沈榮欽／世界科技戰，開打！（下）

▲這類大型計畫最大困難不僅在科學研究本身，更難在如何協調與管理。（圖／達志／示意圖）



●沈榮欽／加拿大約克大學副教授。



►看上篇

美中技術爭霸，歐盟的角色舉足輕重，其決策將決定科技規格戰的結局。但歐盟也有自己的計劃，就在這時，新一屆的10億歐元科學旗艦計畫也將揭曉，最後將只有一個計畫能夠獲得10億歐元的總經費。

根據《Nature》的報導，目前候選的六個計畫是：

・AI如何增強人類能力

・細胞與基因療法的臨床應用

・個人化醫療

・太陽能（有兩個）

・時間機器：嚴格說來，這不算是傳統的科學研究，而是以數位化方式紀錄歐洲城市歷史的計畫。

之前歐盟已經支持了三個10億計畫：人類大腦、石墨烯和量子技術，其中量子技術因為中國與美國已經大力發展，所以歐盟希望能急起直追。

「歐盟科研框架計劃」始於1984年，由歐盟成員國共同參與先進的科技研究。第七屆計劃於2007年1月1日正式啟動，將持續到2013年，總預算超過530億歐元。Horizon 2020 則於2014年1月31日在英國正式啟動，總預算800億歐元，英國預計會獲得較高的比重。

但是這類大型計畫的最大困難不僅僅在科學研究本身，更在如何協調與管理這種跨國跨領域的計畫。例如人類大腦計畫的執行過程就跌跌撞撞，神經學者與主持人水火不容，批評主持人獨裁，而計畫主持人則將認知神經計畫整個刪除，使得以電腦模擬人類大腦神經計畫受挫，雖然最後產生了某些一流的研究成果，但是也暴露歐盟科學家管理能力的不足。

台灣大型計畫的管理人才也十分欠缺，例如科技部自2018年12月開始，補助5件量子電腦相關計畫，為期5年，包括清大、台大、中央、成大等大學，都推出量子電腦相關研究計畫，但是尚不十分清楚如何協調並發揮綜效。

同時科技部剛剛宣布2019年第3期太空計畫，將投入台幣251億元經費，打造小體積的超高解析度衛星。另外福衛七號在2019年發射後，2020年還有獵風者號氣象衛星準備升空，預計將在2021年，以每年發射1顆衛星為目標。在台灣發展大型科技計畫的同時，如何培養計畫管理人才，同樣是計劃能否成功的關鍵因素。

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