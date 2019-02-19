ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

王明鉅／恐怖的2025年！

雲論

▲勞保精算報告近期出爐，勞保基金破產年限從2027年提前到2026年，引發外界高度關注。（示意圖／記者張一中攝）

●王明鉅／為現任台大醫學院麻醉科教授，處理過數百件醫療糾紛，並曾任台大醫院副院長及台大醫院竹東分院院長等職。

勞保保費收入不敷支出，2018年勞保基金已經開始虧損，預估破產時間更從2027年提前到2026年。

為了避免破產，勞保年金改革法案已經躺在立法院很久了。勇敢改革反對黨，勇敢改革軍公教年金，勇敢改革能源無視公投民意廢核，拚命用全民2兆元電費買離岸風電的執政黨噤若寒蟬。

如果通過這個改革勞保年金法案，勞保費率將由10%調高到13%。全國1000萬以上勞工每年繳的勞保費將增加30%。

2025年，高齡人口將增加130萬人，達到470萬人超過20%，台灣成為超高齡國家。2025年，勞動人口將減少110萬人，人口紅利即將消失。

2025年起，全台灣每年健保費支出將超過9000億元。比2018年增加2000億元以上。

2025年，全台灣所有民眾還可能將因為廢除核能發電與大量買離岸風電，每度電費漲20%，同時每年用電量也會成長，一年將多繳電費至少1800億元。

計算之後，2025的台灣人，將比2018的台灣人多支出至少5075億。如果把勞保費增加也由全體台灣民眾來分擔的話，每個人每年都將增加2萬元以上的支出。2025年的台灣，你說可不可怕呢？

▲勞保。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

▲王明鉅指出，往後每人每年的負擔費用恐怕將增加。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

熱門推薦》
►韓流與四個太陽的強烈對比

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 王明鉅 雲論王明鉅 勞保
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
王明鉅／恐怖的2025年！
單厚之／國民黨初選開放變封閉　太陽們全為「一己之私..
【終身職合理嗎】周天瑋／川普革命最終要革到哪裡？法..
張競／英國接受華為5G，言之過早？
藍弋丰／總統、文化部長帶頭買書，救得了出版與創作嗎..

推薦閱讀

藍弋丰／總統、文化部長帶頭買書，救得了出版與創作嗎..

張誠／3D衛星影像，暴露中國的危機？

胡偉良／從房地產看台灣的發展困境

桂宏誠／為承辦撫卹案件文官說些公道話：誰造成的災難..

單厚之／國民黨初選開放變封閉　太陽們全為「一己之私..

張競／英國接受華為5G，言之過早？

【終身職合理嗎】周天瑋／川普革命最終要革到哪裡？法..

王明鉅／恐怖的2025年！

【王隆昌案】林俊宏／當汙點證人的「補強證據」充滿漏..

【終身職合理嗎】張靜／台灣應學習英國的兼職法官和..

相關文章

單厚之／國民黨初選開放變封閉　太陽們全為「一己之私」

單厚之／國民黨初選開放變封閉　太陽們全為「一己之私」

雙方的起點不一致、利益不一致、目標不一致，民眾自然意興闌珊，懶得管你們的輸贏。太陽們吵成一團，支持者仍然無動於衷，即便韓國瑜出線的可能性再低..

單厚之 2小時前

【終身職合理嗎】周天瑋／川普革命最終要革到哪裡？法院

【終身職合理嗎】周天瑋／川普革命最終要革到哪裡？法院

張競／英國接受華為5G，言之過早？

張競／英國接受華為5G，言之過早？

藍弋丰／總統、文化部長帶頭買書，救得了出版與創作嗎？

藍弋丰／總統、文化部長帶頭買書，救得了出版與創作嗎？

胡偉良／從房地產看台灣的發展困境

胡偉良／從房地產看台灣的發展困境

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

總統、文化部長帶頭買書，救得了..

總統、文化部長帶頭買書，救得了..

3D衛星影像，暴露中國的危機？

從房地產看台灣的發展困境

為承辦撫卹案件文官說些公道話：..

國民黨的太陽們全為「一己之私」

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面