苓／華航機師到底是為了飛安，還是為了錢？

邱智淵／深陷「網紅憂鬱症」的柯文哲

張誠／華為手機，能安心用嗎？

李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭

邵立中／欠缺「職業道德」的罷工？

馮賢賢／罷工談判要進退有據

鄭深元／酒駕撞死人可以擬制為殺人嗎？

相關文章

李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭

李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭

真的撐不下去了，就該自己換工作，怎麼可以跳出來罷工，讓公司和其他員工為難，甚至耽誤旅客的行程？

2小時前

機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

影／華航股價收黑　法人：持續陷入票面保衛戰

影／華航股價收黑　法人：持續陷入票面保衛戰

影／華航「機師工作權」終達4共識　2年內研議不直接進用外籍正機師

影／華航「機師工作權」終達4共識　2年內研議不直接進用外籍正機師

影／罷工衝擊營運　法人下修華航今年獲利預估至49億元

影／罷工衝擊營運　法人下修華航今年獲利預估至49億元

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

華航機師是為了飛安，還是錢？

華航機師是為了飛安，還是錢？

深陷「網紅憂鬱症」的柯文哲

華為手機，能安心用嗎？

華航論戰其實是保力達文化VS服..

欠缺「職業道德」的罷工？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面