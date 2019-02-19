王明鉅／恐怖的2025年！

▲勞保精算報告近期出爐，勞保基金破產年限從2027年提前到2026年，引發外界高度關注。（示意圖／記者張一中攝）

●王明鉅／為現任台大醫學院麻醉科教授，處理過數百件醫療糾紛，並曾任台大醫院副院長及台大醫院竹東分院院長等職。

勞保保費收入不敷支出，2018年勞保基金已經開始虧損，預估破產時間更從2027年提前到2026年。

為了避免破產，勞保年金改革法案已經躺在立法院很久了。勇敢改革反對黨，勇敢改革軍公教年金，勇敢改革能源無視公投民意廢核，拚命用全民2兆元電費買離岸風電的執政黨噤若寒蟬。

如果通過這個改革勞保年金法案，勞保費率將由10%調高到13%。全國1000萬以上勞工每年繳的勞保費將增加30%。

2025年，高齡人口將增加130萬人，達到470萬人超過20%，台灣成為超高齡國家。2025年，勞動人口將減少110萬人，人口紅利即將消失。

2025年起，全台灣每年健保費支出將超過9000億元。比2018年增加2000億元以上。

2025年，全台灣所有民眾還可能將因為廢除核能發電與大量買離岸風電，每度電費漲20%，同時每年用電量也會成長，一年將多繳電費至少1800億元。

計算之後，2025的台灣人，將比2018的台灣人多支出至少5075億。如果把勞保費增加也由全體台灣民眾來分擔的話，每個人每年都將增加2萬元以上的支出。2025年的台灣，你說可不可怕呢？

▲王明鉅指出，往後每人每年的負擔費用恐怕將增加。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

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