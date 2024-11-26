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世界12強賽奪冠　是改革各級棒球的最佳契機

我們想讓你知道…世界棒球12強賽事台灣隊教練團調度得當，讓球員戰力完全發揮，才得以打敗並未輕敵的日本隊。代表台灣棒球已再上層樓，這正是重整、健全各級棒球的最佳契機。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

● 陳文瀾／產業研究者

在2024年世界棒球12強（WBSC Premier 12）賽事中，台灣隊表現脫胎換骨，跌破眾多外國媒體的眼鏡，從他們原本評估戰力倒數第2的弱旅，蛻變為擊敗由日本職棒一軍球員所組日本隊奪冠的勁旅，大大振奮國人民心士氣。

從諸症纏身　到體壯如牛

在此之前，在國際棒球賽事，台灣隊總是諸症纏身，連實力懸殊的對戰組合，都得贏得萬分驚險，贏球時常得倚賴運氣。這些病症包括恐左症（打者畏懼左投及投手畏懼左打）、恐日症、恐美症、恐古（古巴）症、恐韓症、先盛後衰症、長打匱乏症、中繼投手無力症等，於是遇強則弱、遇弱亦弱，領先時難以守成，落後時欲振乏力。

除此，先前台灣隊戰術呆板，如一壘或二壘有我隊跑者時，且無人或一人出局時，教練泰半對打者下達觸擊指令，我隊投手對打者取得2好球0壞球優勢時，至少得投2顆毫無引誘力的壞球，坐任優勢喪失，才與打者正面對決。因為戰術千篇一律，連球迷都可未卜先知，何況敵隊。

且長年來，台灣隊總高度倚賴少數幾位明星選手，投手、打者皆然。於是，縱使明星先發投手臨場表現不佳，甚至已荒腔走板、岌岌可危，教練卻遲遲不肯換投，而若在落後時換上中繼投手，通常意謂著大勢已去，假使明星打者無法攻城掠地，也無人敢寄望猶如「自殺棒」的後段棒次。

由於弱點過於鮮明，國際棒壇幾乎無人不知。其他國家代表隊總針對這些弱點佈陣，如先發投手、中繼投手、終結者皆派出左投，或排出左、右打相間的鋸齒打線，或中心打者清一色排上左打；台灣隊經常未戰先怯、一籌莫展，輸球是必然，贏球則純屬偶然。

▼台灣隊表現脫胎換骨，跌破眾多外國媒體的眼鏡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗多明尼加。（圖／記者李毓康攝）

台灣棒球　台灣人性格的縮影

然而，在此次世界棒球12強賽事中，上述台灣隊的多年沉痾已不復見，展現前所未見的鬥志、韌性，終於攀登眾多前輩未曾抵達的巔峰。曾有論者評道，棒球台灣隊猶如台灣人的縮影，台灣隊的沉痾正是台灣人性格上的缺陷，吃軟怕硬、畏懼強權、知難而退，總是期望高於能力，但專業卻無法支撐期望；今日，台灣隊一掃多年悲情，足證台灣人性格亦已日益健壯，未來將更具國際競爭力。

昔日，紅葉少棒神話的起點，是在邀請賽中，擊敗日本關西少棒隊；今日回顧，此場賽事壓根無關緊要，球迷的熱情源自於美麗的誤會，與對世界棒球生態的無知。而世界棒球12強賽事冠軍賽對日本隊的勝利，卻堪稱台灣棒球的新神話，而此神話奠基於史實，而非誤會。

台灣隊在重要國際棒球賽事如願登頂，自非一朝一夕之功，而是台灣成棒職業化30餘年、青棒選手赴美潮20餘年、青少棒選手赴日留學潮20餘年的綜效；不是奇蹟，而是各方努力的累積。當下的台灣棒球，延續日式棒球的傳統，注入了美式棒球的風格，加上韓式啦啦隊助威、助興，型塑出獨特的新風貌。

▼棒球台灣隊猶如台灣人的縮影，正是性格上的缺陷，今日，台灣隊一掃多年悲情。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

台灣棒球　依舊得虛心學習美日韓

自2005年王建民登上大聯盟，迄今已約20年；歷經大聯盟海量資訊的洗禮，台灣棒球視野大開，終於與國際接軌，並深知棒球就像戰爭，不僅比球員戰力，還要比後勤的深度、廣度。一如一支大聯盟隊球隊的成功，台灣隊在世界棒球12強賽事奪冠，靠的不僅是球員的天分、努力，教練團的運籌帷幄，後勤團隊的情蒐、支援，皆功不可沒。

只是，縱使在大聯盟球星可參賽的經典賽，日本隊戰績遠優於美國隊，也無人敢聲稱，日本棒球實力已超越美國。因此，此次世界棒球12強賽事，台灣隊先後戰勝韓國隊、美國隊、日本隊，大多數台灣球迷仍深知，台灣棒球依然得向此3國借鏡、學習。

例如，此次台灣隊隊長陳傑憲受媒體注目的程度，彷彿2001年世界盃棒球賽的陳金鋒；球技、長相、氣質、談吐皆佳的他，已是台灣萬千球迷的新偶像。陳傑憲就像林威助，即使是對手球隊的球迷，也被其丰采所折服；而兩人的共同特點是，都曾在青棒時，從台灣的高中轉赴日本高中就讀。

雖然陳傑憲不如林威助在選秀時，獲日本職棒球隊青睞，只能束裝回台發展。但他卻可與被日職「戰力外」的張奕、自願從日職返台的陳冠宇，擊敗由日職一軍好手所組成的日本隊，套用眾多棒球迷慣用的形容辭「連漫畫家都不敢畫的情節，卻真實發生了」。

▼台灣棒球依然得向美日韓借鏡、學習。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2023亞錦賽冠軍戰，中華隊落敗屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲的日本養成經驗　重要無比

陳傑憲過人的球技、氣質、談吐，受益於岡山縣共生高等學校頗多。無可諱言的，無論是球技或人品的養成，日本高校依然是台灣高中球隊最佳學習對象；在球技上，應學習其紮實的基本功、精益求精的態度，與其永不放棄、勝不驕且敗不餒的精神，在人品上，應學習其自律及重視細節、團隊、接人接物禮節的素養。

值得一提的是，受日本頂級好手大舉前進大聯盟的影響，近年來日本高校棒球隊也積極尋求改變，愈來愈重視科學訓練，與保護球員。在此次世界棒球12強賽事後，台灣各級棒球應致力擴大與日本各級棒球的交流，如促使台灣高中棒球隊可派遣球員，前往日本高校棒球隊當交換學生。

以催生亞洲職棒大聯盟為職志的台灣棒球協會理事長、亞洲棒球總會會長辜仲諒，更應以日本2個職棒聯盟，將與台灣職棒球隊打跨國、跨聯盟交流戰，列入常規賽事，為第一個目標。若能成真，雖然初期台灣職棒隊必將敗多勝少，但實力必將大幅提昇。

▼陳傑憲過人的球技、氣質、談吐，受益於岡山縣共生高等學校頗多。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

林家正的捕手功力　是台灣的重要資源

在世界棒球12強賽事中，主戰捕手林家正展現美式捕手的力與美，也成為諸多球迷的新寵；旅美多年的他，快速融入團隊、靈活精準的配球策略，足為後輩典範。仍在美職小聯盟奮戰的他，雖然躋身大聯盟的機率不大，但此次的傑出表現，卻為他日後榮光回歸，墊高了臺階。

值得一提的是，不同於其他小聯盟台灣選手，多在高中畢業後赴美，林家正在高中時，便轉赴美國高中就讀，之後更獲邀進入NCAA一級球隊亞利桑那州立大學（Arizona State University，知名棒球員校友有Barry Bonds、Dustin Pedroia等），再參加美國職棒選秀，先後待過亞利桑那響尾蛇隊、多倫多藍鳥隊小聯盟體系，現又回歸亞利桑那響尾蛇隊小聯盟球隊。

可以預見的是，林家正日後將是台灣隊深為倚重的司令塔；畢竟，他在美國高中、大學、小聯盟球隊所學，必定比來來去去小聯盟的台灣球員深厚而紮實。或許，倘若美國職棒球隊承諾的簽約金額並不高，台灣優秀高中棒球選手不一定得急著簽約，NCAA球隊當是進可攻、退可守的中繼站，進可爭取更高額的簽約金，退可完成美國大學學業。

其實，在NCAA球隊打球，同時得兼顧學業、比賽，辛苦程度不下於在小聯盟打拚。而且，美國大學並無體育系，加上NCAA一級球隊所屬大學，不會為顧及球隊戰績，對學生運動員的學業成績「睜一隻眼、閉一隻眼」；台灣年輕球員若要挑戰NCAA，難關在學業，而非球技。

▼世界棒球12強賽事，主戰捕手林家正展現美式捕手的力與美，也成為諸多球迷的新寵。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

結語

不少論者提及，世界棒球12強賽事台灣隊教練團調度得當，讓球員戰力完全發揮，才得以打敗並未輕敵的日本隊。這群青壯年教練群的調度風格，接近美國大聯盟冠軍賽時洛杉磯道奇隊教練團，換投、更改打序時機精準且收效，可望成為台灣隊國際賽的戰略範本。

其實，台灣各級棒球隊改革，最佳著力點正是提昇教練素質，因為一位好教練，可帶出數十位甚至上百位棒球好手。政府可以做且應該做的，當是增加專任教練名額，提高其收入、降低其庶務負擔，並提供更多進修機會與資源，但強化其考核、淘汰機制，促使其訓練科學化、正常化。

世界棒球12強賽事的勝利，代表台灣棒球已再上層樓，這正是重整、健全各級棒球的最佳契機。目前，最急迫的事務，包括增設基層及社區球隊可使用的簡易球場、開放各級球隊籌措經費管道，並重新審視基層棒球隊賽事制度，不讓球員為比賽而荒廢學業！

▼世界棒球12強賽事的勝利，代表台灣棒球已再上層樓，這正是重整、健全各級棒球的最佳契機。（圖／中華棒協提供）

▲▼ 中信盃黑豹旗，辜仲諒 。（圖／中華棒協提供）

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