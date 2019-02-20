陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

▲英國與紐西蘭政府仍在採取觀望態度，未完全排除與華為合作的可能性。（圖／路透）

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

繼英國「國家網路安全中心」（NCSC）認定未來5G網路使用華為設備風險應可管控後，紐西蘭總理阿爾登表示，該國並未關上華為參與在紐國發展5G無線通信網路的大門，「目前尚未做成最終決定。」在美國的禁令之下，為何英、紐兩國想要與華為合作？

目前，英國與紐西蘭政府仍在採取觀望態度，未完全排除與華為合作的可能性。在美國以華為可能協助中國政府進行網路間諜、破壞行動及洩密為由，要求其盟國與夥伴禁用華為設備，也不要與華為進行各種測試合作；英國與紐西蘭最初都加入圍堵行列，但最近英國與紐西蘭的立場轉變，可能會影響到歐洲與亞洲一些國家的態度。

美國總統川普曾一度考慮在2019年簽署行政命令，禁止美國企業採購華為和中興的電信設備，並鼓勵盟國不要讓華為在他們國家境內測試華為5G電信設備。美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）公開表示，對於那些仍與華為合作或使用華為5G電信設備的國家，美國將很難與他們合作。

紐西蘭主要情報機構「政府通信安全局」（GCSB）2018年11月以重大國家安全風險為由，阻止電信營運商Spark New Zealand使用華為5G設備。但是，阿爾登2月19日表示，政府正在逐步推進流程，如果Spark可以化解GCSB的顧慮，華為仍然可以參與。

顯然，紐西蘭的轉變比較容易理解。首先。中國是紐西蘭的最大貿易夥伴，占紐國出口總額四分之一。紐、中兩國2008年簽訂自由貿易協定，逐步鬆綁兩國貿易。目前雙方正在協商新版自由貿易協定，一旦紐、中關係出現變化，勢必對紐西蘭造成嚴重影響。過去10年，紐西蘭因乳製品出口、觀光人數與外籍生增加而獲利，許多企業都仰賴對中國的貿易。紐西蘭先驅報報導，紐西蘭在紐、中關係是輸不起的那一方。

其次，中國觀光客前往紐西蘭的人數大幅成長，已使觀光業成為紐國最大外匯收入來源。2018年紐西蘭對中國最大出口為旅遊業，該年到中國旅遊的紐西蘭觀光客約13.2萬人。中國遊客對紐西蘭經濟貢獻高達16億紐幣。

第三，紐西蘭擔心，一旦紐、中關係惡化，中國會對該國進行報復。自從紐西蘭2018年11月決定追隨美國對華為實施禁令後，前來紐西蘭的中國觀光客就開始減少，甚至紐西蘭航空公司飛往上海的班機曾被迫返航。

第四，紐西蘭出口到中國大陸的海產通關遭到中國海關惡性拖延。2019年，紐、中兩國觀光年的正式啟動延期，因為中方高層官員拒絕與會。阿爾登一直無法敲定前往北京與中國國家主席習近平會面的行程。

至於英國，考慮與美國及其他「五眼聯盟」（Five-Eye Alliance）分道揚鑣的原因則複雜得多。第一，倫敦非常自信，英國完全可以掌控華為5G設備以及和華為5G網路合作的科技風險。英國「國家網路安全中心」（NCSC）認定，他們有辦法在未來的5G網絡裡，限縮使用華為5G設備的風險。「五眼聯盟」成員包括美、英、加、澳、紐。

第二，英國不相信華為5G電信產品在出廠前即有內建的「後門（backdoor ）晶片。英國主要情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）前負責人韓尼根（Robert Hannigan）在金融時報撰文指出，NCSC「從沒找到中國透過華為從事惡意網攻的證據」，任何稱中國技術參與5G網絡恐有難以承受風險的主張皆屬毫無根據。

第三，英國認為，在今天的網路時代，全球各國都彼此監控，中國透過華為5G技術駭取或竊取機密的可能性已大為降低，何況中國必須與其他國家進行5G網絡合作才能不斷進步。

英國軍情六處（MI6）處長楊格爾（Alex Younger）15日暗示，英國對華為可能採取較美國寬鬆的立場，並說美國的要求過於簡單，不是想禁華為就能禁得成。 他補充說：「當前在還有多少現存供貨商這個面向，存在一些實際問題。任何關鍵的國家基礎設施，都不應由一家供貨商壟斷。我們的目標應是最大程度的多樣性。」

目前，日本與瑞典合作的Sony-Ericsson、芬蘭的Nokia與南韓的三星（Samsung）都竭盡全力發展5G通訊的技術，未來只要監控得法並多找幾家供應商，就不必擔心中國透過5G的技術進行網路間諜、破壞行動，以及洩密的問題。

最後，英國是一個最現實的國家，在沒有確切證據的情行下，網路安全與貿易機會必須權衡考量。更何況，英國脫歐的潛在經濟衝擊讓倫敦必須審慎考量失去中國這個重要貿易夥伴的風險。

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