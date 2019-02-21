【終身職合理嗎】廖元豪／法官終身職就不能強制退休嗎..

▲「死賴不走」的那種「終身職」，不會是一個有尊嚴的法官想要的待遇。（示意圖／視覺中國CFP）

●廖元豪／國立政治大學法律學系副教授，考試院人權保障工作小組委員，北市府人權保障諮詢委員會委員，移民／移住人權修法聯盟顧問，曾獲選中央社2006年「台灣十大潛力人物」，並於2017年代理北市府參與釋字748號解釋有關同性婚姻憲法保障之言詞辯論。

近年來，司法人員常常成為社會批評的對象，「恐龍」之說不絕於耳。也正因如此，許多人關心「法官退場機制」，包括了「屆齡強制退休」。他們建議，法官應該與其他公務員一樣，到一定年齡就退休，而不是「終身」都擔任法官，以免體力不支或思想落伍的法官，還繼續坐在審判庭上主宰人民的生命自由財產。

這種想法有其道理，但可能有些誤解必須先澄清。首先，先得弄清「終身職」的意義。中華民國憲法第81條規定：「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。」但「終身職」是否代表就一定是俗話所說的「做到死」？即使法官到了高齡難以行動，只要他不辭職，就必須讓他們硬撐在法官席位上？

法官70歲得「強制停止辦案」

以目前的制度，其實法官在「實質上」是有類似「年齡限制」規定的。依《法官法》第77條，法官年滿70歲，「應停止辦理審判案件，得從事研究、調解或其他司法行政工作」。而若「經中央衛生主管機關評鑑合格之醫院證明身體衰弱，難以勝任職務者，得申請停止辦理審判案件」。也就是說，法官到了70歲，就不准從事審判工作；而到了 65歲，也可以因為身體衰弱而停止審判職務。一般人（錯誤）想像的「法官到了八、九十歲，疲弱不堪，還在審判」的情況，事實上在我國並不存在。 雖然法律規定，這些「停止審判案件」的法官，都還是在從事研究等工作，而且「支領俸給總額之三分之二」，但既然離開了法官最重要的審判職位，實際上也與退休、去職的差別不大。

這樣的規定，似乎很古怪：如果立法者認為，法官到了70歲，就一律不適合從事審判工作，那為什麼不讓他們通通光明正大地退休，頤養天年。而要掛個「優遇法官」的名字，繼續領著三分之二的法官俸給？一個不從事審判（而且是「不得」從事審判）的法官，還叫做法官嗎？

這就出在我們對憲法所謂「終身職」的誤解與矛盾觀念。以往的人事單位與法律學者，總是以為「終身職」就是法官有權「做到嚥氣的前一刻」。而且參照美國聯邦憲法與聯邦法官的實務，也都是如此解釋（美國聯邦法院的法官依憲法規定，為「終身職」，且僅有自願退休而無屆齡強制退休的規定。以現任的聯邦最高法院九位大法官來說，其中有4位超過65歲，甚至有2位超過80歲）。然而，這樣子解釋「終身職」，卻又要面對大批法官老態龍鍾，不願退休，而影響人民權益的現實狀況。於是才想出這種「無強制退休之名，有強制退休之實」的「優遇」（停止辦案）制度。

「強制退休」不違反「法官終身職」

但我認為「屆齡停止辦案」的規定，其實也就等於是「強迫辭職」了。畢竟，法官被強制移除於「審判」職務，就不再是「法官」。法律如果可以70歲當作「強制停止辦案」的標準，那當然也可以此標準「強制退休」。若「強制停止辦案」不牴觸憲法「終身職」之規定，則「強制退休」也不會違憲。

「屆齡退休」是否合乎憲法「法官終身職」保障的規定，其實還是要回到法官制度的本旨。憲法保障法官「終身職」，其本身不是終極目的，也不是為了法官個人利益著想，而是為了要確保憲法第80條「法官依據法律獨立審判」能夠實現：藉由保障法官身分地位的穩定，可以確保他們不懼怕政治或社會上的不當干涉，而能夠專心致志，依據法律來審判。縱使得罪當朝或社會大眾，也可無所畏懼。此外，「終身職」也可以擔保法官作為永業的專業公務員，可以經由長年的審判工作，累積經驗，愈發精進。從這個角度來看，「屆齡強制退休」與「終身職」之目的，並無任何衝突。

「死賴不走」不會是有尊嚴的法官想要的待遇

或許有人會說，絕對的「終身職」是否才能夠吸引優秀的人才擔任法官？在我看來，這二者恐怕也沒有必然關聯。一個優秀的法律人才，會想來擔任法官，有眾多的因素考量。「到八十歲還要做」，似乎不會是一個重要因素。（如果「做到八十歲」這麼重要，那他當律師更可以遂行所願啊！）目前我國法官的俸給待遇，遠高於一般相當年資的公務員，也不亞於普通律師。工作本質、勞動條件、社會聲譽，可能才是真正吸引人才的因素。

對比一下，美國聯邦法院的法官，除了終身職保障之外，也有相對（與公務員相比）的高薪：以 2018年的資料來看，聯邦地方法院法官的俸給是年薪208,000美元，高於國會議員與內閣部長，也高於一般律師的平均收入（但當然無法與大型事務所的合夥律師相比）。這樣的條件，是讓真心想要從事法官審判工作的人才，能夠享有該有尊榮、保障。「死賴不走」的那種「終身職」，並不是一個有尊嚴的法官想要的待遇。

熱門文章》

►為大法庭改革加油！

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。