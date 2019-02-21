張宇韶／黨內總統初選的巧門，吳敦義細膩的盤算

▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）



●張宇韶／兩岸政策協會研究員。



在經歷去年九合一大選的橫掃民進黨的勝利後，一改國民黨過去幾場選戰低迷的士氣，不僅基層組織已經回神，高層對於明年的總統大選更抱持著「頭過身就過」的心態，儼然只要取得黨內提名就能下大位。

在此樂觀背景下，國民黨目前出現了有史以來最多競爭者的狀態，這也是過去未曾發生過的奇異現象。相較彼時以徵召或是協調方式產出的候選人模式，國民黨當下必須建立所謂提名模式，說白一點就是各方都能接受的黨內初選的辦法。諷刺的是制度尚未雛形，然而有意角逐大位者已經透過媒體放話、代理人叫陣方式或冷嘲熱諷的方式，意圖讓自己從中得利。

許多矛頭都直指黨主席吳敦義，因為他不僅主張將提名時程拉長，並希望將黨員投票的比重拉到最大，最後連美國開放式黨員初選的模式都抬出來，顯見吳對於全民調有多厭惡，卡朱的耳語也從來沒有趨緩。吳的動作早在去年九合一大選的黨內提名作業有跡可尋，否則國民黨在新竹縣何需捨棄民調最高的林為洲，改徵召楊文科？吳主席的主張雖然招惹黨內輿論圍剿，但隨著楊的當選暫時解除政治引信。

仔細思考，吳敦義的主張其實不全然荒唐，因為自從國民黨開始引進全民調作為初選方式後，許多爭議與隱憂就隨之浮現，主要的關鍵仍在於「被民進黨挑對手」或「政黨偷襲」問題。道理不難理解，就是綠營選民存在著「柿子挑軟的吃」的理性選擇，在接到民調時故意支持國民黨較弱的對手。許多學者與政治觀察家都相信，上次總統大選洪秀柱之所以能突破「防磚門檻」，綠營內部的「唯一支持」默契起了不少作用，這也是許多藍營人士提出實行「排綠民調」的理由。

正向思考，或許吳敦義真的用心良苦相忍為黨，因為如果國民黨真的採行黨內全民調初選模式，民調相對低的人極有可能成為綠營選民挑對手的對象，直白說，這才是對吳敦義相對有利的辦法才是。不過替代方案如果是開放式初選，反後落於對競爭對手對其「人頭黨員」的指控，如果媒體不健忘的話，應該黨主席競選其間急遽膨脹的黨員數目，吳敦義陣營顯然脫不了關係。此外，倘若採行百分百的開放初選，民調的政黨偷襲效應同樣也會出現，國民黨組發會提出這樣的辦法其實大有玄機，也突顯了吳敦義的老謀深算。

我一直相信，所謂開放式初選只是吳陣營拋出來進行媒體操作與政治議價的稻草人，其目的是為了掩護「黨員投票占民調比重」的真議題。一旦輿論進入其所設定的綠營選民干擾鬧場的戰場時，其實也為黨員投票的正當性進行人為加權，並透過議題設定爭取到拉長戰線的時間與空間，這是朱系人馬力主盡快初選而吳刻意迴避的主因。其次，隨後親吳民嘴只要放出前述「吳敦義才是全民調最大受益者」，而吳本人出面說明以大局為重時，遂贏得部分游離票的支持；最後各方候選人在「民調與黨員各佔幾成」進行議價時，吳敦義反而在「黨員投票」與「民進黨暗助」兩個變相中都坐擁領先局面。這種「贏錢又贏話」的操作手法，可能是吳主席贏得黨內初選的唯一王牌，因為他自己清楚，相較其他候選人，自己只享有黨中央的主場優勢，若可享用何不為之？

雖然邏輯與技術層面可行，但是聰明的人總是把其他人視為蠢蛋，一旦被對手破梗看破手腳，吳敦義的總統之路是否還能暢行無阻，仍有巨大的變數。

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