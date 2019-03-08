鍾文榮／大陸官方拆了觀音像，究竟是毀佛還是拆違建？

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●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

2月2日大陸官方炸毀了河北石家莊平山縣造價達人民幣1700萬元的石壁觀音像（新建，非歷史遺產），這個大陸新聞在臺灣根本無關痛癢。然這幾天在臺灣的媒體用「宗教迫害」與「毀佛」的角度切入揭露後，幾個朋友還誤以為真是「毀佛」，問我說，沒道理啊？這觀音石像帶來的觀光效益，可是紅通通的人民幣，炸了，不就是和人民幣說不過去嗎？

究其原因，還不是因為「錢」，地方圈地搞錢，中央當然不允。

在臺灣，為取得的宗教服務付費（如安太歲、點燈、拜斗、祈福等），本是很平常的現象，但慢慢的，我也認為臺灣某些宮廟開始沾染了大陸宗教資本化與經濟化的觀點，宗教服務向錢看的現象與問題，也慢慢浮現。但至少在臺灣路過宮廟，隨手燃香祈福，還不至於有人伸手要錢。

反觀在大陸，宗教服務是一種普遍收費的服務，寺廟收門票，祈願燒香還能夠「按需求取價」，願求得愈大，香得燒得愈粗，錢當然得付得愈多，明明白白就是實現經濟學中的「完全差別取價」（廠商對每一單位產品都按消費者願意支付的最高價格出售）的概念，最後，還能夠股票上市。這些現象，身在臺灣的我們，根本難以想像。然而，在大陸，根本是稀鬆平常之事

有了範本之後，大陸各地當然依樣畫葫蘆，開始圈地搞錢，最後逼得國家宗教局在2012年發了一份《關於處理涉及佛教宮廟、道教宮觀管理有關問題的意見》，指陳一些地方受經濟利益驅動，搞「宗教搭台、經濟唱戲」，出現了一些「不正常的現象」，這現象都和錢有關，同樣的，也不容於中共的黨思想。

張家麟在其《社會、政治結構與宗教現象》一書中指出，大陸佛、道兩教的宗教商品化程度，在宗教自由化之後宗教信仰開始鬆綁，但宗教商品化的現象卻開始浮現，甚至成為一種普遍的現象，諸如宗教服務、宗教文物、宗教祭拜物品、宗教神像、宗教慶典等都成為一種宗教商品，可以列表收費，也可以公然販賣與銷售，甚至連少數民族的宗教活動也不可免俗的商品化。同樣的，我在《拜拜經濟學》一書提到，當宗教活動變成一種觀光資源，宗教信仰被經濟利益所取代時，鈔票自然而然成為一種看得見的利益了，這個利益大到可以資本化。

回到上述大陸官方炸毀觀音像的原因，必須從2017年國務院所發佈的《宗教事務條例》（簡稱《條例》）的角度觀之。根據郭承天在「大陸《宗教事務條例》與『宗教中國化』」一文指出，針對近年來地方政府為了開闊「宗教財」，紛紛建築傳統宗教的大型宗教造像，引起了左派黨政幹部的極端反感，因此，開始限制這種宗教造像。

簡單來論，大陸宗教經濟化與資本化向錢看的現象，基本上是與「宗教情感」不符，不容於中共的黨思想。

根據《條例》規定，大型露天宗教造像的管理分為宗教團體與非宗教團體，前者申請後審批，後者一律不准，造了就拆，想必平山縣的石壁觀音造像，就是逾越了這條紅線，媒體用「文化破壞」或「宗教迫害」下筆，顯然是「不明就裡」了。

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